В афганской провинции Гельменд произошло восстание против "Талибана", - А.Серенко

00:52 14.06.2020

Пакистанские талибы выступили против афганских в защиту целостности Афганистана



В самой крупной афганской провинции Гельманд произошло восстание против боевиков афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ) и солдат пакистанской армии. В восстании приняли участие сотни жителей городка Бахрамча, расположенного в уезде Дишу, в непосредственной близи от "линии Дюранда" - границы Афганистана и Пакистана. Восставших поддержали боевики из запрещенной в РФ организации "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанские талибы), а также бойцы спецназа афганской правительственной армии.



Небольшой городок Бахрамча находится примерно в 350 км от города Лашкаргах - административного центра южной афганской провинции Гельманд. Уезд Дишу, примыкающий непосредственно к пакистанской границе, традиционно считается "неблагополучным", его большая часть много лет находится под контролем боевиков афганского "Талибана", позиции официального Кабула здесь слабы. Местное население – белуджи, а также пуштуны-дуррани из племен нурзаев и поплзаев – привыкли самостоятельно выживать в очень экстремальных условиях. А некоторым местным лидерам даже удается сохранять относительную независимость и от афганских талибов, которые контролируют значительные территории в приграничье с Пакистаном.



В этом смысле, по словам источников "НГ", городок Бахрамча весьма примечателен: "Здесь нет власти ни Кабула, ни афганского "Талибана". Самый известный местный авторитет – примерно 70-летняя женщина по имени Заргуна, которая успешно и не первый год управляет местным, весьма гостеприимным населением. Кстати, Заргуна родная сестра другой еще более известной в Афганистане женщины – Фирузы, которая управляет городом Марджа и прилегающими к нему территориями в той же провинции Гельманд. Фируза – еще и настоящий командир местного ополчения, под ее началом около 250 вооруженных мужчин, вместе с ними она почти 15 лет воюет с талибами. Боевики убили нескольких ее дочерей и внучек. Заргуна также очень решительная и влиятельная в Бахрамче женщина".



По информации "НГ", в городе Бахрамча проживают с семьями несколько десятков боевиков ТТП - пакистанского "Талибана", которые находятся во враждебных отношениях с армией и властями Пакистана и конфликтуют с афганскими талибами, которых контролируют оперативники Межведомственной разведки (ISI) Исламабада.



Известно также, что в приграничных районах уезда Дишу, где и располагается городок Бахрамча, некоторое время назад пакистанские военные установили специальные заградительные сооружения – высокие деревянно-металлические заборы из колючей проволоки, тем самым, отгородившись от территории Афганистана. "Однако при этом пакистанцы отхватили у Афганистана несколько десятков километров их земли, явочным порядком объявив их пакистанскими", - рассказал "НГ" источник, хорошо знакомый с ситуацией в уезде Дишу. По его словам, за минувший год пакистанцы с помощью афганских талибов почти на 50 км продвинулись вглубь территории Афганистана в уезде Дишу, немедленно огородив их проволочными заборам, установив КПП и начав регулярное патрулирование этой новой "границы" силами, как пакистанских военных, так и афганского "Талибана".



Судя по всему, именно эти агрессивные действия пакистанских силовиков и афганских талибов по захвату земли и спровоцировали в итоге восстание местных жителей в городке Бахрамча. По словам информированных источников "НГ", "люди здесь давно были возмущены поведением пакистанцев и обслуживающих их талибов": "Несколько месяцев назад Исламабад даже пытался выдать местным жителям-афганцам удостоверения личности граждан Пакистана. Это вызвало очень сильные протесты. Поэтому достаточно было одной искры, чтобы местные пуштуны и белуджи взбунтовались".



По информации "НГ", такой искрой стало убийство афганскими талибами одного молодого пуштуна. Его брат 17-летний Вакиль из племени нурзай, чью семью боевики "Талибана" убили еще раньше, потребовал наказания преступников. По призыву Вакиля в Бахрамче 8 июня начали собираться сотни людей, выступивших против произвола талибов. В итоге около двух тысяч безоружных местных жителей напали на боевиков афганского "Талибана" и пакистанских военных, находившихся на КПП вдоль произвольно установленных пограничных заграждений. Талибы попытались силой ответить на восстание, однако, как только они применили оружие, на помощь протестующим подошли боевики "Техрик-е Талибан Пакистан". В результате коротких боевых стычек, которые продолжались до 10 июня, погибли 7-8 участников восстания. Боевики пакистанского "Талибана", в свою очередь, уничтожили не менее 4 пакистанских военных, а также сожгли их бронеавтомобиль (по словам одного из источников "НГ", пакистанские силовики сначала были захвачены в плен, а затем немедленно казнены боевиками ТТП). Афганские талибы с поля боя предпочли бежать.



Судя по фото и видеоматериалам, которые есть в распоряжении "НГ", в результате восстания в Бахрамче были разрушены несколько КПП и значительное количество проволочных заграждений, установленных пакистанскими силовиками на самовольно определенной ими границе с Афганистаном. Источники "НГ" в провинции Гельманд сообщают, что "пакистанские солдаты покинули свои казармы в районе Бахрамчи". Из района восстания бежали также боевики афганского "Талибана", и теперь здесь ситуация контролируется местными ополченцами, которых поддерживают боевики пакистанского "Талибана", воюющие против Исламабада.



Источники "НГ" сообщили, что 12 июня командиры афганского "Талибана", оперирующие в уезде Дишу, попытались восстановить утраченные позиции в районе Бахрамчи и отправили туда группу вооруженных боевиков. Однако талибы попали в засаду, организованную подразделением спецназа Афганской национальной армии (АНА). Судя по фотоматериалам с места боестолкновения, имеющимися в распоряжении "НГ", афганские спецназовцы уничтожили не менее 10 террористов, информации о взятых в плен талибах нет.



В результате "бахрамчийского восстания" 8-10 июня в приграничном с Пакистаном районе уезда Дишу сложилась любопытная военно-политическая ситуация. В защиту территориальной целостности Афганистана и против экспансии Пакистана в приграничной зоне на юге провинции Гельманд одновременно выступили восставшие мирные жители из пуштунских племен нурзай и поползай, боевики "Техрик-е Талибан Пакистан" и, фактически, пришедшие им на помощь военнослужащие афганской правительственной армии. По имеющейся информации, по итогам восстания в Бахрамче заградительные пограничные сооружения отодвинуты на 4 км в сторону Пакистана.



Пока трудно сказать, как дальше будет развиваться ситуация в бахрамчийском анклаве. Скорее всего, афганский "Талибан" при поддержке пакистанской армии попытается восстановить утраченные позиции. Однако, очевидно, что теперь это сделать пропакистанским группировкам будет значительно труднее, а в зоне афгано-пакистанского пограничья будет набирать силу гибридная война Кабула и Исламабада, которая наверняка приобретет еще больший размах после анонсированного до конца 2020 года вывода американского контингента из Афганистана.



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

13.06.2020