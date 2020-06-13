В Лондоне полная буза: негры месят полицаев, фашики - негров, антифа - фашиков...

00:08 14.06.2020

Протесты в Лондоне: демонстранты вступили в столкновения с полицией



Памятник Уинстону Черчиллю на Парламентской площади был закрыт защитным коробом



Тысячи человек собрались в центральной части Лондона несмотря на призывы властей отказаться от массовых манифестаций. Участники протестов вступили в столкновения с полицейскими, имеются сообщения о пострадавших.



В полицию летели бутылки и банки из-под алкогольных напитков. Демонстранты, в числе которых были представители крайне правых движений и футбольные фанаты, утверждают, что пришли, чтобы защитить статуи и монументы, а также полицию от посягательств борцов с расизмом.



По всей стране, как и в столице, прошли также демонстрации против расизма.









После того, как появились сообщения о нападении на полицейских, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что расистскому хулиганству нет места на наших улицах.



Полиция наложила ограничения на акции протеста для некоторых групп, в том числе все акции протеста должны заканчиваться до 17:00. Однако многие демонстранты остались на улицах и после 5 вечера.



Скотленд-Ярд сообщает об аресте пятерых человек за правонарушения, включающие агрессивное поведение, нападение на полицию, наличие оружия, нахождение в нетрезвом состоянии и владение запрещенными наркотическими веществами.



В субботу в Лондоне были введены дополнительные меры безопасности на случай обострения ситуации.









Основные столкновения прошли на Трафальгарской площади



Стычки между протестующими вспыхивали в разных частях британской столицы



В разных частях Лондона произошли стычки между активистами националистических организаций и сторонниками движения за права чернокожих Black Lives Matter.



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Какие памятники хотят снести активисты Black Lives Matter? И почему?

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Сотни преимущественно белых мужчин собрались у Кенотафа, главного памятника британцам, погибшим в Первой мировой войне, который находится на Уайтхолле, и у памятника Уинстону Черчиллю, который в целях предосторожности был закрыт коробом.



По словам наблюдателей, многие участники протестов были нетрезвы и агрессивно настроены



На прошлой неделе активисты движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни чернокожих важны") пытались поджечь британский флаг на Кенотафе, а также измазали краской памятник Черчиллю.



Уже произошло несколько стычек полиции с полном защитном снаряжении с демонстрантами, которые с криками "Англия!" и поднятыми вверх руками шли на полицейский кордон.



На Трафальгарской площади в полицию летели петарды и дымовые шашки



Кому-то из демонстрантов удалось снести защитные металлические барьеры у Кенотафа, в полицию полетели древки флагов, дымовые шашки и дорожные конусы. Полиция в ответ применила резиновые дубинки.



После этого больше группы крайне правых активистов переместились на Трафальгарскую площадь, где также стали запускать петарды прямо в толпе.



У здания парламента в субботу собрались тысячи участников протестов

На Уайтхолле манифестанты вступили в стычки с полицией

Противостояние с полицией было и у Кенотафа

В результате столкновений имеются пострадавшие



Полиция приняла меры, чтобы не допустить их в Гайд-парк, где проходила по преимуществу мирная антирасистская демонстрация активистов BLM.



Организаторы движения призвали своих сторонников воздержаться от участия в антирасистских митингах, запланированных на эти выходные, из-за опасений возможных стычек с крайне правыми.



Одна из демонстраций в Лондоне была перенесена с воскресенья на субботу.



Представители движения Black Lives Matter прошли маршем по центру Лондона



Комментируя кадры стычек демонстрантов с полицией в "Твиттере", министр внутренних дел Прити Пател назвала это неприемлемым хулиганством.



"Все, кто склоняется к насилию и вандализму, должны испытать на себе полную силу закона, - написала она. - Мы не потерпим проявлений насилия в отношении наших полицейских".



В некоторых случаях общение между активистами противостоящих друг другу групп проходило достаточно мирно



Федерация столичной полиции также назвала поведение демонстрантов неприемлемым, отметив в "Твиттере", что полицейские идут на работу не за тем, чтобы сталкиваться с таким уровнем насилия.



Выступая еще до начала стычек, лидер крайне правой организации Britain First ("Британия прежде всего") Пол Голдинг, получивший в мае приговор по закону о терроризме, заявил, что он и его сторонники пришли, чтобы защитить памятники.



Ранее вокруг статуи Уинстона Черчилля уже возвели защитный короб после того, как в прошлые выходные участники протестов написали на постаменте "Он был расистом".



Стони людей собрались также в Глазго, Бристоле и Белфасте в рамках организованной акции по защите памятников героям войны.



Активисты собрались и у Кенотафа в центре Глазго



По всей стране, включая Брайтон, Ньюкасл, Ливерпуль и Челмсфорд, прокатилась также волна протестов против расизма.



В Брайтоне противники расизма вступили в столкновения с группировками крайне правых, которые собрались у городского военного мемориала.



Это произошло после того, как более тысячи демонстрантов в черной одежде и масках выстроились в цепочку длиною в милю вдоль побережья в знак безмолвного протеста.



В Ньюкасле сторонников BLM освистали участники большой контрдемонстрации.



В Брайтоне прошла безмолвная акция протеста

Активисты движения BLM в центре Ньюкасла



Мэр Лондона Садик Хан призвал людей не появляться в субботу в центре Лондона, подчеркнув, что в столицу планировали приехать крайне правые группировки, что грозит насилием и беспорядками.



В свою очередь руководство столичной полиции заявило, что поскольку кто-то из приезжающих в Лондон, как ей стало известно, может быть вооружен, то она задействует пункт законодательства, предписывающий завершить демонстрации к 17:00 в субботу и дающий сотрудникам полиции дополнительные полномочия на обыск и задержание подозреваемых.



Этот пункт был введен после вспышки насилия в районе Вестминстера в конце прошлых выходных. Хотя демонстрации, по словам полиции, проходили в целом мирно, тем не менее 27 полицейских пострадали и десятки подозреваемых были арестованы.