Аркадаг в гневе. Никто не покупает туркменский газ

08:41 14.06.2020

Бердымухамедов крайне недоволен работой "Туркменгаза"



12 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Кабмина, на котором в очередной раз затронул тему развития нефтегазовой отрасли.



Курирующий нефтегаз вице-премьер Мыратгелди Мередов отчитался о продвижении ряда инвестиционных проектов, нацеленных на увеличение размеров добычи нефти за счет повышения продуктивности скважин, сообщает госинформагентство ТДХ. Что это за проекты, издание не уточняет.



В свою очередь президент заявил, что у Туркменистана имеются возможности для эффективного взаимодействия с зарубежными партнерами, прежде всего, в области внедрения современных технологий и новейших научных и инженерно-технических разработок.



Вице-премьеру вновь дано поручение привлекать в нефтегазовый комплекс иностранные инвестиции, изучать опыт ведущих энергетических компаний в области совершенствования системы управления отраслью.



Президент также выразил крайнее недовольство ненадлежащим выполнением должностных обязанностей председателя Государственного концерна "Türkmengaz" Мырата Арчаева и ослаблением контроля за деятельностью курируемых структур. Глава государства потребовал принять соответствующие меры по повышению эффективности работы структурных подразделений отрасли.



25 марта Гурбангулы Бердымухамедов признал, что нестабильная ситуация на мировых нефтяных рынках "оказывает влияние на производственные и финансовые показатели Туркменистана" и приказал принять меры по сохранению достигнутых темпов роста нефтедобычи.

26 марта президент поручил курирующим сферу чиновникам "искать инвестиции и расширить работу с нефтегазовыми иностранными компаниями".

3 апреля глава государства вновь велел Мередову "срочно искать новые рынки сбыта нефтегазовой продукции" и повысить инвестиционную привлекательность нефтегазовых блоков Госконцерна "Türkmennebit" ("Туркменнефть").

5 июня Мередову снова поручено активнее привлекать инвестиции в отрасль для строительства новых объектов и в текущие крупные проекты. При этом возвращать привлекаемые инвестиции Бердымухамедов предложил произведенной продукцией.