Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке, - В.Никифорова

00:32 15.06.2020 Не уловившие настроения масс американские журналисты вынуждены прощаться со своей работой

Массовые чистки и едва ли не настоящие репрессии переживают сегодня многие представители американской творческой интеллигенции. Их единственная вина в том, что они недостаточно глубоко и самоотверженно защищают чернокожих от дискриминации. По крайней мере, так считает "коллективный обком", установивший в американских СМИ цензуру и лицемерие почище советских.



На прошлых выходных подал в отставку редактор рубрики "Мнения" газеты New York Times Джеймс Беннет. Поводом к увольнению послужила публикация в его разделе статьи сенатора-республиканца Тома Коттона. Тот высказал предположение, что в случае, если с мародерами, лютующими в Нью-Йорке, не удастся справиться полиции, в город имеет смысл ввести войска.



Несмотря на осторожные формулировки, коллектив газеты взбунтовался против публикации. На общем собрании Беннета обвинили в разжигании ненависти. Цветные сотрудники газеты заявили, что призыв ввести войска в Нью-Йорк прямо угрожает их жизням. Получалось, что толпы мародеров и поджигателей машин представляли для них меньшую опасность.



Перепуганный Беннет заявил, что вообще не читал статью Коттона перед публикацией. Поверить в это очень трудно. И дело не только в знаменитой редакционной дисциплине New York Times.



Потерял линию партии



Джеймс Беннет – непростой журналист и очень опытный "инфлюенсер". Он родом из американской политической знати. Отец его полжизни проработал в Госдепартаменте. Старший брат с 2009 года является сенатором США от Колорадо. Все они потомственные демократы. В юности Беннет учился в Йеле и возглавлял культовый университетский журнал. Позднее стал главредом влиятельнейшего журнала Atlantic.



На всех своих постах Беннет чутко колебался вместе с линией Демпартии. Он продвигал разнообразные меньшинства и предоставлял право озвучивать свои идеи самым экзотическим их представителям – типа Дженнифер Финни Бойлан, трансгендерной колумнистки, печатающейся в разделе "Мнения" New York Times. Она умудряется найти "гей-иконы" даже в старых добрых детских сказках.



В бытность главредом Atlantic Беннет запустил в массы идею о том, что афроамериканцы имеют право на репарации, которые государство должно им выплачивать за века угнетений. Сегодня эта тема не сходит с уст, но первым дал ей жизнь в 2014 году именно Беннет, опубликовав в своем журнале статью чернокожего активиста Та-Нехиси Коутса.



И все-таки 54-летний Беннет не смог угнаться за стремительно левеющей повесткой. Еще в конце прошлого года политически озабоченные сотрудники New York Times пригласили его на собрание, в ходе которого обсуждалась его рубрика "Мнения". Тогда 800 из 1200 коллег Беннета подписали петицию к руководству с требованием, чтобы перед публикацией общественность газеты знакомилась со всеми статьями в разделе и имела право их запрещать.



Беннет тогда оправдывался, настаивая на том, что предоставлять слово разным сторонам конфликта – это главное в качественной журналистике. Однако его подход выглядел невыносимо старомодным. Молодые коллеги хотели, чтобы легендарная газета озвучивала только чисто левацкую повестку. Беннет на фоне этих хунвейбинов выглядел так же нелепо, как романтичный Степан Трофимович Верховенский рядом со своим лихим сыном-революционером. В итоге отставка видного журналиста не вызвала никаких откликов со стороны коллег. Боясь гнева масс, который в сегодняшних США выражается натуральными погромами, журналисты даже не попытались заступиться за Беннета.



Не он один



Тем более, что практически одновременно отставки и увольнения на почве "расизма" пошли как с куста. Буквально на следующий день ведущий редактор Philadelphia Inquirer (это еще более старинная газета, чем New York Times) слетел с поста за то, что пропустил в печать заголовок "Здания имеют значение", намекающий на слоган Black Lives Matter – "Черные жизни имеют значение". В этой статье архитектурный критик просила черных мародеров аккуратнее относиться к историческим зданиям Филадельфии, которые они поджигают и разрушают.



В те же дни в соцсетях началась массовая травля главного редактора кулинарного журнала Bon Appetit. Из-за пары фотографий в Instagram Адама Раппопорта, позировавшего на костюмированной вечеринке в маске пуэрториканца, обвинили в расизме и вынудили подать в отставку.



Венди Мелси, канадская телеведущая, была уволена за то, что во время летучки "употребила слово, которое категорически нельзя произносить" – именно так была подана ее вина для широкой публики.



Обсуждался материал чернокожей журналистки о расовых проблемах, и Мелси, скорее всего, использовала слово "негр". Телеведущая продолжает извиняться даже после увольнения.



Из-за обвинений в расизме вынуждена была подать в отставку Кристина Барберих, создательница и главный редактор феминистского развлекательного интернет-портала Refinery 29. Не помогла даже женская солидарность – на нее донесли дамы и барышни, писавшие для портала.



Пару ведущих на радио 95.1 FM уволили за то, что они пошутили в эфире про "слово на букву "н". Нет, они не произносили запретное слово "негр", но даже намеки на "слово, которое нельзя произносить", стоили им карьеры.



Одновременно к увольнению принуждались руководители разнообразных компаний – любой их твит препарировался в соцсетях и подавался как "расистский". Amazon объявил, что не будет сотрудничать с фирмами, не поддерживающими движение Black Lives Matter. Google отказался от названий для приложений – "черный список" и "белый список", так как в этом видится расизм.



Накал абсурдности обвинений зашкаливал все больше. Под горячую руку попал актер Хартли Сойер. Его уволили из сериала "Флэш" за "неуважение к женщинам": много лет назад он написал в своем Twitter: "Изнасилуйте меня на свидании. Тогда мне не придется мастурбировать".



Охота на инакомыслящих



Тема с Сойером напоминает, кстати, что вся кампания шельмований и обвинений "расистов" строится по схеме, заданной еще активистами MeToo. Тогда технология травли человека обитателями соцсетей была впервые опробована во всеамериканском масштабе.



В апреле-мае такая же кампания настигла "ковид-диссидентов". Все врачи, вирусологи, бактериологи, осмеливавшиеся высказать свое мнение по поводу происхождения коронавируса или необходимости вакцинирования от него, моментально подвергались экзекуции в СМИ и соцсетях. Теперь ровно по той же схеме идет чистка от "расистов". Накал охоты на ведьм близко напоминает погромы хунвейбинов во время культурной революции в Китае. Отдельные жертвы обвиняются во всех смертных грехах, над ними издеваются в соцсетях, принуждая к отставке.



В это время коллеги жертв смотрят на происходящее и получают сигнал – вот что будет с вами, если вы хоть на йоту уклонитесь от идеологии Демпартии.



В преддверии президентских выборов СМИ, окормляемые Демпартией – а это подавляющее большинство всех американских массмедиа – проводят в своих рядах большую чистку наподобие тех, что устраиваются перед войной. Под нож рискует попасть даже не диссидент (всех диссидентов давно вытеснили из информационного поля), но даже тот сотрудник СМИ, который проявляет на своем посту маловато энтузиазма.



Все это не вызывало бы изумления, проходи такая кампания ненависти в какой-нибудь стране, назначенной "тоталитарной". Но параллельно всем этим чисткам американские массмедиа продолжают позиционировать себя как мировой оплот свободы слова.



Журналистов изгоняют из профессии по надуманным обвинениям, и все это происходит под оглушительное молчание их коллег, профсоюзов, правозащитников, активистов. В США каждый день нарушаются права граждан на получение информации и на свободу слова, но почему-то никто не вступается за "уникальные журналистские коллективы" и их лидеров.



Превзошли СССР в лицемерии



Засилье левацкой повестки ведет к тому, что электорат Трампа оказывается вообще изгнан из информационного поля. Неслучайно его сторонники все больше уходят на свои интернет-форумы и увлекаются конспирологией – им просто некуда больше податься. Жесткая цензура, которой подвергается любое высказывание – даже не на страницах газеты, а в частном блоге или разговоре – невротизирует практически всех американцев. Высказываться неполиткорректно становится уже опасно не только для репутации, но и для жизни. А высказываться политкорректно становится все труднее.



Цветные активисты каждый день обновляют свои методички, которые потом перепечатывают все влиятельные издания страны. Там расписан каждый пункт правильного поведения белого человека, если он позиционирует себя как "союзник чернокожих".



Пунктов этих невероятно много. Тут и как правильно преклонять колени на улице, и как просить деньги, и как соблюдать сетевой этикет по отношению к "цветным жертвам угнетения", и как поддерживать чернокожих активистов во время погромов – делать это надо самоотверженно, но не изображать при этом из себя "белого спасителя".



Общим местом стало сравнение предвыборного безумия в США с вакханалией советской перестройки. Но тут, надо признать, ученик превзошел своего учителя. Такого сочетания всеобщей истерии, лицемерия и страха мир не видел, наверное, со времен печальной памяти китайской "культурной революции".



Сначала левацкая повестка погубила классический Голливуд, сегодня ее жертвой стала американская журналистика. Уже в 2016 году она стала превращаться в оголтелую пропаганду, сегодня процесс дошел до логического конца. Легендарные газеты, когда-то действительно бывшие образцом журналистики, сегодня просто невозможно читать. Жаль, что перед тем, как разрушить всю страну, леваки разрушили ее культуру.



Текст: Виктория Никифорова

14 июня 2020, Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592170320

