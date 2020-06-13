Китай преподал еще один урок Кремлю

15:56 14.06.2020

Чем отличается законопроект о национальной безопасности Гонконга от поправок в Конституцию РФ



Сергей Рыбачук



В предыдущих публикациях мы не раз сравнивали различные аспекты жизни Китая и России: экономику и социальную политику, систему здравоохранения, государственную идеологию и т. д. По многим позициям Россия отстает от Китая, и винить в этом мы должны только себя.



Как показали события последних недель, КНР дает нам фору и в вопросах реформирования правовой системы. Пока Путин, депутаты и провластные СМИ почти полгода разыгрывают театр, именуемый "поправками к Конституции", высший государственный орган Китая без лишней помпезности принимает важнейшие для страны законодательные акты, касающиеся гражданского права и национальной безопасности.



Речь идет о третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, проходившей с 22 по 28 мая, по итогам которой был одобрен первый единый Гражданский кодекс КНР и законопроект по обеспечению национальной безопасности в Гонконге. В данной статье мы сфокусируемся на законопроекте о нацбезопасности Гонконга, так как эта тема стала предметом горячих дискуссий в отечественных и западных СМИ.



Но прежде предвосхитим возможные обвинения в некорректности сравнения поправок к Конституции РФ и новых законов КНР. Мы сопоставляем не правовые акты или механизмы их изменения, а два подхода в их принятии. О первом подходе вы все знаете не понаслышке: упоминание в Конституции бога, уважение к памяти предков и недопущение фальсификации истории, а также дублирование федеральных законов… Весь этот сумбур создан лишь для двух поправок: обнуления президентских сроков и закрепления роли Госсовета.



В Китае же мы видим обратную ситуацию: главный законодательный орган страны запланировано принимает разрабатываемые в течение многих лет правовые акты и открыто принимает их. Никакой суеты, лицемерных попыток что-либо скрыть или подкупить граждан фиктивными плебисцитами. Гражданский кодекс и законопроект о национальной безопасности Гонконга являются результатом долгой работы китайских законотворцев, в то время как поправки в Конституцию представляют собой не что иное, как скоропалительные попытки испуганной падающими рейтингами российской верхушки вернуть себе легитимность.



Почему Китай принимает закон о нацбезопасности Гонконга?



Отвечая на этот вопрос, первым делом необходимо объяснить саму правовую систему Специального административного района (САР). Ключевой здесь является 23 статья Основного закона Гонконга, в которой говорится, что САР должен самостоятельно принимать законы, запрещающие любые акты государственной измены, сепаратизма, подстрекательства к мятежу, подрывной деятельности против Центрального правительства КНР, а также препятствующие иностранным политическим организациям или органам вести политическую деятельность в САР.



23 статью неоднократно пытались принять, начиная с 2003 г., но до сегодняшнего дня этот вопрос постоянно откладывали на неопределенный срок. В последние годы руководству САР стало крайне сложно выполнять свою юридическую ответственность за обеспечение национальной безопасности, что доказывают инспирированные извне протесты и митинги, вспышки которых мы видели в 2014 и 2019 гг. Именно по этой причине ВСНП приняло решение совершенствовать законодательство о нацбезопасности Гонконга.



Каковы основные положения нового законопроекта?



В первую очередь китайские законодатели указывают, что необходимые изменения в законодательстве не нарушают принцип "Одна страна, две системы", а Гонконгом продолжают управлять его жители. Конституционными обязанностями САР является защита национального суверенитета, единства и территориальной целостности. Главная задача руководства Гонконга - создание и модернизация институтов и правоприменительных механизмов для обеспечения национальной безопасности САР. При этом в одном из пунктов законопроекта отмечается, что Китай выступает против вмешательства в дела Гонконга каких-либо внешних сил.



Ключевыми в новом законопроекте стали 5 и 6 статьи. В 5 статье говорится, что Гонконг должен регулярно отчитываться перед Центральным народным правительством о выполнении обязанностей по защите национальной безопасности. А в 6 статье постоянному комитету ВСНП поручается разработать соответствующие законы о создании и совершенствовании правовой системы Гонконга для обеспечения там нацбезопасности.



Реакция новых и бывших колониалистов



На принятие нового законодательства моментально отреагировал главный оппонент Китая - США. Самые масштабные с 1960-ых гг. массовые беспорядки, охватившие две недели назад Америку, не помешали Дональду Трампу угрожать Китаю новыми санкциями. Кроме того, президент США приказал своей администрации начать процесс лишения Гонконга особого статуса, касающегося ряда сфер - от экстрадиции подозреваемых до контроля за экспортом. Таким образом американцы угрожают Гонконгу отменой всех льгот, которыми до этого пользовался САР.



Примечательно, что американцы принимали непосредственное участие в организации прошлогодних беспорядков в Гонконге, чего они порой даже не скрывали. Так, в мае 2019 г., когда протест в Гонконге еще не успел перейти в активную фазу, госсекретарь США Майк Помпео официально встретился с несколькими гонконгскими оппозиционными деятелями. Впоследствии Помпео и другие американские политики и сенаторы еще не раз встречались с лидерами протестов в Гонконге. А в октябре Палата представителей и Сенат США и вовсе приняли так называемый закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге".



Резко раскритиковали новый закон о нацбезопасности и ностальгирующие о своем имперском прошлом бывшие "хозяева" Гонконга - британцы. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предложил миллионам граждан Гонконга получить британское подданство в упрощенном порядке. Преподнося это как одно из самых больших изменений в визовом законодательстве в истории страны, Джонсон заявил, что около 350 тыс. жителей Гонконга, имеющих британский заграничный паспорт, а также порядка 2,5 млн., которые имеют право подать заявление на паспорт, получат 12-месячные возобновляемые визы, которые позволят им работать и получать гражданство в Соединенном Королевстве.



Многие граждане Гонконга, еще помнящие колониальный оскал британцев, демонстративно отказались от столь "щедрого" предложения Бориса Джонсона. А ряд гонконгцев в знак протеста даже собрались у Генерального консульства Великобритании в САР и разорвали свои британские загранпаспорта. "При британском колониальном правлении жители Гонконга не имели достаточных прав. Назначался губернатор, назначались чиновники… никто даже не осмеливался тогда протестовать", - напомнил о британском прошлом Гонконга один из демонстрантов.



В целом большинство простых гонконгцев, не участвовавших в прошлогодних протестах, однозначно поддержали законопроект о национальной безопасности САР. За несколько дней до окончания третьей сессии ВСНП более 1,1 млн. жителей Гонконга подписали петицию в поддержку нового законодательства. А через неделю их число превысило 3 млн. человек. Помимо этого, крупнейшие иностранные компании, работающие в Гонконге, - HSBC, Jardine, Swire и Standard Chartered - также выразили поддержку новому законодательству. Согласно опросу, проведенному Генеральной торговой палатой Гонконга, более 61% зарубежных компаний считают, что в конечном итоге они или получат выгоду от нового закона, или оно не окажет никакого влияния на их будущую деятельность в Гонконге.