Американские политики недооценивают последствий хаоса, который они создают в мире, - Die Zeit

10:25 14.06.2020

10 июня 2020 г.

Энн Эпплбаум | Die Zeit

Перестановка начинается

"Американские политики недооценивают последствий хаоса, который они создают в мире. Намечается постамериканская эпоха", - пишет немецкое издание Die Zeit.



"Нет ничего необычного в том, что многие газеты в мире публикуют статьи, критикующие тот или иной аспект американской внешней политики или обвиняющие того или иного президента. Такое происходит всегда, с тех пор как Америка стала мировой державой. Но та журналистика, которую мы наблюдаем сегодня, представляет собой нечто новое. На этот раз президента США не атакуют. Его высмеивают", - пишет журналистка Энн Эпплбаум.



"В то время, как Трампа поднимают на смех, его правительство исчезло с мировой арены. (...) В этом кризисе в США нет руководства со стороны президента и, соответственно, нет руководства со стороны США в мире", - считает автор статьи.



"G7 - США и шесть их ближайших союзников - встречались, чтобы составить совместное заявление касательно пандемии коронавируса, но даже эта слабая попытка политической инициативы закончилась абсурдным спором, когда госсекретарь США Помпео настаивал на том, чтобы использовать понятие "уханьский вирус", а остальные участники возражали ему".



"Другие действующие лица на международной арене делают выводы из такого поведения, причем с поразительной скоростью, - пишет Эпплбаум. - Смех над некомпетентными, шарлатанскими комментариями Трампа об эпидемиологической политике знаменует собой исторический момент. Изменение, которое началось гораздо раньше, внезапно кажется неудержимым. Хотя мы все еще не знаем действительного масштаба кризиса здравоохранения и экономической катастрофы, уже вырисовывается образ постамериканского миропорядка. В этом мире мнение Америки будет учитываться в меньшей степени, в то время как соперники США приобретут больший вес".



Так, стратегия кроется за амбициозной PR-кампанией Китая по предоставлению гуманитарной помощи. "Конечно, мнимая гуманитарная помощь является существенной частью пропаганды. Ведь в действительности часть медицинского оборудования, как правило, нужно было оплатить. Часть помощи - например, многие тесты, - позднее оказалась дефектной. Получатели наверняка знали, что все это не в последнюю очередь служило тому, чтобы затмить насущные вопросы о происхождении вируса и его распространении. Если же пропаганда срабатывала, то потому, что получатели помощи следовали расчету: вопреки всем сомнениям они приняли притязание Китая на власть - в надежде на будущие китайские инвестиции", - говорится в статье.



"В западном мире эта логика одержала верх прежде всего в Италии. Итальянцы истощены вирусом и карантином. (...) Интернет заполнен сообщениями ботов с хэштегами о китайско-итальянской дружбе (#forzaCinaeItalia) и благодарностью Китаю (#grazieCina). (...) В прошлом году Италия стала главным европейским участником проекта "Один пояс и один путь" (называемого также "новым шелковым путем"). (...) Китайские инвестиции играют в Италии все более важную роль. Китайские олигарх купил футбольный клуб "Интер" (Милан), китайские банки уже владеют крупными долями в таких компаниях, как нефтяной концерн Eni и автопроизводитель Fiat. (...) Маурицио Молинари, главный редактор La Repubblica, рассказал мне, что китайские бизнесмены скупают в Италии пострадавшие от кризиса компании", - пишет журналистка.



"Китайская пропаганда падает на благоприятную почву и в других регионах. Помощь получили Япония и Южная Корея, два союзника США, которые искали близких отношений с Дональдом Трампом, но которым оказались не по силам требования по увеличению платы за присутствие американских военных баз. (...) Теперь, когда Трамп стал объектом насмешек мира, а Америка выходит из глобальной игры за власть, Токио и Сеул могут прийти к выводу, что им лучше перестраховаться и договориться с Китаем".



"Китай также предлагал помощь Ирану, который уже является важным узловым пунктом в проекте "Один пояс и один путь". (...) Во время пандемии углубились и отношения Китая с арабским миром. В начале кризиса Катар, Саудовская Аравия и Кувейт отправляли помощь в Ухань; позднее Китай отблагодарил их в ответ".



Такая стратегия Китая может возыметь успех во времена, когда мир смеется над американским президентом, полагает Эпплбаум. "В мировой политике образовался вакуум, и китайский режим лидирует в гонке по его заполнению", - отмечает журналистка.



"Судя по их недавним высказываниям, представители правительства Трампа пока не понимают значения хаоса, который они создали там, где некогда была американская внешняя политика. Помпео по-прежнему занят организацией санкций в отношении Ирана - будто бы Россия, Китай или европейские союзники все еще готовы последовать за ним. Недавно французский журналист спросил Филипа Рикера, помощника госсекретаря США по делам Европы, о том, не поможет ли коронакризис восстановить пострадавшие трансатлантические отношения. Он ответил напыщенно, как представитель советской номенклатуры в конце 1980-х годов. "Я не отвергаю предпосылку вашего вопроса", - решительно сказал он и заявил, что "французско-американское сотрудничество осуществляется примечательно хорошо". Сейчас в этом сотрудничестве примечательно только одно - по факту его не существует", - указывает издание.



"(...) Если Трамп захочет возглавить мир в противостоянии с Китаем, кто за ним последует? Италия абсолютно открыто откажется. Евросоюз дипломатично выразит сомнения. Также и близкие друзья Америки в Азии будут играть на время. Африканцы все просчитают и, вероятно, сделают выбор в пользу хороших отношений с обеими сторонами - как бы они ни были разгневаны новым антиафриканским расизмом в Китае".



"(...) Если американцы изберут Трампа во второй раз, это будет явным посланием: нас как нацию более не нужно воспринимать всерьез. Мы такие же невежды, как наш глупый, самовлюбленный, бездумный президент. Никто, вероятно, не удивится, если мир сделает из этого свои выводы", - заключает Die Zeit.



Источник: Die Zeit