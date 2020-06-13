|Трамп: "Сиэтл захвачен внутренними террористами, губернатор Инсли на их стороне, город надо отбить!"
23:33 13.06.2020
Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что Сиэтл захватили внутренние террористы. Он потребовал немедленно отбить город и заявил, что "отвратительных анархистов" надо немедленно поставить на место, а также призвал к "закону и порядку".
Трамп объявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
11.06.202093281
Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что Сиэтл захватили внутренние террористы.
"Внутренние террористы захватили Сиэтл - под руководством, конечно, радикальных левых демократов. Закон и порядок!"
Donald J. Trump
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@realDonaldTrump
Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!
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06:38 - 11 июн. 2020 г.
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В другом твите Трамп заявил, что над радикальным левым губернатором Джеем Инсли и мэром Сиэтла насмехаются, и призвал немедленно отбить город. "Если вы этого не сделаете, это сделаю я, - пригрозил Трамп. - Это не игра. Этих отвратительных анархистов надо остановить немедленно".