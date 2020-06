Елбасы и бизнес-элита: как зарождался национальный бизнес, - Д.Ашимбаев

07:50 15.06.2020 Елбасы и бизнес-элита: благополучие и добро пребывают там, где есть преемственность поколений и традиций

Данияр Ашимбаев, liter.kz, 12 июня



Национальный бизнес за два десятилетия эволюционировал в две основных группы - топ-менеджмент национальных компаний и финансовую олигархию. С 2007 г., когда по инициативе Карима Масимова были созданы новые нацхолдинги, менеджмент государственного сектора принял на себя еще большие функции, а финансовая олигархия перестала быть чисто "финансовой". В перечень активов, которыми владеют крупнейшие бизнесмены Казахстана, вошли нефтегазовые, металлургические, золотодобывающие, строительные, энергетические и другие предприятия

Изменился и формат взаимоотношения государства с крупнейшими БВУ. В 2005 г. в своем послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечал: "Деятельность банков должна стать образцом прозрачности. Прежде всего это касается структуры собственности и сведений об аффилированных лицах. Все лица, оказывающие существенное влияние на принимаемые банком решения, должны формализовать свой статус, получив согласие уполномоченного органа. Необходимо упорядочить требования к инвестиционной деятельности банков на консолидированной основе. Сделки с аффилиированными лицами не должны подвергать банки рискам. Агентство финансового надзора должно решительно провести эту работу".

Через два года глава государства в другом послании заявил: "Во-первых, наши банки должны быть подготовлены к конкурентной борьбе и на местном рынке, и в региональных, и в международных проектах. Ряд ограничений по доступу нерезидентов к нашей финансовой системе мы исключили в рамках переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО. Во-вторых, следует создать условия для оказания рыночно оправданной поддержки перспективным секторам экономики со стороны банковской системы Казахстана и усилить банковское присутствие в региональных экономических проектах, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. В-третьих, решить важный вопрос о привлечении капитала сильных банков второго уровня для реализации проектов национального масштаба, особенно энергетических, инфраструктурных и "прорывных". В-четвертых, надо также еще раз вернуться к вопросу снятия необоснованных ограничений в сфере движения капитала. Этот вопрос нужно рассматривать с учетом необходимости поддержания оптимального совокупного внешнего долга Казахстана. Наши банки слишком много рассчитывают на внешнее финансирование, что может привести к неконтролируемому росту совокупной внешней задолженности страны".

В начале 2008 г. Лидер нации говорил: "Надо усвоить уроки, преподанные ипотечным кризисом в США, оказавшим серьезное влияние на наши банки. АФН должно более внимательно отслеживать ситуацию в каждом банке и в случае необходимости принимать превентивные и действенные меры. Государственная поддержка не может быть односторонней, и банки должны взять на себя свою часть рисков. Если акционеры банков не желают или неспособны привлекать дополнительные ресурсы для своего развития, то государство должно быть готово принять необходимые меры. При этом процесс регулятивного вмешательства должен быть предельно прозрачен и предсказуем для всего банковского сектора".

Тем не менее, кризис последовал и ударил по банковской системе. 13 октября 2008 г. на расширенном заседании правительства президент страны напомнил: "Начиная с 2005 года, я неоднократно предупреждал наши банки об их несбалансированной политике, основанной на быстром росте внешних заимствований. Сегодня государству приходится "вытаскивать" их из ситуации, в которую они попали. Но хотел бы отметить, что эта помощь будет соразмерна участию акционеров в этом процессе".

Нурсултан Назарбаев сообщил: "Для финансового обеспечения первоочередных мер правительству будет выделено из средств Национального фонда до 10 миллиардов долларов США на 2009-2010 годы под проработанную и согласованную стабилизационную программу. Считаю, что основными приоритетами стабилизационных действий правительства и Национального банка должны стать следующие. Первое. Важнейшая задача это обеспечить устойчивость финансового сектора нашей страны. Для этого необходимо ускорить принятие Закона о финансовой стабильности, которое неоправданно затянулось. Дополнительно, необходимо принять меры по восстановлению доверия к банковскому сектору со стороны населения и бизнеса. Уже принято решение увеличить уровень гарантирования вкладов населения в банках второго уровня до 5 млн. тенге. Эта мера позволяет гарантировать стопроцентную сохранность 99% всех банковских счетов. То есть, гражданин у которого есть вклад в банке на сумму до 5 млн. тенге, может быть полностью уверен в его сохранности - это ему гарантирует государство. Поэтому никаких сомнений на этот счет не должно быть. Национальному банку в самые сжатые сроки нужно обеспечить реализацию этого решения, за счет увеличения капитала Казахстанского фонда гарантирования депозитов… Национальному банку для обеспечения банковской системы ликвидностью, необходимой для нормальной работы, следует выработать и принять по своей линии ряд мер. Продумайте снижение минимальных резервных требований, что высвободит для банковской системы дополнительную ликвидность. Также, необходимо принять меры, которые расширят возможности банков привлекать у Национального банка краткосрочное финансирование. Это нужно сделать оперативно в течение одного месяца. Не менее важный вопрос - это поддержка дальнейшего экономического роста в условиях сокращения ликвидности в мировой финансовой системе. У нас есть опыт размещения "Казыной" депозитов в банковской системе, которые дальше направляются на финансирование проектов в реальной экономике. Этот опыт нужно использовать и дальше. Поручаю Правительству тщательно продумать механизмы, взвесить все риски, сформулировать четкие требования к банкам и через институты развития рефинансировать деятельность банков по проектам в реальном секторе. Еще одна важная мера, на реализацию которой должно сконцентрироваться Правительство - это стабильность ресурсной базы банковской системы, обеспечиваемой депозитами и вкладами национальных компаний, акционерных обществ и государственных предприятий. Правительству нужно проработать этот вопрос и обеспечить его решение. Кроме того, необходимо ускорить запуск Фонда стрессовых активов. Капитал фонда за счет средств бюджета на 2008-2009 годы должен составить не менее 1 млрд. долларов США. Полагаю, что средства государственного бюджета, неосвоенные государственными органами должны быть направлены на формирование капитала данного фонда".

По согласованию с президентом государственные органы национализировали "БТА Банк", "Альянс Банк", "Темирбанк", приобрели часть акций "Казкоммерцбанка".

В начале 2010 г. Нурсултан Назарбаев заявил: "Необходимо отсечь банки от явно или скрыто аффилированных структур. Жестко следить, чтобы банки занимались исключительно банковской деятельностью, и чтобы деятельность их была предельно прозрачной. Мы помогли банкам сохраниться в кризисное время, теперь банки должны энергично помогать экономике в ее посткризисном восстановлении и развитии".

Через 5 лет президент подчеркнул: "Национальному банку необходимо провести стресс-тестирование всех субъектов банковского сектора на предмет неработающих кредитов. По его результатам надо принять меры по их признанию и списанию. Банки, не сумевшие решить проблему капитализации, должны "уходить" из финансовой системы. Казахстанские банки должны соответствовать всем международным стандартам, в том числе, Базельского комитета и Международного валютного фонда".

В 2017 г. были отозваны лицензии у АО "Казинвестбанк", "DeltaBank", в 2018 г. - у АО "Эксимбанк Казахстан", "Qazaq Banki", "Банк Астаны".Как уже говорилось, в 2009 г. "БТА Банк" был национализирован, в 2014 г. его приобрели "Казкоммерцбанк" и Кенес Ракишев, в 2015 г. "Казкоммерцбанк" выкупил долю Ракишева. В 2017 г. Ракишев купил контрольный пакет "Казкоммерцбанка" у Субханбердина, а затем продал ее "Народному банку". Вскоре БТА сдал банковскую лицензию, а "Казкоммерцбанк" слился с "Народным банком". А ведь попытки этих трех банков приобрести контроль друг на другом во многом определяли суть "олигархических войн" в течение почти двух десятилетий.

Некритичный подход квазигосударственного сектора вел к тому, что в проблемных банках "пропадали" значительные финансовые ресурсы. Так, из-за финансовых проблем у АО "Bank RBK" в конце 2017 г. были списаны на убыток депозиты "Самрук-Казыны" (3,4 млрд. тенге), "КазАгро" (24,9 млрд.), "Байтерек" (5,3 млрд.). В ликвидированных АО "Delta Bank" и "Казинвестбанк" ФНБ потерял 18,5 млрд. тенге.

На фоне этих потерь отдельно можно остановиться на операции по спасению "Цеснабанка". На фоне финансовых проблем банка холдинг "Байтерек" списал на убыток депозиты и кредиты 48,1 млрд. тенге, а 52,2 млрд. были конвертированы в облигации банка. "КазАгро" приобрел облигации "Цеснабанка" на 172,3 млрд. тенге, "Самрук-Казына" - на сумму 22,2 млрд. тенге. В сентябре 2018 г. и январе 2019 г. АО "Фонд проблемных кредитов" выкупил портфель сельскохозяйственных кредитов у АО "Цеснабанк" на сумму 450 и 604 млрд. тенге. В феврале 2019 г. было объявлено о том, что АО "First Heartland Securities" (инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании группы автономных организаций образования "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальные Школы" и "Назарбаев фонд") приобрело 99,5% простых акций АО "Цеснабанк", произведя докапитализацию банка в размере 70 млрд. тенге. В руководство АО "First Heartland Securities" входят такие государственные деятели, как бывший вице-премьер Ербол Орынбаев, бывший министр образования и науки Аслан Саринжипов, бывший президент АО "Государственный фонд социального страхования" Рустем Хамзин. Председателем совета директоров АО "Цеснабанк" стал глава "Назарбаев Университета" Шигео Катсу. Весной банк сменил название на "First Heartland Jýsan Bank", а летом к нему присоединился "First Heartland Bank". В марте 2020 г. обновленный банк выплатил дивиденды своим акционерам в размере 19,3 млрд. тенге и разместил на KASE свои десятилетние облигации, с помощью которых привлек 15 млрд. тенге. В результате консолидированных усилий государства и квазигосударственного сектора один из старейших банков Казахстана смог удержаться на плаву.

В своем выступлении 31 марта с.г. президент Касым-Жомарт Токаев отмечал: "Многие предприниматели просят приказать банкам не начислять проценты на кредиты за период ЧП. Следует понимать, что для банков это упущенная выгода, убыток. Банки тоже неотъемлемая часть нашей экономики. Поэтому я вновь обращаюсь к банкам второго уровня проявить конструктивизм, гражданскую ответственность и солидарность. В трудные для банков моменты государство оказало им значительную помощь. Сейчас от вас нужна поддержка населению и отечественному бизнесу. Вместе с тем, при необходимости государством могут быть предприняты дополнительные директивные меры".

Экономические успехи республики предопределили и рост благосостояния лидеров национальной экономики. В 2005 г. в рейтинг самых богатых людей мира, составленный журналом "Forbes", попали Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов, в 2006 г. - Владимир Ким, в 2007 г. - Тимур Кулибаев. В рейтинг богатейших людей страны по версии казахстанского журнала "Forbes" входят (2019 г.) Владимир Ким, Булат Утемуратов, Тимур Кулибаев, Алиджан Ибрагимов, Рашит Сарсенов, Кенес Ракишев, Галимжан Есенов, Бакытбек Байсеитов, Нурлан Смагулов, Айдын Рахимбаев, Александр Белович, Кайрат Боранбаев, Данияр Абулгазин, Вячеслав Ким, Еркин Татишев, Александр Клебанов, Айдан Карибжанов, Владислав Ким, Динмухамет Идрисов и другие. Именно к ним был обращен призыв лидера нации, и в трудный момент помощь была оказана.

В своей статье "Когда мы едины – мы непобедимы" Елбасы писал: "Обращаюсь к предпринимателям: благодаря независимости вы создали свое дело, стали состоятельными. Теперь пришел и ваш черед задаться вопросом: "Что я могу дать своей стране?". По моей просьбе предприниматели помогают соотечественникам, оказывая финансовую, материальную помощь. Надеюсь, что это благое дело получит свое дальнейшее продолжение. Благополучие и добро пребывают там, где есть преемственность поколений и традиций. Этот священный принцип должен быть в сердце и душе каждого казахстанца. Мне выпало большое счастье руководить народом, который в самые тяжелые времена никогда не терял достоинства, всегда отличался своим единством, добротой, радушием, отзывчивостью. Поэтому в этой сложной обстановке я выражаю благодарность всему моему мудрому и щедрому народу". Источник - liter.kz

