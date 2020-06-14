Китай держит антиамериканские санкции за пазухой, - В.Скосырев

00:03 15.06.2020

Для Пекина главное – не допустить бегства иностранных капиталов

Владимир Скосырев

14.06.2020



После того как Вашингтон ужесточил экспортный контроль по отношению к Huawei и 33 другим китайским фирмам, КНР подготовила свой черный список для компаний США. Но удар по ним не последовал. Китай боится, что под влиянием пандемии и нажима со стороны Белого дома зарубежные инвесторы начнут выводить деньги из Поднебесной. Недаром премьер-министр Ли Кэцян говорит, что обе стороны выиграют, поддерживая нормальные отношения друг с другом.



Экономический спад, вызванный инфекцией COVID-19, заставил власти Китая особенно осторожно относиться к многонациональным корпорациям. Черный список существовал, и его собирались публиковать со дня на день, но в последний момент было решено отложить эту акцию и выжидать.



Дело в том, что Пекин был встревожен падением темпов экономического роста и не желал доставлять неприятности иностранным вкладчикам капитала, пишет газета South China Morning Post.



Подобную сдержанность продемонстрировал и Ли Кэцян, когда он отвечал на вопросы репортеров, подводя итоги сессии парламента в конце мая. Он старался избегать воинственной риторики в отношении США, призывал к экономическому сотрудничеству. Пекин явно опасается, что из-за санкций против американцев Китай как страна, где легко делать деньги, подорвет свою репутацию. Фактически происходит корректировка курса.



Ведь ранее Пекин угрожал провести расследование и ввести рестрикции против таких американских технологических компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, а также приостановить закупки самолетов Boeing. А первой под санкции должна была попасть американская логистическая компания FedEx. Но все это было зимой. С тех пор Пекин не упоминает о черном списке.



В то же время пресса США и Гонконга заговорила о том, что госсекретарь США Майкл Помпео и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи собираются встретиться на Гавайских островах. Повестка и время встречи еще не определены. Американское издание Politico не сообщило, с кем конкретно будет общаться Помпео. В последний раз беседа лицом к лицу на высоком уровне между китайским и американским чиновниками состоялась в Белом доме 15 января. Тогда в присутствии президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ была подписана первая фаза китайско-американской торговой сделки. После этого Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин говорили по телефону 7 февраля и 27 марта.



Лу Сян, сотрудник Китайской академии общественных наук, говорит: "Как бы враждебно стороны ни были настроены друг к другу, коммуникации необходимы для того, чтобы прояснить их позиции. Особенно потому, что Помпео часто обвиняющим перстом указывает на Коммунистическую партию". По мнению аналитика, в повестке дискуссии займут большое место Гонконг и Синьцзян.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "То, что Ли Кэцян очень сдержанно и очень конструктивно говорил о китайско-американских отношениях, весьма показательно. Он повторил слова, которые китайские руководители произносили до прихода к власти Трампа. Ли говорил про большое пространство для сотрудничества, о том, что конфликт приносит вред обеим сторонам. Это было сигналом о том, что Китай хочет попытаться наладить отношения со Штатами. И если сейчас обсуждается возможность такой встречи, значит, что-то уже готовилось, видимо, были разговоры о встрече Ян Цзечи – Помпео. Ян человек влиятельный, но он не визави Помпео, не глава китайской дипломатии. А ее глава Ван И говорил об Америке так же резко, как Америка сейчас говорит о Китае. Очевидно, обе стороны хотят наладить диалог, не допустить эскалации конфликта".



Проблема не в том, что Америка этого категорически не хочет. А в том, что она предъявляет Китаю требования, которые он не в состоянии выполнить. По торговле это требование перестроить экономический механизм, убрать государство из экономики и сделать китайскую экономику неконкурентоспособной. Когда же речь заходит о разоружении, Вашингтон требует, чтобы Китай сел за стол ядерных переговоров вместе с Россией и США, не обладая даже и половиной того арсенала, которым обладает каждая из этих держав. Америка хочет максимально контролировать Китай, подчеркивает Ломанов. Поэтому на уровне глав государств новые встречи с глазу на глаз до выборов в США маловероятны. Но беседа главы американской дипломатии с видным деятелем КПК вполне возможна.



Впрочем, по-прежнему нормализации отношений препятствуют ряд видных конгрессменов от Республиканской партии США. На днях три сенатора от этой партии внесли на рассмотрение верхней палаты законопроект, дополняющий ранее внесенный другим депутатом так называемый акт "Побьем Китай". Инициатива трех конгрессменов направлена на то, чтобы поощрить американские фармацевтические компании и компании, производящие медицинскую аппаратуру, перенести производство из Китая в США.