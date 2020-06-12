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Полундра! Почти месяц держит голодовку в Нур-СултанСИЗО вице-адмирал Жанзаков
16:18 14.06.2020

Полундра!: почему голодает в столичном СИЗО бывший вице-адмирал Жандарбек ЖАНЗАКОВФото - Владимир СЕВЕРНЫЙ
В знак протеста уже 25 дней голодает в тюремной камере столичного СИЗО бывший вице-адмирал Жандарбек ЖАНЗАКОВ. Он заметно похудел, как заявляет адвокат Асель ТОКАЕВА, почти на 13 кг, и категорически не согласен с приговором военного суда Акмолинского гарнизона под председательством судьи А. М. Бабатова, приговорившего его к 6 годам лишения свободы.

Вместе со стороной защиты теперь уже бывший главком ВМС РК вице-адмирал Жандарбек Жанзаков считает, что суд первой инстанции "исказил фактические обстоятельства уголовного дела, а некоторые важные документы по уголовному делу, напрямую говорящие о его невиновности (!), в ходе судебных заседаний почему-то вообще не принял к рассмотрению".

– В связи с этим мой муж и обратился к Верховному главнокомандующему – Президенту страны Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, – рассказывает позвонившая в редакцию "КАРАВАНА" супруга вице-адмирала Роза СУЮНОВА. – И сухую голодовку объявил после оглашения приговора военного суда. Не ест 25 дней уже ничего и почти не пьет воду. Мы очень боимся за его здоровье. Такого удара в спину он, конечно же, не ожидал.

В обращении к главе государства – крик израненной адмиральской души:

"...В ходе следствия и судебного слушания мне так и не предоставили ни одного факта доказательства моей вины, – пишет Жандарбек Жанзаков. – В течение следственных действий проверкам подвергся не только я, как обвиняемый, но и мои родные и близкие, в том числе отец, братья, сестры, дети. По результатам проверки следственные органы в отношении меня и моих родственников вели негласные следственные действия, проверены все счета в банках, движимые и недвижимые имущества, причастность к сделкам за рубежом через Интерпол. По материалам дела видно, что я, мои родные и близкие живем, как и большинство казахстанцев, за счет ежемесячных заработных выплат и не имеем дополнительных доходов, тем более не законных…".

– Конечно же, надежда на справедливое правосудие есть! – продолжает Роза Суюнова. – Жандарбека Садуевича сейчас поддерживает практически весь флот. Его сослуживцы пишут, звонят, присылают видеообращения. Очень надеемся, что в суде 2-й инстанции будут рассмотрены все документы по делу, а не только выборочные.

Как военный журналист и обозреватель газеты "КАРАВАН" я выслушал и записал голоса десятков (если не сказать сотен) сторонников вице-адмирала Жанзакова. Тех людей, которые служили с ним не один год и делили армейскую пайку. Пуд соли морской съели и знают своего верного боевого товарища до мельчайших "ссадин судьбы" и "ран молодости". Буквально все встали на его защиту. Отставники, некоторые действующие генералы, сержанты-контрактники, мичманы и старшины…

Ни за одного опального генерала МО РК таким единым фронтом не выступал личный состав.

Ни за бывшего министра обороны Сакена Жасузакова, снятого с должности. Ни за находящегося под следствием начальника департамента кадров генерала Копбаева, ни за других осужденных по коррупционным статьям людей в погонах. А за адмирала Жанзакова встали горой. Непробиваемой стеной! Как за батяню-комбата, который придерживается главного армейского принципа: "Сам погибай, а товарища выручай!".

– Мой муж не вор и не преступник, – утверждает Роза Суюнова. – Он патриот Казахстана и настоящий моряк! Посмотрите – кредиты у нас, как у обычных смертных, долги. Живем от зарплаты до зарплаты, как все люди. Никаких богатств у нас нет и никогда не было. Служба морская бесконечная и Родина – вот все наши сбережения. Я в отчаянии и смятении. Не представляете, какое это для нас всех горе. Испытание. Но мы верим в высшую справедливость. Она есть. Не зря ведь весь флот практически встал в его защиту. Адмиралы стихи пишут. Офицеры и мичманы, которым мой Жандарбек дал дорогу в жизнь, приходят. Переживают.

Апелляционная жалоба адвокатом Асель Токаевой подана, и дата первого заседания суда 2-й инстанции уже назначена на конец июня этого года. Будем держать читателей "КАРАВАНА" в курсе.

АЛМАТЫ

Автор: Владимир Северный
12.06.2020

Источник - караван
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