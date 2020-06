Елбасы и бизнес-элита: торжество "либерального" дискурса, - Д.Ашимбаев

10:59 13.06.2020 Д.Ашимбаев: С 1988 г. коммерческие банки росли как на дрожжах и их число быстро перевалило за несколько сотен. После жесткой селекции на сегодняшний день осталось только 27, при этом многие сегодняшние банки имеют достаточно длинную историю...



Данияр Ашимбаев, liter.kz, 11 июня



У национальной торговой буржуазии по этому пути пойти не удалось. 1994-й год казался годом подъема. Президент Союза промышленников и предпринимателей Кажегельдин был назначен первым вице-премьером. Козыкорпеш Есенберлин стал сначала советником премьер-министра, а затем - председателем Госкомитета по государственному имуществу. Глава ФПГ "Семей" Галымжан Жакиянов возглавил Семипалатинскую область. Председатель правления "Центрбанка" Марат Бисенов был приглашен на пост замминистра финансов.

Форумы предпринимателей проходили с участием главы государства. Нурсултан Назарбаев давал отечественным бизнесменам все возможные шансы, но этот кредит они осилить тогда не смогли. Есенберлин не смог "продвинуть" приватизацию и покинул правительство. Кажегельдин, ставший премьером, развернул правительство в направлении других проектов.

В конце 1994 года отечественный бизнес создал движение "Новое поколение", которое пыталось занять место правого крыла "партии власти", но уже через несколько месяцев бывшие соратники разошлись по разным сторонам. Булат Абилов попытался взять в управление Карагандинский металлургический комбинат, но правительство не одобрило его методов и контракт был разорван. Коллеги сначала поддержали директора "Бути", но факты были не в его пользу.

Абилов в итоге взял в управление столичный ЦУМ, а затем запустил первый в стране гипермаркет "Рамстор", но истинным воплощением торговой буржуазии стал Нурлан Смагулов, под руководством которого возникла сеть гипермаркетов "Мега".

Часть других отечественных бизнесменов приняла участие в "передаче в управление" и приватизации, сделав упор на предприятиях пищевой промышленности (спиртоводочные, молочные заводы, птицефабрики, кондитерские предприятия), где достигла определенных высот.

В крупные проекты, где играли в основном иностранные инвесторы, из этой группы вышел, пожалуй, только Александр Клебанов. Начав с СП по импорту автомобилей, его структуры взяли в управление Павлодарский НПЗ, Алматинский аэропорт, энергетические предприятия в Павлодарской и Северо-Казахстанской области. Сам Клебанов в 2000 г. стал директором президентской авиакомпании "Беркут", а затем вошел в банковский, химический, урановый бизнес. Отдельной темой является история частного строительства сектора, в котором выделились "Базис" Александра Беловича (1992 г.) и "Куат" Олега Нама (1993 г.).

Возвращаясь к середине 90-х гг., после политического поражения "Нового поколения" у отечественного предпринимательства появился новый лидер, который предопределил два новых пути развития национального бизнеса.

Как уже говорилось, первый частный банк в СССР возник именно в Казахстане. Но единственным банком он не был: в республике существовала система государственных банков (по реформе 1987 г. - казахские республиканские банки Госбанка (будущий Нацбанк), Сбербанка (будущий "Народный банк"), Агропромбанка (будущий "Наурыз Банк"), Жилсоцбанка и Промстройбанка (будущий "Туранбанк"). В них получали опыт будущие финансисты и банкиры будущих банков второго уровня. В 1988 году был создан "Алма-Атинский центральный кооперативный банк (затем - Казахский центральный акционерный банк "Центрбанк", ныне - АО "Банк ЦентрКредит"), которым со дня основания и поныне руководит бывший работник Жилсоцбанка Бахытбек Байсеитов.

Другой известный, но не доживший до наших времен банк - КРАМДС, возглавил еще один бывший работник Жилсоцбанка, а затем ЦК Компартии Казахстана Леонид Абложей. В 1990 году был создан Банк внешнеэкономической деятельности (будущий "Alem Bank Kazakhstan"), главой которого был назначен заведующий кафедрой Алма-Атинского института народного хозяйства Берлин Иришев. "Alem Bank" в начале 90-х стал оператором зарубежных кредитных линий под правительственные гарантии, что закончилось рядом скандалов, но стало одной из основ первоначального накопления капитала в стране.

С 1988 г. коммерческие банки росли как на дрожжах и их число быстро перевалило за несколько сотен. После жесткой селекции на сегодняшний день осталось только 27, при этом многие сегодняшние банки имеют достаточно длинную историю. В 1989 г. был создан "Каздорбанк" (слился с банком "Каспийский"), в 1991 г. – "Аль-Барака Казахстан" (затем – "Каспийский", ныне – "Kaspi Bank"), "Заман", в 1992 г. – "Цеснабанк" (ныне – "First Heartland Jýsan Bank"), "Асан Алия" (затем – "Лариба-Банк", ныне – "AsiaСredit Bank"), "Нурбанк", "Данабанк" (затем – ДБ "Punjab National Bank" – Казахстан", ныне – "TengriBank"), "Мекен" (затем – "Алаш-Банк", "Казахстанский инновационный коммерческий банк", ныне – "Bank RBK"), "Семипалатинский городской акционерный банк" (слился с "Иртышбизнесбанком"), "Темiрбанк" (слился с "ForteBank"), ДБ "ТАИБ Казахский Банк" (ныне – "Capital Bank Kazakhstan"), в 1993 г. – "Texakabank" (ныне – ДБ АО "Сбербанк России"), "FTD-Банк" (затем – "Алма-Ата", "Хоум Кредит Банк", ныне – "Хоум Кредит энд Финанс Банк"), "Иртышбизнесбанк" (затем – "Альянс Банк", ныне – "ForteBank"), "Нефтебанк" (затем – "Delta Bank"), ДБ "Казахстан-Зираат Интернешнл Банк", "Сеним-банк" (затем – "Qazaq Banki"), в 1994 г. – "Евразийский банк", ДБ "Альфа-Банк", ДБ "ABN AMRO Bank Kazakhstan" (затем – ДБ "RBS (Kazakhstan)", "ЭкспоКредит", "First Heartland Bank", слился с "First Heartland Jýsan Bank"), "Казахстанский интернациональный банк" (затем – "Казинвестбанк"), Государственный экспортно-импортный банк (затем - "Эксимбанк Казахстан").

В этом списке уже нет самого известного банка 90-х и 2000-х гг. - "Казкоммерцбанка". Он был создан в июле 1990 г. как Молодежный коммерческий банк "Медеу Банк", причем решение о его создании принималось ЦК ЛКСМ Казахстана. Осенью 1991 г. "Медеу Банк" стал "Казкоммерцбанком" (название получил в честь ассоциации "Казахстан-Коммерция", которая помогала его создавать). Первым замом, а затем председателем правления банка стал Нуржан Субханбердин, а его первым замом - Сауат Мынбаев. В 1994 г. к "Казкому" присоединился "Астана-Холдинг-Банк", и еще одним замом Субханбердина стал Ержан Татишев. В этом же году "Казкоммерцбанк" стал консультантом правительства по различным инвестиционным проектам. Мынбаев стал замминистра финансов; другой зампред банка Берик Имашев был назначен директором Агентства по реорганизации предприятий – зампредом Госкомимущества, затем начальником главного управления налоговой полиции – зампредом Государственного налогового комитета. В 1995 г. банк стал оператором закупок зерна в государственные ресурсы, консультантом правительства по вопросам приватизации, уполномоченным банком-депозитарием по казначейским обязательствам, взял в управление ряд металлургических предприятий. В следующем году начался новый этап экспансии банка. Аффилированные с ним структуры приобрели Шымкентский НПЗ и Жамбылскую ГРЭС. "Казкоммерцбанку" была передана в управление национальная авиакомпания "Казахстан ауе жолы", на базе которой было создано АО "Air Kazakhstan". Затем в управление к банку перешли железные дороги, на базе которых возникло РГП "Казахстан темир жолы". Одновременно ненадолго в ведение "Казкома" попали "Казатомпром" и "Казцинк", а затем - и уже надолго - "Казахтелеком".

Так возникли национальные компании в нынешнем понимании - государственные холдинги по управлению естественными монополиями. Если быть точным, то сам термин "национальная компания" появился еще в 1991 году, а в 1993-1994 гг. указами главы государства были созданы национальные акционерные компании (НАКи), представлявшие интересы государства в стратегических отраслях экономики - атомной промышленности, золотодобыче, оборонно-промышленном комплексе, телекоммуникациях, цветной металлургии, а также все тот же "КРАМДС", на базе которого его глава Виктор Те и управляющий делами президента Владимир Ни пытались продвигать концепцию отечественного "чеболя" (государственной ФПГ).

"Чеболи" не прижились. Модель, заложенная правительством Терещенко в 1993 г., в принципе могла оказаться вполне работоспособной - отраслевой холдинг и обслуживающий его банк, т.е. как раз тот самый полный хозрасчет и самофинансирование, о которых шла речь в течении нескольких лет. Если бы правительственные макроэкономисты смогли бы реализовать безинфляционную модель решения кризиса неплатежей, если бы сбытовые структуры контролировались не оффшорными трейдерами, а самими предприятиями, и если бы отраслевые банки не подпали под разгромный удар "акул капитализма", то, конечно, можно бы дальше дискутировать о преимуществах "китайской" и "корейской" моделей.

Однако восторжествовал "либеральный дискурс", хотя хотелось бы обратить внимание на то, как быстро "ожили" находящиеся в "глубоком кризисе" предприятия и отрасли после смены управленцев. Вопрос этот, разумеется, дискуссионный, тем более что мы имеем уже новую систему экономики, которая показала свои сильные и слабые стороны. В 1996-1997 гг. были заложены основы новой модели управления государственным сектором - новые "национальные компании", к руководству которыми были привлечены представители национального бизнеса, а банки второго уровня принялись конкурировать за контроль над их финансовыми потоками.

В 1997 г. на сцену вышли новые игроки, потеснив монополию "Казкоммерцбанка". В начале года правительство и Нацбанк национализировали находящиеся в кризисе "Alem Bank" и "Туранбанк" и на их базе создали банк "Туран-Алем" (затем - "БТА"). Контроль над "Туран-Алемом" получили Мухтар Аблязов и Ержан Татишев, а вскоре Аблязов стал главой новой нацкомпанией "KEGOC". Глава "Акцепта" Нурлан Каппаров получил должность президента "КазТрансОйла", а председатель наблюдательного совета Алматинского торгово-финансового банка Тимур Кулибаев, недолго поработав зампредом Госкомитета по инвестициям, стал вице-президентом национальной компании "Казахойл". Кстати, Алматинский торгово-финансовый банк (АТФБ, ныне - АТФ Банк) был создан в 1995 г. под патронажем уже известного Булата Утемуратова; его возглавили Кулибаев и Карим Масимов. Последний в 1997 г. стал главой "Народного банка".

В 1998 г. Нурсултан Назарбаев в условиях экономического кризиса решил доверить бразды правления экономическим блоком правительства молодым финансистами. Близкий к "Казкоммерцбанку" Ораз Жандосов стал первым вице-премьером, Сауат Мынбаев - министром финансов, Берик Имашев - председателем Агентства по поддержке малого бизнеса и помощником президента, Мухтар Аблязов - министром энергетики, Нурлан Каппаров - главой "Казахойла". Кредит доверия, однако, оправдать смогли не все. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны Назарбаева не все "младотюрки" смогли разделить свои интересы с государственными. Республика на несколько лет втянулась в "олигархические войны", и в итоге сначала Аблязов, затем Субханбердин покинули околополитический Олимп.

На государственной службе оказались востребованы более прагматичные и конструктивные бизнесмены. В 1997 г. мэром новой столицы Астаны стал основатель корпорации "Цесна" Адильбек Джаксыбеков, в 2000 г. пост министра транспорта и коммуникаций получил глава "Народного банка" Карим Масимов, которые впоследствии занимали и иные высокие посты на государственной службе.

Несмотря на все перипетии Нурсултан Назарбаев постоянно пытался организовать эффективное взаимодействие государства и бизнеса. Летом 1998 г. президент создал Совет иностранных инвесторов, а в 2001 г. - Совет предпринимателей при президенте. Через два года последний был упразднен, а в 2005 г. вновь восстановлен. На его основе был создан будущий координационный совет, затем союз и ныне - национальная экономическая палата "Атамекен". В 2007-2010 гг. существовал Совет национальных инвесторов при Президенте. В 2014 г. он был восстановлен, сменив Совет предпринимателей, и ныне в его состав, в частности, входят Тимур Кулибаев, Айдан Карибжанов, Аблай Мырзахметов, Иван Сауэр, Исламбек Салжанов, Мукаш Искандиров, Ельдар Абдразаков, Нурлан Смагулов, Айдын Рахимбаев, Умут Шаяхметова.

Таким образом, национальный бизнес за два десятилетия эволюционировал в две основных группы - топ-менеджмент национальных компаний и финансовую олигархию. С 2007 г., когда по инициативе Карима Масимова были созданы новые нацхолдинги, менеджмент государственного сектора принял на себя еще большие функции, а финансовая олигархия перестала быть чисто "финансовой". В перечень активов, которыми владеют крупнейшие бизнесмены Казахстана, вошли нефтегазовые, металлургические, золотодобывающие, строительные, энергетические и другие предприятия.

