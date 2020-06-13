Глава КазМинздрава Елжан Биртанов заразился коронавирусом

11:07 14.06.2020

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом, передает Tengrinews.kz. Об этом он сообщил в социальных сетях.



"Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь", - написал Биртанов в Facebook.



"Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда.

Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19", - также отметил он.



Он настоятельно попросил всех казахстанцев соблюдать "личный карантин".



"Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике. Повторюсь еще раз:

1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и т. д.

2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно.

3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий.

4. Носить маски в общественных местах.

5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером.

6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный.



Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу!



Берегите себя! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким!" - заключил министр.