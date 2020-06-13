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|Аркадаг переименовал Гуртлынское водохранилище в "Алтын кул - Золотое озеро"
05:43 14.06.2020
Бердымухамедов переименовал Гуртлынское водохранилище в "Золотое озеро"
Вечером, 8 июня, президент Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Лебапский велаят.
Напомним, что ранее президент объявил о том, что в этом месяце он намерен приехать во все велаяты страны, чтобы проконтролировать ход зерноуборочной кампании и выполнение планов по развитию регионов.
Перед поездкой Бердымухамедов провел в ашхабадском аэропорту совещание с участием вице-премьера по строительно-промышленному комплексу Шамухаммета Дурдылыева и хякима Ашхабада Язтагана Гылыджова.
Как сообщает госинформагентство ТДХ, речь шла о строительстве новых объектов, открытие которых будет приурочено к 25-летнему юбилею нейтралитета.
В частности был рассмотрен проект "по облагораживанию озера в северной части Ашхабада".
В конце мая глава государства посетил Гуртлынское водохранилище, покатался там на гидроскутере и предложил построить зону отдыха.
На встрече в аэропорту Бердымухамедов поручил Дурдылыеву и Гылыджову построить на озере крупные развлекательные комплексы и водные аттракционы. Сам водоем было предложено назвать Altyn köl, что в переводе означает "Золотое озеро".