Трамп: "Сиэтл захвачен внутренними террористами, губернатор Инсли на их стороне, город надо отбить!"

23:33 13.06.2020

Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что Сиэтл захватили внутренние террористы. Он потребовал немедленно отбить город и заявил, что "отвратительных анархистов" надо немедленно поставить на место, а также призвал к "закону и порядку".

Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что Сиэтл захватили внутренние террористы.



"Внутренние террористы захватили Сиэтл - под руководством, конечно, радикальных левых демократов. Закон и порядок!"



Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!



В другом твите Трамп заявил, что над радикальным левым губернатором Джеем Инсли и мэром Сиэтла насмехаются, и призвал немедленно отбить город. "Если вы этого не сделаете, это сделаю я, - пригрозил Трамп. - Это не игра. Этих отвратительных анархистов надо остановить немедленно".