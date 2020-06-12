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В Пекине ввели военное положение из-за новой вспышки коронавируса
21:01 13.06.2020

Не менее 49 новых случаев коронавируса выявили в китайской столице Пекина, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок.

По данным Bloomberg, тесты на вирус сдали все сотрудники рынка и посетители, при этом у выявленных заболевших не было никаких симптомов.

Из-за новой волны эпидемии в городе было введено военное положение, в том числе в районе Фэнтай, - там расположен рынок Синьфади.

Как сообщает портал CGTN, жители 11 кварталов вынуждены вновь соблюдать строгие меры изоляции и не могут выходить из дома.

"Военный режим" подразумевает крайне жесткий механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, в жилых комплексах ужесточат контроль, а в магазинах и ресторанах будет проведена инспекция.

Кроме того, временно изменятся маршруты общественного транспорта в районе рынка, на дорогах уже появились кордоны полиции.

Отмечается, что столь бурный всплеск заболеваемости в городе произошел впервые за последние два месяца.

Источник - rosbalt.ru
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