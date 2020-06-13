Был ли Улус Джучи тюркским государством?

15:53 14.06.2020

Характерный пример тюркской фольк-хистори: Установленный в Турции среди памятников "великим тюркским государственным деятелям" бюст хана Бату. Монгол-язычник, истреблявший тюрков и мусульман, изображен европеоидом в мусульманской чалме.

Характерный пример тюркской фольк-хистори: Установленный в Турции среди памятников "великим тюркским государственным деятелям" бюст хана Бату. Монгол-язычник, истреблявший тюрков и мусульман, изображен европеоидом в мусульманской чалме.



О кипчаках [Карпини пишет]: "Этих Команов перебили Татары. Некоторые даже убежали от их лица, а другие обращены ими в рабство". О канглы: "В этой земле, а также в Комании мы нашли многочисленные головы и кости мертвых людей, лежащие на земле подобно навозу… Эти люди были язычники… Их также истребили татары, и живут [они] в их земле, а те, кто остался, обращены ими в рабов". Несколько больше данных о домонгольском населении Дешт-и Кипчака содержит сочинение Рубрука. В самом начале своей поездки пытливый францисканец узнал подробности страшной трагедии, разыгравшейся при захвате монголами Крыма: "…когда пришли Татары, Команы, которые все бежали к берегу моря, вошли в эту землю в таком огромном количестве, что они пожирали друг друга взаимно, живые мертвых…". В оценке наблюдаемой ситуации наши очевидцы делают явный акцент на смене населения, а не на политическом господстве монголов, на масштабной депопуляции, а не на "иге".



Ср. описание причины появления кипчаков в Египте современником ал-Омари, ан-Нувейри: "[Монголы] обрушились на них [кипчаков] и принесли им смерть, рабство и захват. В это время торговцы купили [этих пленников] и привезли их в [различные] страны и города". Да и сам ал-Омари в главе о Чагатайском улусе пишет, что Туркестан – "истинная родина тюрков", "страна героев" – первым стал жертвой натиска татар и подвергся яростному опустошению: "меч собрал там богатый урожай, и лишь немногие избежали его".



Проезжавший через Среднюю Азию в то же время, что и Карпини, Смбат Спарапет тоже пишет, что видел там "несколько удивительных гор, состоящих из груды костей тех, кого умертвили татары", при этом он называет убитых язычниками, а не сарацинами. Резонно предположить, что эти горы были сложены из костей тюркских воинов хорезмшаха, т.е. кипчаков и канглы.

Аналогичную информацию содержат многие европейские источники периода монгольского штурма Европы. Император Фридрих II: "И вот, убивая и грабя… упомянутые татары пришли в обильно населенную местность куманов. И так как они не щадят своей жизни… [то] они наголову разбили [куманов]. А тех, кого не спасло бегство, сразил их кровавый меч". Тюрингский ландграф Генрих Распе: "Даже команы, люди воинственные, не смогли в земле своей выстоять против них, но двадцать тысяч команов бежали к христианам; и готовы они сражаться против каждого народа, кроме вышеупомянутого [т.е. татар]". Сплитский архидиакон Фома: "У них имеется великое множество воинов из разных покоренных ими в войнах народов, прежде всего куманов, которых они насильно заставляют сражаться. Если же они видят, что кто-либо из них немного страшится и не бросается в исступлении навстречу гибели, они немедленно отрубают ему голову".



Все процитированные авторы описывают финал драмы, но, как можно судить по рассказам Рашид ад-Дина о разгроме государства хорезмшахов, ее начало было не менее кровавым. Захватив Бухару, "[монголы] из [тюрков-]канглыйцев оставили в живых только по жребию; умертвили больше тридцати тысяч мужчин, а женщин и детей увели [с собою] рабами". После взятия Самарканда "остаток населения и гарнизона цитадели они выгнали в степь, отделили тюрков от тазиков и всех распределили на десятки и сотни. По монгольскому обычаю тюркам они [приказали] собрать и закрутить волосы. Остаток [тюрков-]канглыйцев [в числе] больше тридцати тысяч человек и предводителей их… они умертвили". Первым же в списке обреченных на уничтожение оказался Отрар, гарнизон которого, по-видимому, полностью состоял из кипчаков. Такая же участь постигла тюркские гарнизоны и других городов на южной окраине Дешт-и Кипчака, в частности Бенакента, Сыгнака и Ашнаса. Во время среднеазиатской кампании население не менее трех десятков городов было подвергнуто "всеобщей резне". В первую очередь, как видно из вышеприведенных цитат, победители уничтожали наемных воинов, т.е. тюрков.



25-летние усилия монголов, направленные на покорение кипчаков, было бы более справедливо охарактеризовать как демографическую катастрофу, а не легкую встряску, всего лишь "приостановившую" политический и культурный рост кипчаков.



Костюков В.П. Была ли Золотая Орда "Кипчакским ханством"? // Тюркологический сборник 2005: Тюркские народы России и Великой степи. М., 2006