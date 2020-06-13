Разъединенные Штаты Америки. Основания для сецессии, - Л.Савин

00:04 14.06.2020

ЛЕОНИД САВИН | 13.06.2020

Разъединенные Штаты Америки, или Возмущение Сиэтла

Основания для сецессии



В США разворачивается острый общественно-политический кризис. 8 июня с началом событий в Сиэтле, штат Вашингтон, кризис вступил в новую фазу: в городе с 800-тысячным населением протестующие, возглавляемые левацкими, в том числе троцкистскими, элементами, при попустительстве губернатора и мэра (оба члены Демократической партии) захватили несколько кварталов в центре города и провозгласили "Автономную зону Капитолийского холма" (Capitol Hill Autonomous Zone – CHAZ). Совершен акт сепаратизма…



Протесты в Сиэтле проходят под сепаратистскими лозунгами.



Протесты в Сиэтле проходят под сепаратистскими лозунгами. Фото: REUTERS Lindsey Wasson



Интересы автономии отдельных регионов в США укоренены в традициях, само федеративное устройство подразумевает некую автономию каждого штата. Особенно выделяется в этом отношении Техас. В 1990-х гг. возникло движение "Техасская Республика", позднее появилось Техасское националистическое движение. Существует движение за независимость Калифорнии Calexit. Есть в Америке межрегиональное сецессионистское движение с элементами экологического активизма – авторы этого проекта под названием "Каскадия" объединили части Канады и Западного побережья США. Есть сторонники получения независимости Гавайских островов и Пуэрто-Рико.



Флаги США и Калифорнии



Флаги США и Калифорнии. Фото: REUTERS Mike Blake



Первой известной работой по теме сепаратизма в Соединенных Штатах считается книга американского ученого и журналиста Джоэля Гарро (Joel Garreau) "Девять наций Северной Америки", вышедшая в свет в 1981 году. Основной тезис этой книги заключался в том, что все нынешние границы США, а также границы штатов являются искусственными, они не отражают действительность.



Джоэль Гарро пишет: "Забудьте о границах, разделяющих Соединенные Штаты, Канаду и Мексику, этих бледных барьерах, столь проницаемых для денег, иммигрантов и идей. Забудьте ту ерунду, которой вас учили на уроках географии в шестом классе – о Востоке и Западе, Севере и Юге, слабых отголосках славного прошлого, которого нигде не существовало, за исключением дезинфицируемых учебников. Забудьте о лабиринтах государственных и провинциальных границ, об этих исторических авариях и ошибках геодезистов. Причина, по которой никто, кроме экспертов по пустякам, не может назвать все пятьдесят штатов Америки, заключается в том, что они едва ли имеют значение. Забудьте о политических альманахах, полных бесполезных данных о местных выборах, с лишенными смысла странно вырезанными районами и участками. Вместо этого рассмотрим, как на самом деле работает Северная Америка. Это Девять Наций. Каждая со своим капиталом и отличительной паутиной власти и влияния... Эти нации выглядят по-разному, чувствуют себя по-разному и звучат по-разному, и лишь немногие из их границ соответствуют политическим линиям, проведенным на современных картах.... Самое главное, что у каждой нации есть особая призма, через которую они смотрят на мир".



Девять великих американских наций



Итак, девять наций. Самая большая из них по территории – это Пустая сторона (The Empty Quarter), охватывающая Аляску, большую часть Канады, штаты Невада, Юта, Вайоминг, Айдахо, Монтана, Колорадо и части таких штатов, как Калифорния, Вашингтон, Орегон, Аризона, Нью-Мехико. Столицей этого массива является Денвер.



В центре континента расположена Хлебная корзина – в нее входят штаты Великих равнин и часть прерий – Айова, Канзас, Миннесота, Небраска, обе Дакоты, Оклахома, части Висконсина, Колорадо, Нью-Мехико, Иллинойса, Индианы и Северный Техас. Здесь центр – Канзас-Сити.



Историческая Новая Англия включает Мэн, Нью-Гемпшир, Вермонт, Род-Айленд, Массачусетс, Коннектикут и такие части Канады, как Новая Шотландия, острова принца Эдуарда, Новый Брауншвейг, Ньюфаундленд, Лабрадор.



Ржавый пояс



Между Хлебной корзиной и Новой Англией находится Литейный завод (The Foundry). Джоэль Гарро не использует термин "Ржавый пояс", но его интерпретация данного региона связана с упадком промышленности северо-восточных штатов и Великих озер. Эта зона (ее столица – Детройт) распространяется от Нью-Йорка до Милуоки, включая Чикаго, Иллинойс, Питтсбург, Кливленд, Толедо, Филадельфию и Южное Торонто в Канаде.



Пятая нация – Квебек, франкоязычная монокультура канадской провинции Квебек.



Дикси – это бывшие штаты Конфедерации с центром в Атланте. В этот массив, выходящий к Атлантике и Мексиканскому заливу, входят Южный Иллинойс и Южная Индиана, Кентукки, Западная Вирджиния, большая часть Вирджинии, Оклахома и почти вся Флорида.



Самое странное формирование – Экотопия, которая змеей ползет с южного тихоокеанского побережья Аляски до города Санта-Барбара в Калифорнии. В нее входят фрагменты штатов Аляска, Вашингтон, Орегон, Калифорния, а также побережье Британской Колумбии. Главный город – Сан-Франциско.



Экотопия упирается в Мезамерику, которая граничит с Пустой стороной, Хлебной корзиной и Дикси. В нее, помимо частей некоторых американских штатов (Калифорния, Техас, Нью-Мехико, Аризона), входит север Мексики, включая полуостров Калифорния. Столица – Лос-Анджелес.



И наконец острова. В эту группу входит небольшая часть нынешних США с Югом Флориды и Майями в качестве центра, а также весь Карибский бассейн и Центральная Америка. Мексика выглядит на такой карте чужеродным элементом.



Концепция Джоэля Гарро обсуждалась, критиковалась и интерпретировалась на протяжении десятилетий. В любом случае ментальная карта "девяти наций" постепенно перепрограммирует сознание американцев. Сам Гарро в 2014 г. выпустил небольшую публикацию в "Нью-Йорк таймс", напомнив, что 30 лет спустя его идеи столь же актуальны.



"Американские нации. История одиннадцати враждующих региональных культур Северной Америки"



Не менее интересна версия американских региональных культур писателя и историка Колина Вударда, изложенная в книга "Американские нации. История одиннадцати враждующих региональных культур Северной Америки".



Вудард не затрагивает территорию Канады и не уделяет внимания Аляске. Его карта совпадает с картой Гарро только в нескольких деталях: это Левое побережье, которое немного меньше Экотопии Гарро, а также Юг Флориды, причисляемый Вудардом к испаноязычному Карибскому бассейну, т. е. исключаемому из "союза американских наций".



У Вударда Первая нация находится на самом севере и сейчас не играет существенной роли в политике США, поскольку это территория Канады, а саму нацию представляют коренные индейцы.



Рядом лежит Новая Франция, совпадающая с провинцией Квебек. У Новой Франции есть анклав на берегу Мексиканского залива – это юг Луизианы, где до сих пор существует ностальгия по монархии. Рядом находится Янкидом (Yankeedom), созданный кальвинистами на берегах Массачусетского залива. Из своего центра в Новой Англии эта культура вместе с поселенцами распространялась на Запад и Север – в Пенсильванию, Огайо, Индиану, Иллинойс, Айову, части Дакоты, Мичиган, Висконсин и Миннесоту.



Нью-Йорк (бывший Новый Амстердам) с пригородами представляет Новые Нидерланды с их многоэтничным, поли-религиозным и меркантильным населением. Пространство приливов и отливов (Tidewater) связано с аристократическим наследием – это штаты Вирджиния, Мэриленд, юг Делавэра и часть Северной Каролины. Рядом начинаются Великие Аппалачи, которые осваивались воинственными переселенцами из Ирландии и Шотландии. Это огромные пространства, охватывающие южные части Огайо, Индианы, Иллинойса, Арканзаса и Миссури, две трети Оклахомы и часть Техаса. К северу от них лежит территория Центральных графств (Midlands), организованная английскими квакерами, но потом разбавленная немецкими мигрантами, а внизу расположен Глубокий Юг, основанный рабовладельцами. Эль-Норте – это бывшая испанская территория, здесь представлена старейшая евро-американская нация. Севернее Эль-Норте ползет Левый берег, который подпирает континентальный массив Дальнего Запада – самый большой по территории. Здесь проходила волна фронтира первопроходцев, а дальнейшая колонизация управлялась из офисов Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и Сан-Франциско. На протяжении длительного времени отсюда выкачивали ресурсы, мало что давая взамен; Вудард называет эти территории внутренней колонией.



Книгу Колина Вударда регулярно вспоминают американские СМИ, что говорит о повышенном интересе к различиям (а не единству) в США.



Ну а поскольку ранее был упомянут Ржавый пояс, следует добавить и Библейский пояс с его протестантской культурой. Присовокупим к этому известный мем, возникший после выборов 2004 года, о разделении на страну Иисуса (Jesusland) и Соединенные Штаты и Канаду. Тогда штаты поделили по признаку политических предпочтений; демократы обозначались синим цветом, республиканцы – красным. В дальнейшем красно-синее разделение стало устойчивым атрибутом электоральной политики в США; оно включает религию, отношение к легализации наркотиков, однополым бракам, абортам, праву на оружие.



Наконец в США существует вековое противостояние между сельской культурой и мегаполисами. В ближайшем времени следует ожидать появления границ по принципам Black Lives Matter, "Трамп против болота" и т. п. И если к этому присовокупить социальные проблемы, обостренные экономической депрессией и ростом безработицы, поводов для сецессии у различных территорий США становится еще больше. Возмущение Сиэтла – первый сигнал.