Трамп стал играть на стороне Багдада

13:51 13.06.2020

Некоторые считают, что президент США Дональд Трамп начал выстраивать контуры новой политики на Ближнем Востоке и начинает с Ирака, с которым начался диалог о выводе американских войск. Трамп дает возможность укрепиться новому иракскому правительству под руководством бывшего главы национальной разведки Мустафы аль-Каземи. Что дальше?



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 13 июня 2020, 10:21 - REGNUM Между Багдадом и Вашингтоном прошли переговоры по вопросу военного американского присутствия в Ираке. Из-за пандемии коронавируса они велись в режиме видеоконференции. В них приняли участие представители оборонных ведомств, министерств внутренних дел, финансов и иностранных дел. К этому событию приковано повышенное внимание, как со стороны стран Ближнего Востока, так и внешних игроков, пытающихся определить перспективы политики США в этом регионе мира.



Напомним, что диалог в разных форматах между двумя странами об условиях пребывания американских военных в Ираке шел давно. Но в конце прошлого года ситуация стала обостряться: в районе города Киркук была обстреляна американская военная база, на что США ответили авиаударами, но по иранским объектам на территории Сирии и Ирака. В Багдаде начались антиамериканские протесты, в ходе которых иракские шииты вступили в столкновения с американскими силами безопасности и попытались взять штурмом посольство США. В ответ последовал приказ президента США Дональда Трампа об уничтожении командующего Силами специального назначения "Кодс", входящими в КСИР, иранского генерала Касема Солеймани. Он был убит в ночь на 3 января на территории аэропорта Багдада, после чего парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. В Вашингтоне возмутились. Трамп заявил, что "США не собираются выводить свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские деньги военно-воздушную базу, которая стоила миллиарды долларов".



Такой ход событий не предвещал ничего хорошего. Хотя Трамп и раньше говорил о намерениях вывести войска с Ближнего Востока, как писало в этой связи американское издание Foreign Affairs, "в конце концов, он не последний и не первый президент США, который начинал с обещания снизить присутствие США на Ближнем Востоке, а потом оказывался втянутым в события в регионе - неохотно, но очень глубоко". Так выставлялся прогноз действий Вашингтона в отношении Багдада: использовать "агрессивную дипломатию для достижения более долговременных и стабильных результатов" при том, что до определенного момента вообще было неясно, согласятся американцы уйти из Ирака или нет. Напомним, что США в 2003 году свергли режим Саддама Хусейна и установили свой контроль над страной, которая занимает второе место по доказанным запасам нефти в мире. В 2011 году было заявлено, что американцы покинут Ирак, однако в 2014 году они вернулись обратно ради противостояния террористам из группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А уже при Трампе как президенте Ирак оказался чуть ли не главным региональным центром чуть ли не вооруженного противостояния между США и Ираном.



Многие эксперты считали, что американцы хотели бы остаться в Ираке. Причина не только в нефти, но и в геополитике. Базы США в Айн-аль-Асаде, Эрбиле и Багдаде удобны в сдерживании Ирана. "Мы не заинтересованы в том, чтобы обсуждать один только вывод наших войск. Любые переговоры, которые хотели бы вести с нами иракцы, должны затрагивать всю гамму наших отношений", - так еще недавно рассуждал представитель США в коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Джеймс Джеффри. Поэтому появление разнообразных сценариев развития событий в Ираке выглядит естественно. Некоторые российские аналитики полагают в этой связи, что "начало вывода американских войск из Ирака стоит рассматривать лишь как эксперимент Вашингтона", в ходе которого он должен определиться с оптимальным составом своей военной группировки или военных специалистов. Более того, они уверены, что Трамп заявлениями "о выводе или невыводе войск из той или иной страны осуществляет всего лишь "зондажную дипломатию", относя планируемые конкретные планы на будущее".



Турецкое правительственное агентство Anadolu Ajasi отмечает, что США, во-первых, в Ираке будут добиваться образования "суннитского автономного региона" на территории иракской провинции Анбар. Во-вторых, укреплять позиции своего главного союзника в Ираке - Иракского Курдистана, чтобы курды и сунниты могли создать в ответ "на давление Ирана и шиитского правительства в Багдаде геополитический противовес". По словам проректора Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави профессора Дженгиза Томара, "этот проект был подготовлен США много лет назад для того, чтобы остановить рост влияния Ирана в регионе, снизить его давление на Израиль через территорию Ирака, Сирию и Ливана". Хотя пока все происходит иначе, появляются даже "сенсации". По итогам переговоров между Вашингтоном и Багдадом было принято совместное заявление. В нем указывается, что США "продолжат сокращать число военнослужащих в стране, а также обсудят с правительством Ирака статус оставшихся сил". Подчеркивается, что американцы "не просят постоянных военных баз и не стремятся к постоянному военному присутствию в Ираке". Это что-то принципиально новое, если не вообще иная идеология в выстраивании "стратегического диалога" между двумя странами.



Некоторые считают, что Трамп таким образом дает возможность укрепиться новому правительству Ирака под руководством бывшего главы национальной разведки Мустафы аль-Каземи, который выступал и выступает за иракско-американский диалог США. Официальных комментариев Вашингтона относительно обозначенного нюанса пока нет. Молчит и Багдад. Переговоры будут продолжены. На сегодня в Ираке дислоцированы около 5200 американских военнослужащих. В течение последних месяцев США уже сократили число военных баз в Ираке с двенадцати до трех. Руководство Ирака со своей стороны заверило, что обеспечит защиту американских баз.