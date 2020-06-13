Авраам Линкольн и свобода негров. С чего начинается гражданская война, - "Al Arabiya"

15:58 14.06.2020

Дональд Трамп заявил, что Авраам Линкольн "сделал добро" для чернокожих людей, отменив рабство, но "конечный результат сомнителен". По мнению автора статьи, первый президент-республиканец своим решением изменил жизнь миллионов людей, однако этот шаг стал импульсом для гражданской войны в стране.



Al Arabiya (ОАЭ): первый президент-республиканец США освободил 4 миллиона рабов

Таха Абдель Насер Рамадан (طه عبد الناصر رمضان)



Нет сомнения, что 22 сентября 1862 года стал незабываемым днем в истории США, навсегда изменившим жизни миллионов людей. В этот день Авраам Линкольн, первый президент-республиканец в истории страны, подписал "Прокламацию об освобождении рабов", которая вступила в силу в январе 1863 года. Она положила конец рабству на всей территории страны и освободила около 4 миллионов чернокожих рабов. Однако своим решением Линкольн дал импульс гражданской войне, поскольку борьба теперь шла не только за сохранение единства страны, но и за отмену рабства.



В течение нескольких десятилетий до начала гражданской войны в США царила напряженная атмосфера из-за конфликта между сторонниками и противниками рабства. В 1854 году это противостояние усилилось после того, как Конгресс США принял закон "Канзас-Небраска", отменивший принятый Конгрессом в 1820 году Миссурийский компромисс. Новый закон поднимал вопрос о возвращении рабства в штаты, которые ранее от него отказались.



Противостояние сторонников и противников рабства способствовало созданию Республиканской партии в 1854 году. Более того, оно возродило затухающую политическую карьеру американского адвоката Авраама Линкольна, который стал первым кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 1860 году. И ему удалось - он выиграл выборы, опередив своего соперника Джона Брекенриджа, кандидата от Демократической партии.



Авраам Линкольн отличался антирабовладельческими взглядами, отвергая принцип порабощения человека другим человеком, поскольку это противоречит человеческим ценностям и морали. В 1861 году во время первого инаугурационного обращения Авраам Линкольн заявил, что не намерен вмешиваться в законодательство штатов и отменять рабство, но решительно отказался вводить его на новых территориях. Тем не менее это не помешало нескольким штатам выйти из состава США и провозгласить создание государства Конфедеративные Штаты Америки. Это стало началом гражданской войны.



В начале гражданского противостояния Линкольн заявил, что главная цель заключается в сохранении единства, а не спасении или уничтожении рабства, поскольку он стремился к тому, чтобы рабовладельческие штаты Миссури, Кентукки, Мэриленд и Делавэр остались в составе Союза. Более того, президент США сделал выговор генералу Джону Вермонту, который пообещал отобрать собственность южан и освободить рабов, если они продолжат сражаться.



В ходе военных действий несколько тысяч чернокожих рабов бежали с Юга на Север. Генерал Бенджамин Батлер открыто бросил вызов закону и отказался возвращать сбежавших рабов рабовладельцам. Однако противники рабства во главе с Авраамом Линкольном прекрасно осознавали роль рабов в создании военной мощи Юга, поскольку африканские рабы играли значительную роль на плантациях и в портах, где им было поручено много трудных задач, включая перевозку важных товаров и снаряжения. Таким образом, многие политики поняли, что необходимо лишить конфедератов рабов, чтобы обеспечить победу Союза.



В июле 1862 года Конгресс принял два закона: акт о милиции, позволяющий освобожденным рабам присоединиться к силам Союза, и акт о конфискации, который освободил рабов, участвующих в восстании против США.



Кроме того, Линкольн пытался повлиять на четыре штата, которые продолжали поддерживать рабство, предложив рабовладельцам финансовую компенсацию в обмен на освобождение рабов. Он попросил чиновников частично избавиться от рабства, но его усилия не увенчались успехом, а сам Линкольн подвергся критике со стороны своих коллег. В разгар гражданской войны Линкольн заверил общественность в том, что он борется за единство, а не за отмену рабства.



В 1862 году члены правительства Линкольна собрались для обсуждения документа, который впоследствии превратился в "Прокламацию об освобождении рабов". В конце того же года избранный президент США анонсировал данный документ, чем вызвал замешательство кабинета министров. Следует отметить, что одни министры одобрили проект американского лидера, в то время как другие выразили обеспокоенность по поводу последствий, которые последуют вслед за обнародованием документа.



Государственный секретарь США Уильям Г. Сьюард призывал президента подождать и объявить о "Прокламации об освобождении рабов" лишь в том случае, если в войне наступит явный перелом в пользу Севера.



19 сентября 1862 года силы Союза добились поразительных успехов. Им удалось сдержать наступление армии Конфедерации во главе с генералом Робертом Ли в Шарпсбурге, штат Мэриленд. А три дня спустя Авраам Линкольн официально представил "Прокламацию об освобождении рабов", которая предоставляла Конфедеративным Штатам Америки 100 дней (до 1 января 1863 года) на то, чтобы вернуться в Союз или поддержать решение президента США об освобождении всех рабов в мятежных штатах, то есть около 4 миллионов человек.



Линкольн поставил мятежные штаты перед выбором: сложить оружие и вернуться в Союз или дать всем рабам свободу в соответствии с "Прокламацией об освобождении рабов" от 1 января 1863 года.



Следует отметить, что Линкольн ничего не упомянул о миграции чернокожих рабов или предоставлении финансовой компенсации рабовладельцам. Более того, эта мера не касалась четырех рабовладельческих штатов, воевавших на стороне Севера - Миссури, Кентукки, Мэриленд и Делавэр.



Несмотря на то, что "Прокламацию об освобождении рабов" было невозможно реализовать на местах, она все равно сыграла свою роль в переломе хода войны, поскольку такие страны, как Франция и Великобритания, то есть страны, которые недавно отменили рабство, не решались официально признать государство Конфедеративные Штаты Америки.



Линкольн также задал новую цель Гражданской войне - освобождение рабов, что способствовало увеличению числа чернокожих людей, которые стремились вступить в армию Союза. Отмечается, что в конце войны их число насчитывало около 200 тысяч человек.



Тем не менее чернокожим людям пришлось ждать окончания Гражданской войны (1865 год) и победы Союза, чтобы официально получить свободу и засвидетельствовать отмену рабства на всей территории страны.