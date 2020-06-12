Огромная 8000-летняя треугольная платформа найдена на Ближнем Востоке

13:47 13.06.2020

Денис Передельский



Совместная итало-французско-саудовская археологическая миссия MADAJ под руководством Оливии Муньос при проведении раскопок в оазисе Дамат эль-Жандал в Саудовской Аравии раскопала древний памятник треугольной формы, который, предположительно, имел религиозное значение.



Краткий отчет об открытии, совершенном объединенной командой сразу нескольких организаций, появился на сайте Национального центра научных исследований Франции (CNRS).



Ученые отмечают, что в отличие от многих доисторических объектов Ближнего Востока, мегалитические памятники Саудовской Аравии остаются в значительной степени неизвестными. Даже найденные ранее на окраинах Левантийской пустыни монументальные сооружения, изготовленные из высушенного на солнце кирпича, до сих пор хранят много секретов с точки зрения их конструкции, предназначения и возраста.



Пожалуй, еще более загадочный объект и нашли ученые из Франции, Саудовской Аравии и Италии. Они описывают его как монументальную 35-метровую треугольную каменную платформу, которая находится в оазисе Дамат аль-Жандал на севере страны.



Ученые считают, что этот грандиозный памятник строился в несколько этапов, причем начало строительства они датировали серединой шестого тысячелетия до нашей эры. Объект назван исключительным, поскольку ничего подобного по конструкции в этом регионе раньше не находили.



Археологи предполагают, что он использовался в ритуальных целях, причем некоторые из этих практик могли быть погребальными. Так, в двух боковых нишах этой загадочной платформы были обнаружены человеческие останки.



Кроме того, в непосредственной близости от нее было найдено несколько гробниц, в которых также были обнаружены останки людей. В исследовании предложена гипотеза, согласно которой этот объект изначально использовался в доисторический период кочевниками-скотоводами.



Анализ платформы и близлежащих гробниц показал, что постоянное ритуальное использование этого объекта растянулось на несколько тысячелетий.



Полностью работа опубликована в журнале Antiquity.