Злые братья. Что происходит на границе между Казахстаном и Киргизией? - В.Прохватилов

00:39 15.06.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 14.06.2020 |

Евразийский союз – переходить от психологии конкуренции к психологии сотрудничества, - В.Прохватилов



10 июня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонные переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым по ситуации, сложившейся на границе между двумя странами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По предложению казахстанской стороны была достигнута обоюдная договоренность об открытии всех КПП и решении вопросов обеспечения беспрепятственных грузовых перевозок через границу.



"В конце мая Кыргызская Республика практически вышла из локдауна. – пишет киргизский портал 24kg. – Примерно в это же время появились первые сообщения о том, что на кыргызско-казахской границе образовались очереди из грузовиков". Большегрузные трейлеры по нескольку суток стояли в пробке в Чуйской области, чтобы попасть на территорию Казахстана. На 29 мая на границе скопилось около 150 большегрузных машин, пробка растянулась на 8 километров. Время простоя на границе составляло три-четыре дня. В Бишкеке посчитали такие действия скрытым таможенным контролем, что противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с точки зрения обеспечения свободы перемещения товаров на внутреннем рынке интеграционного союза.



3 июня на КПП "Ак-Тилек" и "Карасу" было проведено выездное совещание с участием представителей двух стран, проводивших хронометраж прохождения КПП водителями в обе стороны. "В течение трех часов хронометража, – пишет киргизское издание, – из Казахстана в Кыргызстан въехал 61 автомобиль, а из нашей республики выехало 21 транспортное средство. Казахская сторона признала, что скопление образовалось по их вине, и обещала рассказать центральному руководству страны о реальной ситуации".



Вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев после посещения КПП "Ак-Тилек" назвал ситуацию критической. Комитет государственных доходов Казахстана в свою очередь заявил, что очереди из фур образуются на границе по вине киргизской стороны, которая якобы намеренно обостряет ситуацию.



Республики Центральной Азии



Проблемы на границе двух республик нельзя назвать чем-то новым. Как минимум раз в год, а то и чаще на границе возникают заторы, после чего Нур-Султан и Бишкек обмениваются взаимными обвинениями в нарушении норм ЕАЭС и контрабанде товаров.



24 марта сего года 100 большегрузных машин, направлявшихся из Казахстана в Киргизию, застряли на контрольно-пропускном пункте "Айшабубу-Чонкапка" на территории Казахстана. Водители фур записали видеообращение. "Сегодня, 24 марта, Казахстан закрыл границу и для грузов до 15 апреля. Полчаса назад к нам прибыли представители властей Казахстана и сообщили, что пропустят только пустые машины. Значит, мы должны оставить свой груз здесь и уехать в Кыргызстан. У нас у всех продовольственные товары: чай, соль, мука и другие, которые мы везем из России, Казахстана и других стран, чтобы обеспечить наш народ продуктами. Теперь от нас требуют оставить этот товар в Казахстане", – жаловались водители.



Как минимум раз в год, а то и чаще, на границе возникают заторы, после чего Нур-Султан и Бишкек обмениваются взаимными обвинениями в нарушении норм ЕАЭС и контрабанде товаров.



История эта, повторяем, не новая. 10 октября 2017 года, в канун президентских выборов в Киргизии, казахстанские пограничники перешли на усиленный режим службы на границе с соседней страной. Как сообщило Министерство информации Казахстана, это было вызвано "обеспокоенностью из-за возможных беспорядков, связанных с выборами и целью недопущения проникновения на территорию Казахстана преступных элементов". Что касается ограничений провоза товаров грузовыми фурами, Казахстан объяснил эту меру необходимостью противодействия "серому импорту".



Ситуация на границе двух республик в мае-июне 2020 года оставалась подвешенной до последних дней. 2 июня Международный комитет киргизского парламента единогласно проголосовал за снятие с повестки дня всех вопросов, касающихся ЕАЭС, пока не разрешится ситуация на границе с Казахстаном. 9 июня из Бишкека последовала угроза. Министр экономики Киргизии Санжар Мукамбетов на заседании парламентского комитета по международным делам заявил, что "арбитром в ситуации с блокированием киргизских грузов на границе с Казахстаном, где скопились сотни машин, должен стать ЕАЭС; если же проблема не будет решена, Бишкек готов отозвать своих представителей из ЕЭК и даже поставить под вопрос участие в ЕАЭС [выделено нами. – Ред.]".



Граница Казахстана с Киргизией периодически перекрывается, что ставит под вопрос сотрудничество в рамках ЕАЭС.



10 июня Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассмотрела вопрос об осуществляемых Казахстаном контрольно-досмотровых мероприятий в отношении товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахстанской государственной границы, – сообщили в Минэкономики Киргизии. Согласно данным министерства, по итогам рассмотрения Коллегией ЕЭК контрольно-досмотровые мероприятия Казахстана "признаны барьером на внутреннем рынке ЕАЭС".



Коллегия ЕЭК просила правительство Республики Казахстан принять оперативные меры, как то:



отмена избыточного контроля в отношении ввозимых из Кыргызской Республики товаров ЕАЭС;

ускорение и упрощение процедур прохождения транспортных средств через кыргызско-казахстанскую государственную границу;

исключение применения всех видов контроля, не предусмотренных правом ЕАЭС;

обеспечение "зеленых коридоров" для скоропортящихся, сезонных товаров, продуктов питания.

Коллегия ЕЭК высказала "озабоченность большим количеством проблем, связанных с перемещением товаров через границы государств – членов ЕАЭС, носящих системный характер и требующих комплексного подхода для их решения. Для этих целей принято решение о необходимости создания рабочей группы высокого уровня из представителей государств – членов ЕАЭС". Ожидается, что рабочая группа разработает план мероприятий по устранению препятствий при перемещении товаров через границы, в том числе информационному обмену между государствами в налоговой и таможенной сферах.



После телефонного разговора премьеров двух республик 10 июня 2020 года пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана сообщила, что в ближайшее время будут открыты "все семь пунктов пропуска на казахстанско-кыргызстанском участке границы".



Отмечается также, что уже больше года Казахстан безуспешно призывает соседнее государство решить вопрос прозрачности перемещения грузов с применением цифровых технологий, путем обмена данными по перемещающимся транспортным средствам, в том числе с применением электронных пломб к грузовикам. "С начала 2019 года через границу проследовало почти 80 тысяч грузовых автомобилей из Кыргызстана, 1547 из них выборочно проверили и в 1505 случаях выявили грубейшие нарушения налогового законодательства РК. В результате были доначислены налоговые платежи на сумму более 5 млн долларов… Несмотря на это, Бишкек остается глухим к конструктивным предложениям Нур-Султана, продолжая будировать вопросы мифических барьеров. Такое поведение наводит на справедливые подозрения о намеренном отказе от добросовестного сотрудничества для ухода от легального перемещения товаров. Об этом свидетельствует излишнее обострение этого вопроса, информационные атаки и рассмотрение вопроса на площадке ВТО, к которой эта проблема не имеет отношения", – говорится в сообщении казахстанского министерства.



Что нужно для решения спора, который тянется несколько лет?



Подчеркнем, что членство в ЕАЭС принесло и приносит ощутимую пользу Киргизии. Член коллегии ЕЭК академик РАН Сергей Глазьев в ноябре 2019 года отмечал, что за пять лет пребывания в ЕАЭС ВВП Киргизии вырос на 35%, промышленное производство и инвестиции – на 25%, экспорт – на 9%. В выступлении 15 мая на Международном форуме "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества" Глазьев рассказал о дорожной карте дальнейшей интеграции ЕАЭС, согласно проекту "Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года". "Речь идет об углублении работы по таким традиционным направлениям, как устранение барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, повышение эффективности функционирования рынков товаров, совершенствование таможенного регулирования", – пояснил Сергей Глазьев. По его словам, этому будет способствовать формирование общего платежного пространства ЕАЭС и расширение использования национальных валют. "Предполагается развернуть направление по формированию ценовых ориентиров и созданию собственных рынков биржевых товаров, таких как нефть, нефтепродукты, металлы, зерно и т. д.", – отметил Сергей Глазьев. Одним из самых важных факторов укрепления ЕАЭС он считает формирование системы стратегического планирования, которая позволит перейти от психологии конкуренции к психологии сотрудничества.