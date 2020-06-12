Не та корзинка. Гульнара Каримова не владела акциями сети супермаркетов korzinka.uz

11:48 13.06.2020

Зафар Хашимов опубликовал документы, подтверждающие, что Гульнара Каримова не владела акциями сети супермаркетов korzinka.uz



Опубликованы документы, подтверждающие, что Гульнара Каримова не владела акциями сети супермаркетов korzinka.uz. Основатель сети Зафар Хашимов назвал заявления сына Каримовой провокацией и заверил, что у компании всегда был один-единственный и полноправный собственник, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



В мае дочь Гульнары Каримовой Иман разместила на страницах в Instagram и Facebook обращение своего брата Ислама к президенту Шавкату Мирзиееву. В письме говорилось, что Каримовой принадлежали акции многих узбекских компаний, которые были переданы государству. В числе прочих компаний в списке фигурировала сеть супермаркетов korzinka.uz.



Зафар Хашимов уже выступал с опровержением в середине мая. "Я никогда не был знаком с Гульнарой Каримовой и, честно говоря, никогда не жалел, что так случилось. Моя компания всегда была моей и к ее имуществу или интересам никогда не имела никакого отношения", - заявил предприниматель.



"Младший Ислам Каримов заявил, что его мама владела акциями korzinka.uz. Это откровенная ложь и провокация. Мне безразличны мотивы данного поступка. Слава Богу, стать и вдруг не стать акционером предприятия бесследно ни у кого не получится. И поэтому эта ложь будет иметь очень короткую жизнь", - заверил Хашимов.



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Вчера он подтвердил свои слова документально, разместив на своей странице в Facebook скрины сертификата, заверенного международным апостилем. Фотографии демонстрируют, что в реестре акционеров Marnell Group LTD, которая учредила Anglesey Food (korzinka.uz) и владела ей до настоящего момента, указан лишь один владелец.



"У меня не было никаких иных акционеров, партнеров, пайщиков, дольщиков и иных причастных к моему бизнесу лиц. Никогда", - подчеркнул Зафар Хашимов.



фоты доков -

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Анора Исмаилова