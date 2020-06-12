Вирус убил директора знаменитой на всю Киргизию школы-гимназии им. Чкалова в Нарыне - Айчурек Самакову

10:11 13.06.2020

Как погибла директор знаменитой школы

Многие из нас до сих пор легкомысленно относятся к ситуации с коронавирусом. А между тем эта страшная болезнь не щадит никого, и течение ее может быть стремительным.

Коронавирус пришел и в семью директора знаменитой на всю республику нарынской школы–гимназии имени Валерия Чкалова Айчурек Самаковой.

Утром 8 июня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил о 67–летней пациентке, скончавшейся в воскресенье, 7 июня, в Нарыне. По его словам, у женщины была двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, анемия второй степени, повышенное давление.

Позже выяснилось, что умершая была директором школы. Эту информацию подтвердили в мэрии города и в администрации самой школы. Коллектив разместил на своей официальной странице в Интернете соболезнования родным и близким своей руководительницы.

Корреспондент "ВБ" связалась по телефону с мужем погибшей Маратом Рустемовым.

- Мы до последнего не верили в худшее и даже не успели попрощаться. На прошлой неделе супруга почувствовала себя неважно, и мы подумали, что это обычная простуда. Но в пятницу все–таки решили вызвать медиков, которые сказали, что нужно ехать в больницу. Она уезжала в хорошем настроении, с улыбкой. Но больше я ее не видел, - рассказал "ВБ" Рустемов.

По его словам, жена сгорела за считанные дни. Болезнь прогрессировала с большой скоростью.

- Уже через несколько часов после отъезда в больницу она позвонила и сказала, что у нее обнаружили воспаление легких. А вскоре пришел положительный анализ на коронавирус. В выходные мы созванивались с Айчурек, иногда голос был бодрый, потом вдруг еле слышный. В воскресенье ночью она умерла, а в понедельник ее похоронили, - с дрожью в голосе говорил мужчина.

Рустемову вслед за супругой сделали анализ на COVID, и он оказался тоже положительным. Он с понедельника находится в больнице.

- Конечно, тяжело осознавать ее смерть. Ведь мы прожили в браке 42 года, планировали помогать воспитывать внуков. Физически я себя чувствую нормально, принимаю лекарства. Где мы заразились? Не знаю. Жена ходила на работу, успела принять два экзамена. Но они с коллегами соблюдали все предписания по безопасности, - сказал Марат Рустемов.

Для педагогического коллектива школы имени Чкалова, где Самакова проработала последние 34 года, ее скоропостижная смерть стала настоящим потрясением. По словам коллег, Айчурек Самакова была профессиональным и справедливым руководителем, чутким, внимательным человеком.

Наталья КРАЙНОВА

12.06.2020