Брошенные всеми. Как карантин в Кыргызстане усугубил участь выпускников детдомов, - А.Джумашова

07:00 13.06.2020

13 июня 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



Выпускники детских домов - одни из тех, кто больше всего пострадал во время карантина. В условиях, когда еще и нет крыши над головой, этот период для многих стал тяжелым испытанием. Они оказались в числе тех, кто остался без работы и средств к существованию из-за закрытия промышленных предприятий, торговых точек и кафе.



24.kg выяснило, как все это время жили те, кто остался без попечительства родителей и государства.



Дайте шанс на выживание!



Голодные, больные, раздетые. С приходом зимы выпускники детдомов едва выживают

Эдик Степанов - выпускник Военно-Антоновского детского дома. На днях он получит диплом сварщика. Руководство лицея вот-вот попросит его освободить место в общежитии, ведь он окончил обучение, и комната нужна вновь поступившим. Идти парню некуда, он - круглая сирота.



"У меня есть еще две сестренки, которые сейчас находятся в детском доме. Нам, выпускникам, очень сложно - нет собственного жилья, на работу берут только с опытом. Конечно, хочется себе позволить закинуть на баланс телефона, купить шаурму, а денег на это нет", - жалуется Эдик.



Осознание того, что могут выгнать на улицу, приходит еще в 9-м классе, перед выпуском из детского дома.



Эдик Степанов

"Когда выпускался из детского дома, мне дали 10 тысяч сомов на транспортные и другие расходы, чтобы мог поступить в лицей", - рассказывает Эдик.



По его словам, профессию сварщика он выбрал сам, говорит, что она ему нравится.



"С первого дня выпуска из детского дома думал: вот закончу учебу, а что дальше? Хочу добиться, чтобы депутаты и президент дали таким, как я, шанс на выживание. Мы должны иметь возможность не воровать, не заниматься преступностью, но для этого нужна крыша над головой", - говорит Эдик.



Безработица и обман

Айнура Тилекбек кызы (имя изменено по ее просьбе) до пандемии коронавируса работала в швейном цехе, но во время режима ЧП предприятие закрыли. Два года назад девушка выпустилась из детского дома. Успела поработать в магазине и кафе, а сейчас осталась без денег.



"Я училась в художественном училище. На один год из-за нехватки денег пришлось взять академический отпуск, чтобы помочь маме", - рассказала девушка.



После выпуска из детского дома я работала в поле, затем устроилась официанткой, швеей. В детском доме есть курсы швейного мастерства, рукоделия. Училась там, и мне это пригодилось.



Айнура Тилекбек кызы

17-летняя Тахмина Тойгонбаева тоже осталась без работы. Девушка рассказывает, что после выпуска из детского дома она поступила в колледж. Она мечтает стать менеджером в туристической сфере, но пока ей приходится одновременно учиться и зарабатывать.



"Мой контракт в колледже стоит 25 тысяч 550 сомов в год, но мне сделали скидку наполовину. С каждым курсом эта сумма будет расти на 1-1,5 тысячи сомов. Оплатить учебу мне помогает общественный фонд. А на жилье и питание я должна зарабатывать сама", - говорит Тахмина.



Девушка устроилась няней с проживанием в семью, где шестеро детей. Но ее обманули.



"Некоторые работодатели пользуются тем, что я выпускница детского дома. Я два месяца проработала, и мне ничего не заплатили. Хотя обещали 10 тысяч сомов в месяц", - сетует Тахмина Тойгонбаева.



Мээрим Осмоналиевой

Фото Мээрим Осмоналиевой. Выпускница детского дома Тахмина Тойгонбаева

Девушка попросила работодателя выделить ей деньги хотя бы на дорогу. В неделю ей давали по 100 сомов. "Приходилось экономить на всем. Уйти оттуда я не могла, потому что нет собственного жилья", - вспоминает девушка.



Помощь неравнодушных

По словам директора общественного фонда Oasis Мээрим Осмоналиевой, это не первый случай, когда выпускников детских домов обманывают, не платят положенные и оговоренные заранее деньги, могут уволить без причины...



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"Но самой большой проблемой для них остается отсутствие жилья. Ежегодно из детских домов выпускается около 350-400 подростков. Многим из них негде жить", - рассказывает Мээрим Осмоналиева.



Работники фонда во время карантина собирали помощь и помогали найти жилье. "В Кыргызстане нет базы данных выпускников детских домов. Непонятно, какова их судьба", - говорит глава ОФ.



Очень многие выпускники на карантине остались совсем без денег и практически на улице.



Мээрим Осмоналиева

По ее словам, они пережили этот непростой период только благодаря помощи НПО и неравнодушных людей, которые возили им продукты, собирали деньги на аренду жилья, пытались трудоустроить и помочь с учебой.



"Не всегда вузы идут навстречу студентам. Так случилось и во время карантина. Некоторые ребята учатся в колледжах и университетах. Учебные заведения потребовали от них полной оплаты контракта, а студенты не смогли оплатить, потому что остались без работы. Одним мы помогли, а у других, к сожалению, кризисная ситуация до сих пор осталась", - говорит Мээрим Осмоналиева.



Эдику Степанову и Тахмине Тойгонбаевой помогли - при содействии фонда им нашли временное жилье и подработку.



Докажи, что ты хороший

В карантин почти все оказались в стрессовой ситуации. Выпускникам детских домов еще сложнее пережить трудности. Еще вчера они были на полном обеспечении государства, не думали о том, что придется самим зарабатывать на еду и жилье, но после окончания и выпуска из учреждения подростки остаются один на один со своими проблемами.



По словам Мээрим Осмоналиевой, у многих возникают суицидальные мысли, некоторые были готовы пойти на другие отчаянные шаги.



Ребята начали впадать в депрессию. Им нужна серьезная психологическая помощь.



Мэрим Осмоналиева

"Из кризиса удается вытащить тех, к кому вовремя приходят на помощь, в том числе с трудоустройством. Сейчас три выпускницы проходят стажировку в сотовой компании, еще шесть человек - в мебельном цехе, остальных мы взяли к себе и устроили в другие неправительственные организации", - отмечает Мээрим Осмоналиева.



Важно добиться, чтобы работодатели относились к выпускникам, как ко всем остальным, - заключали с ними контракты и выплачивали зарплату в полном объеме. "Нередки случаи, когда они попадают в трудовое рабство", - говорит Мээрим Осмоналиева.



Мээрим Осмоналиевой

Фото Мээрим Осмоналиевой. Нередки случаи, когда выпускники детских домов попадают в трудовое рабство

Глава благотворительного фонда отмечает, что большинство работодателей боятся брать таких детей на работу. В их понимании, выпускник детского дома с деструктивным поведением может совершить что-то неадекватное.



Выпускникам постоянно приходится доказывать свою порядочность, что они не являются плохими.



Мээрим Осмоналиева

Проблемы выпускников детских домов возникли не во время карантина. Но пандемия коронавируса их усугубила. Власти признают, что не могут обеспечить эту уязвимую категорию людей жильем и работой. Но даже минимальной помощи, как отмечают правозащитники, от государства эти подростки не получают. От них сначала отказались родители, теперь их бросают на произвол судьбы и власть имущие.