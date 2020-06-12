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Суббота, 13.06.2020
23:33  Трамп: "Сиэтл захвачен внутренними террористами, губернатор Инсли на их стороне, город надо отбить!"
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Протестующие захватили часть Сиэтла и провозгласили его "автономной зоной", мэр Дуркан на их стороне, - Washington Examiner
23:16 13.06.2020

Washington Examiner, США

Журналистка возмущена бездействием мера Сиэтла, где протестующие уже захватили часть города и провозгласили его "автономной зоной". Вместо того, чтобы навести порядок в городе, чиновница поддерживает протестующих и заявляет, что "у нас будет лето любви".
Washington Examiner (США): мэр Сиэтла Дженни Дуркан живет в Ла-Ла Ленде
"Я не могу дышать". Протесты в США - 2020
13.06.2020414569
Кейли Макги (Kaylee McGhee)

Протестующие уже захватили часть Сиэтла и провозгласили его "автономной зоной", но складывается впечатление, что мэра города это не волнует.

Она отвергает сообщения полиции Сиэтла о том, что протестующие, находящиеся на территории так называемой "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ), вымогают деньги у предпринимателей и угрожают другим жителям. Она продолжает утверждать, что все действия протестующих внутри этой зоны являются исключительно мирными. Я не уверена, что офицеры полиции, которых силой заставили покинуть этот участок, согласились бы с ней. С ней вряд ли согласится и активистка движения против абортов, которую рассерженные протестующие заставили покинуть CHAZ. С ней также не согласится и местный житель, которого обвинили в воровстве и которого окружила и избила группа протестующих, один из которых размахивал бейсбольной битой у его лица.

Но мэра Дуркан все это не волнует. Когда репортеры CNN спросили ее, как долго власти Сиэтла будут позволять протестующим оккупировать CHAZ, она ответила: "Я не знаю. Возможно, у нас будет лето любви!" А в твиттере Дуркан даже похвалила CHAZ, назвав действия протестующих "мирным выражением коллективного горя нашего сообщества".

"Собираться на законных основаниях, использовать свои права в соответствии с Первой поправкой, требовать, чтобы мы как общество достигли большего и обеспечили поистине справедливое отношение к представителям цветного сообщества, - это не терроризм. Это патриотизм", - написала она в твиттере.

"Автономная зона Капитолийского холма - это вовсе не пустошь, где царит беззаконие и где бунтуют анархисты. Это мирное выражение коллективного горя нашего сообщества и его стремления построить лучший мир. Учитывая результаты работы Трампа, нетрудно поверить в то, что он ошибся - снова", - продолжила она.

Это абсурд. Мирные это протесты или нет, но то, что в настоящее время происходит в Сиэтле, - это беззаконие. Относиться к происходящему как-то иначе - значит отрицать реальность ситуации. А реальность заключается в том, что эти протестующие пытаются создать свое собственное "государство", создать свои собственные законы и заставить остальных жителей города им подчиняться.

Дуркан необходимо перестать притворяться, что CHAZ - это один большой фестиваль "Вудсток", и начать наконец делать свою работу. Эти протестующие ясно дали понять, что они не собираются покидать эту зону, пока в Сиэтле не будет полностью упразднена система обеспечения правопорядка и пока с бунтовщиков не будут сняты все обвинения. Это нельзя назвать требованиями взволнованных сознательных граждан, которые пытаются изменить систему. Это требования бунтарей, пытающихся полностью уничтожить систему, а также тот порядок и стабильность, которые она обеспечивает.

Правоохранителям Сиэтла необходимо разрешить восстановить порядок в городе, а Дуркан мешает им сделать это. Пришло время вернуться в реальность, мэр Дуркан. Этот эксперимент с беззаконным самоуправлением закончится плохо для всех.

Оригинал публикации: Seattle Mayor Jenny Durkan is living in La La LandОпубликовано 12/06/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592079360
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