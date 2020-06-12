Гюльчатай - бросай чайник! В вузах Узбекистана вводят четырехпроцентную бюджетную квоту для девушек

10:48 13.06.2020

В Узбекистане с 2020/2021 учебного года введут четырехпроцентную бюджетную квоту для девушек, поступающих в вузы, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.



Квота будет доступна для девушек, имеющих рекомендации Министерства по поддержке махалли и семьи. Также важно, что использовать эту квоту можно будет только на очной форме обучения.



Напомним, что приемная компания в вузы в этом году пройдет с 20 июня по 20 июля. Абитуриенты смогут выбрать пять направлений для обучения.



Тестирование пройдет по двум предметам, поступающих разделят на три смены.



Всего вузы Узбекистана в этом году примут порядка 140 тысяч абитуриентов.



Темир Исаев