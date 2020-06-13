Алко-коррупционер Миша Ефремов как зеркало российского либерализма, - А.Халдей

10:02 14.06.2020

Михаил Ефремов как зеркало российского либерализма



11 июня 22:13



Когда наши СМИ обсуждают тему Михаила Ефремова, то в центре внимания находятся факты его поведения, связанные с алкоголем. Некоторые поднимают тему обнаглевших от безнаказанности элит. Но пока никто не увидел главного – чудовищного лицемерия нашей либеральной элиты на тему коррупции.



Михаил Ефремов, создатель пафосного цикла "Поэт и гражданин", где он гневно читало обличительные стихи Дмитрия Быкова – еще одной жертвы зеленого змиия –полностью шел в русле пафоса Навального и Касьянова, персонажей так глубоко замазанных в коррупции, что им впору снять фильмы про самих себя. Но Ефремов не олигарх и не чиновник, он актер, и потому глаголом жгет сердца людей против коррупции.



И вот теперь выясняется, что Ефремов не только совершил преступление, сев пьяным за руль и убив человека, но и немедленно заявил, что у него много денег. И это уже дало плоды: пострадавшим назначен брат погибшего в ДТП, который немедленно отказался от ознакомления с делом, согласился с домашним арестом убийцы брата как мерой пресечения и принял позицию адвокатов Ефремова об убийстве по неосторожности.



Эксперты говорят, что это признаки того, что Ефремов уже заплатил всем, кому надо. Адвокаты заряжены. Следствие уже идет по самому мягкому пути: статьи - по неосторожности, вместо СИЗО – домашний арест. Жена пострадавшего в ТВ объявила о несогласии, но эксперты говорят, что 10 миллионов и ее уломают – мертвого не вернуть, а деньги в семье не лишние. Что если Ефремова посадят, то в колонию-поселение на 2 года, откуда он выйдет через год по УДО, а семья лишится денег.



Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: ООО "Специализированный застройщик "Коломяжский"

Апартаменты в центре СПб от 2,3 млн

Жена погибшего не первая, кто уговаривается такими аргументами. Проблема не в людях, а в УК, где севшего за руль пьяного можно назвать убийцей по неосторожности, а его псассажиров – не соучастниками, а свидетелями и даже пострадавшими.



Теперь решив вопрос ответственных за ДТП, следствие раскручивает Ефремова по статье наркотиков. Оказывается, наш либерал-оппозиционер еще и наркоман. Тема наркотиков в крови будет стоить Ефремову еще одних сумм, возможно намного более крупных, чем решение вопроса по ДТП.



Выходит так, что Ефремов не только использует коррупцию для спасения себя от наказания за многие преступления, но и пользуется тем, что раньше так пылко критиковал. Ведь не будь коррупции, за одно лишь ДТП со смертным исходом в состоянии глубокого опьянения сидеть Ефремову лет 12, а при снисхождении суда 8. А если добавить злостные нарушения ПДД (52 раза штрафовали за пьяное состояние за рулем, но прав не лишали – угадайте почему?), да еще приплюсовать наркоту, то остаток жизни Ефремов обязан провести за решеткой.



Вот уж верно – не плюй в колодец, пить пригодится. Но каковы моральные принципы наших либералов? Все, чего стоит их гражданская позиция, показал случай с Ефремовым. Лицемерие и ложь, театральная игра, а на самом деле нет коррупционеров более жадных и наглых, чем либералы. Не хочет ли теперь Ефремов взять на себя ответственность по моральному закону? А как же гражданский пафос? Не мешает?



Александр Халдей