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Близ Ташкента построят Алмазарский город-спутник на 150 тысяч жителей, - Мирзиеев утвердил план
00:27 14.06.2020

Рядом с Алмазарским районом построят город-спутник на 150 тысяч человек

По соседству с Алмазарским районом построят город-спутник в Ташкентском районе на 150 тысяч жителей, а также промышленную зону. На площади в 482 га, включая рынок Чорсу, улицы и махалли "Заркайнар", "Сагбон", "Себзор" и другие, появится музей под открытым небом. Завод "Агрегат" будет перенесен в Чирчик.

В Ташкентском районе Ташкентской области - по соседству с Алмазарским районом столицы - построят город-спутник на 150 тысяч человек. Об этом стало известно на встрече президента Шавката Мирзиеева с активом Алмазарского района.

Город разместится на площади 260 га. Кроме того, здесь появятся сады шириной в 20 м, пешеходные зоны, велосипедные дорожки, прибережная зона длиной в 14 км. На территории создадут торговые пункты, которые обеспечат работой минимум 5000 человек.




Для задействования резервов для новых проектов глава государства предложил выделить 200 га земли в Ташкентском районе на границе с Алмазарским районом и организовать новую промышленную зону. На будущих предприятиях промзоны можно будет создать не менее 60 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении.

На площади в 482 гектара, включая рынок Чорсу, улицы и махалли "Заркайнар", "Сагбон", "Себзор", "Карасарай", "Гузальбог" и другие, будет создано туристическое, коммерческое и развлекательное пространство - музей под открытым небом. Будут организованы ремесленные мастерские и лавки, чайханы, гостиницы, небольшие музеи.

Даны поручения по переносу завода "Агрегат" в Чирчик, строительству на его месте доступных домов в 12, 14, 16 этажей.

Президент также поручил внедрить опыт Алмазарского района по оказанию практической помощи в поиске внутренних и внешних рынков сбыта для около 500 промышленных предприятий, работающих на низких мощностях из-за пандемии коронавируса, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

Шавкат Мирзиеев поручил предоставить льготные кредиты ремесленникам Ташкента на 3 года до 220 млн сумов, а также самозанятым гражданам - льготные кредиты в упрощенном порядке в рамках госпрограммы "Каждая семья - предприниматель".

На встрече поручено возвести минимум 4?5-этажные торговые комплексы, также Ecobazar и автостоянку на базе старого дехканского рынка на улице Каракамыш, 1.

Источник - Gazeta.uz
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