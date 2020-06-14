Пять самых красивых озер Центральной Азии, где можно отдохнуть

01:19 15.06.2020

Манзума Фируз, Asia-Plus



Высокогорные, глубокие, лазурные и чистейшие - все эти эпитеты как нельзя лучше подходят к озерам, расположенным в странах Центральной Азии.



Несомненно, каждое озеро по-своему красиво, удивительно, и имеет право называться самым красивым и необыкновенным.



И, конечно же, не одна фотография не способна сотворить то, что может создать природа и передать всю красоту этих мест.



Но, мы выбрали, 5 самых красивых, по нашему мнению, горных озер Центральной Азии, которые являются настоящими жемчужинами природы и куда можно поехать на отдых.



Искандаркуль - Таджикистан



Таджикистан знаменит красивыми горными озерами. В республике насчитывается более двух тысяч озер, большинство из них расположены в горных местах на северо-западе, в районе Фанских гор, в центральной и восточной части республики, на Памире.

Озеро Искандеркуль расположено на высоте 2195 метров над уровнем моря между западными оконечностями Гиссарского и Зерафшанского хребтов. Общая площадь водной поверхности озера составляет 3,4 км2, глубина озера достигает 72 метров.

По мнению ученых, в древности озеро имело более высокий уровень воды, следы которого можно увидеть на склонах окружающих гор, на высоте более 120 метров.

По преданиям водоем получил свое название от имени Александра Македонского, который якобы побывал здесь на своем пути из Средней Азии в Индию. "Искандар" - восточная интерпретация имени Александра, а "куль", собственно, озеро.



Как доехать



Попасть на Искандеркуль не сложно и каждый может доехать туда самостоятельно машине или такси. Расстояние до Искандаркуля составляет 134 км от Душанбе - 2 ч. 34 мин. в одну сторону.



Озеро Айдаркуль - озеро в пустыне (Узбекистан)



Озеро Айдаркуль - крупный искусственный водоем в Айдар-Арнасайской системе озер, расположенный в северо-восточной части Узбекистана.

Система озер занимает общую площадь около 4 тыс. кв/км и включает в себя три соленых озера: Айдаркуль, Арнасай и Тузкан. Озера расположены в солончаковой впадине в юго-восточной части пустыни Кызылкум (Узбекистан).

Бессточное озеро Айдаркуль называют "морем в песках" за его песчаные пляжи и чистую соленую воду. Айдаркуль находится в стороне от людских поселений, а потому здесь царит звенящая тишина и атмосфера уединения с природой.

Озеро Айдаркуль было создано в 1969 году на месте Арнасайской низменности во время катастрофических весенних паводков, когда люди направили сюда воды Сырдарьи. С тех пор Айдаркуль постоянно увеличивается в размерах. Ученые предполагают, что в течение ближайших ста лет озеро станет крупнейшим в Узбекистане.

В Айдаркуль было завезено несколько десятков видов рыб: сазан, судак, лещ, сом, жерех, чехонь, змееголов и др. С берегов постоянно усыхающего Аральского моря сюда перекочевали не только стаи птиц, но и рыбаки со своими рыболовецкими судами, которые успешно развивают здесь рыбный промысел.

Рыбалка на Айдаркуле популярна и среди туристов, наилучшее время для рыбалки: апрель - май, август - сентябрь.



Как доехать



Расстояние из Душанбе до города Нурата, который находится вблизи озера, на машине 483 км (+еще 50 км до самого озера). Также можно добраться до озера из Навои (2 часа пути), Самарканда и Бухары. Ехать придется по пустыне. Остановиться можно в юртовом лагере. Также есть варианты аренды комнаты у местных жителей.



Иссык-Куль, Кыргызстан



Иссык-Куль – настоящая жемчужина Центральной Азии. Это бессточное солоноватое озеро – одно из крупнейших горных озер мира. Озеро со всех сторон окружено горными хребтами, которые ограждают его от холодных северных ветров и жаркого дыхания пустынь, создавая идеальные климатические условия: здесь никогда не бывает изнуряющей жары и сильных морозов.

Иссык-Куль является одной из самых известных курортных здравниц Центральной Азии и издавна привлекает отдыхающих своими природно-климатическими условиями и неповторимой красотой. Горно-морской климат, чистый воздух, обилие солнечного тепла, лечебная минерализованная вода озера, горячие источники и лечебные грязи укрепляют здоровье и избавляют от всяческих недугов.

Минеральные ванны, грязелечение и благоприятный воздух помогут восстановить силы и здоровье.



Как доехать



Из Душанбе в Бишкек можно попасть на самолете и на машине. Расстояние от Душанбе до Бишкека на машине 1062 км, время в пути – сутки, а потом еще до Иссык-Куля.

Выбрать место проживания во время отдыха на Иссык-Куле не сложно. Вдоль его берегов располагается более 150 разнообразных пансионатов, домов отдыха, отелей и санаториев. Более развита инфраструктура в северной части озера.



Балхаш - голубой кристалл Казахстана



Озеро Балхаш - 13-е в перечне самых крупных озер в мире. Озеро уникально: узкий пролив разделяет его на две части, эти части имеют различные химические характеристики воды - вода пресная в западной части, и солоноватая в восточной. В озеро впадают реки Или, Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз.

Площадь озера - 16,4 тыс. км2 и у него красивая форма полумесяца. Длина - около 600 км, ширина меняется от 9 до 74 км.

Украшение и символ озера Балхаш – белые лебеди. Озеро Балхаш также является ареалом обитания больших бакланов, чирков, фазанов, беркутов, белых цапель и ондатр. В зарослях тростника встречаются дикие кабаны.

На территории озера Балхаш можно замечательно провести время и в доме отдыха, и на диких пляжах озера, порыбачить и даже поохотиться с обученными птицами на тетерева, утку, куропатку, зайца, лису и даже волка.



Как доехать



Из Душанбе нужно добраться до Алматы на машине или самолете, с Алматы на поезде до ст. Лепсы, а потом на такси или на маршрутке - до озера. Это первый вариант.

Второй и гораздо более интересный вариант - ехать на своей машине. Дорога проходит по трассе Алматы - Усть-Каменогорск до г.Талдыкурган. Ехать чуть более суток.

Вы можете также заранее запланировать и заказать поездку на Балхаш через Информационный ресурсный центр экотуризма: ecocentre.kz@gmail.com



Ков-Ата (Туркменистан)



Есть в Туркменистане подземное озеро Ков-Ата – уникальное творение природы, которое по праву может называться чудом. Расположено оно в пещере горы Коу, в 100 км от Ашхабада, в районе Бахарлы. Название его переводится как "Отец пещеры".

Озеро связано с линией термальных источников, расположенных у северного предгорья Копет-Дага. Значительная минерализация и постоянная высокая температура – 33-37 градусов по Цельсию - указывают, что воды озера поднимаются из большой глубины, примерно с 600-650 метров. Возраст пещеры исчисляется несколькими тысячелетиями.

Попасть в пещеру можно из пяти точек. Сама же достопримечательность находится на глубине более 50 метров. Рассмотреть все красоты помогает электрическое освещение. В одной части 250-метрового зала раскинулось лазурное озеро со слабоминерализованной водой. Экскурсии, а также плаванье на лодках и купание привлекают туристов и жителей Туркменистана.

Еще с конца 60-х годов была налажена инфраструктура этой местности, и сегодня к озеру построена автодорога, подведено электричество, выстроены ступеньки от входа в пещеру до самого озера, созданы пункты общественного питания, небольшие гостиницы и др.



Как доехать



Если вы хотите побивать на озере Ков-Ата, то можете попасть туда, долетев из Душанбе до Ашхабада на самолете, из Ашхабада до Ков-Ата еще 100 км на машине. Либо взять недельный тур "Ашхабад - "Куня-Ургенч" - озеро "Ков-Ата" и "Древний Мерв".