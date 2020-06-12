Таш-мэр Артыкходжаев пытается создать "консорциум инвесторов" для переделки Ташкента в Tashkent City

10:15 13.06.2020

Джахонгир Артыкходжаев предложил создать консорциум инвесторов

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил создать консорциум инвесторов для реализации крупных проектов, таких как Tashkent City. Он пригласил инвесторов к сотрудничеству и пообещал доходность от 18% до 26% годовых.



Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил создать консорциум инвесторов для реализации крупных проектов, таких как международный деловой центр Tashkent City. Об этом он заявил в беседе при участии его заместителя Шарофа Рахманова, дирекции Business City при столичной администрации и команды компании Cushman & Wakefield Russia.



На онлайн-встрече обсуждались основные факторы, определяющие развитие и перспективы столицы Узбекистана.



Джахонгир Артыкходжаев рассказал, что несмотря на эпидемию коронавируса, удалось возобновить работу крупных предприятий и научить жителей работать в новых условиях, чтобы минимизировать ущерб экономике.



Хоким также отметил, что Ташкент был признан одним из образцовых городов по самоизоляции, отметив вклад граждан, которые "правильно оценили ситуацию, прислушались к требованиям и правилам карантина и соблюдали их".



Глава столичного хокимията заявил, что в ближайшие два года ожидается реализация еще нескольких крупных инвестиционных проектов и предложил организовать консорциум инвесторов.



"По-моему мнению, в Узбекистане пришло время реализации крупных проектов. Но с моей точки зрения выгодным будет создать консорциум инвесторов и войти в один крупный проект. Два года назад президент поставил задачу создать Tashkent City - за это время мы создали новый город. Первая часть проекта завершена. Я думаю, что был очень удачный проект. Для реализации таких же проектов нужно создать консорциум инвесторов и хокимият должен бросить все силы на это", - сказал он.



Джахонгир Артыкходжаев пообещал инвесторам доходность от 18% до 26% годовых.



"Во многих странах инвестор может не получить точный расчет потенциальной прибыли. Но я вам скажу открыто, что инвестор [в Ташкенте] может получить доход от 18% до 25−26%. Если кто-то скажет „ты получишь 40−50−100% прибыли", то это будет неверной информацией. У нас есть проекты на 11 млрд долларов с 18−26-процентной доходностью. Это гарантированно на 100%", - заверил хоким.



Градоначальник заявил, что "не имеет права обманывать представителей бизнеса" с учетом своего предпринимательского прошлого.



"Предприниматель никогда не предаст бизнес. У меня нет права обманывать, то есть изменять предпринимательству. Поэтому все сказанное мною - правда", - подчеркнул он.



Заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов рассказал о темпах экономического роста столицы и реализуемых инвестиционных проектах. В частности, по его словам, за первый квартал 2020 года в столице учреждено 407 предприятий на основе иностранных инвестиций.