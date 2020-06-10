Boogaloo-революционеры захватили улицы американских городов, - Le Figaro

10:28 14.06.2020

10 июня 2020 г.

Стив Танре | Le Figaro

Гавайские рубашки, штурмовые винтовки и гражданская война: как Boogaloo Boys просачиваются в протестные манифестации в США

"(...) Осуждаемое в Соединенных Штатах полицейское насилие является не единственной проблемой манифестантов: теперь среди толп бродят вооруженные националисты в гавайских рубашках и с эмблемой, изображающей ледяную хижину иглу. Они ждут подходящего момента, чтобы "спровоцировать гражданскую войну", - пишет Le Figaro.



"Подстрекатели насилия захватили мирные акции протеста и демонстрации по всей стране, включая Неваду, используя возмущение по поводу смерти Джордж Флойда в своих собственных радикальных планах", - заявил прокурор США по округу Невада Николас Трутанич.



"3 июня в разгар митинга в память о Джордже Флойде в Лас-Вегасе арестовали трех активистов, имевших при себе коктейли Молотова и взрывные устройства. Их подозревают в том, что они хотели совершить "террористический акт". Все обвиняемые в возрасте от 23 до 40 лет, белые, и принадлежат к движению под названием Boogaloo.



"Первоначально это слово обозначало решительный фанк-танец с афро-кубинскими мотивами, который получил широкую популярность после фильма 1984 года "Брейк-данс 2: Электрическое Бугало" (англ. Breakin" 2: Electric Boogaloo)". Этот насмешливый фильм, часто рассматривавшийся как расистский, с 2012 года породил множество мемов на форумах американских нишевых сайтов оружейных сообществ типа 4chan", - отмечает автор статьи Стив Танре.



"(...) С течением лет многие сторонники движения стали считать, что в Соединенных Штатах неизбежен приход гражданской войны, и что к ней нужно подготовиться и быть вооруженным. Движение Boogaloo стало воспевать вооружение и было связано со всеми американскими новостями по поводу контроля над оружием. Кроме того, движение считает, что американское правительство все чаще посягает на основные свободы американцев, идя против Конституции", - указывает автор статьи.



"Некоторые из членов Boogaloo Boys (или Boogaloo Bois, Big Luau, Big Igloo...) радикализировались, стали позиционировать себя стоящими в оппозиции к федеральным административным органам и обзавелись двумя символами, по которым их узнают вне форумов: это гавайские рубашки и эмблемы в форме иглу", - пишет Le Figaro.



"(...) По мнению Александра Рейда Росса, научного сотрудника Центра анализа радикального права, высказанного им в интервью Radio Canada, Boogaloo Boys "являются провокаторами хаоса. Сначала они пойдут на манифестации со своим оружием, затем скажут, что они там находятся просто для того, чтобы защитить манифестантов от полиции или даже чтобы уберечь владельцев маленьких магазинов. Но кто действительно представляет эту идеологию, так это те люди, которых арестовали в Лас-Вегасе". И продолжает: "В своем движении, нацеленном на восстание, они пытаются использовать и левых, и правых, с тем, чтобы спровоцировать гражданскую войну. По правде говоря, их мотивация вытекает из идеологии крайне правых. Они лишь пытаются подправить их имидж".



"В своем посте в Facebook группа Boogaloo Bois даже не старается откреститься от такой идеологии: "Я обращаюсь ко всем новичкам этой страницы: если ваше мнение о Boog Bois основано на той чуши, которую распространяют CNN и другие крупные СМИ, то знайте, что ничто из того, что выложено здесь, не изменит вашего мнения. Так что, пожалуйста, продолжайте угрожать нам смертью, а мы над этим посмеемся".



Источник: Le Figaro