 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Буза на Западе. Революция троцкистов-веганов и рэперов-сутенеров, - А.Иванов
08:38 15.06.2020

Алексей Иванов

Как известно, 8 июня леваки-антифа, всевозможные меньшинства и криминальные элементы захватили район Сиэтла - крупнейшего города на северо-западе США. Оккупировали и окружили баррикадами шесть кварталов, вошли в городскую мэрию, заполучили полицейский участок (местные копы банально драпанули). Провозгласили создание "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ), где не действуют официальные органы власти и законы Штатов. Границы зоны разукрасили надписями типа "Вы покидаете США и оказываетесь на территории свободы".

О ходе событий подробно рассказывают ТВ и печатные СМИ. Мы же, для полноты картины, присмотримся к вожакам CHAZ.

Сначала "Автономную зону Капитолийского холма" возглавила 46-летняя Кшама Савант, представительница индийской народности маратхов. Иммигрировала в США со своим первым мужем, программистом Microsoft (кстати, Сиэтл - родина Билла Гейтса). Стала одним из лидеров ультралевой партии "Социалистическая альтернатива", которая является региональной секцией троцкистской Интернациональной социалистической альтернативы, ранее именовавшейся Комитетом за рабочий интернационал. В 2010-м получила американское гражданство, уже в следующем году организовала в Сиэтле филиал движения Occupy (спонсировал финансовый спекулянт Джордж Сорос через карманную НКО "Альянс за глобальную справедливость"). В 2013-м избрана членом Сиэтлского городского совета, переизбрана в 2015-м и 2019-м: стандартные левопопулистские лозунги, плюс бескомпромиссная борьба за однополые браки, легализацию наркотиков и предоставление гражданства всем нелегальным иммигрантам. Ее кумир - Лев Троцкий, она поддерживала кандидатуру Берни Сандерса на пост президента Соединенных Штатов. Еще в феврале 2017-го на страницах троцкистского журнала "Якобинец" Савант призывала к "Первой волне протестов", что означает "акции на рабочем месте, а также массовое гражданское неповиновение, которое перекроет дороги, аэропорты и другую ключевую инфраструктуру".

Кшама Савант
Второй предводительницей, идеологом "Автономной зоны Капитолийского холма" можно назвать радикальную активистку Никкиту Оливер. Это 34-летняя мулатка из Индианаполиса, дочь преступника. Татуированная рэперша, правозащитница, феминистка, лидер движения за ликвидацию тюрем, участница Black Lives Matter, соосновательница Сиэтлской народной партии, ярая борцунья против "патриархата и превосходства белых". В ноябре 2017 года заняла третье место на выборах мэра Сиэтла.

Никкита Оливер
"Однако, руководство данного анклава у власти продержалось недолго. В "свободную зону" были приглашены несколько тысяч бездомных, которых накормили и оставили ночевать в "народном департаменте", которым стало захваченное полицейское управление Сиэтла. Бомжи, воспользовавшись приглашением, украли все продукты и сбежали. Глава "Автономной зоны Капитолийского Холма" Кшама Савант, вместо управления собрала массовый митинг, на котором призвала ввести налог на защиту лесов в Амазонии. В результате ее освистали и прогнали, на что Савант пригрозила покончить жизнь самоубийством", - сообщает портал Free News.

В итоге власть перешла к черному криминалу. Командующим "вооруженными силами CHAZ" провозглашен 30-летний Соломон Сэмюэл Симон, он же рэпер Раз Симон, владелец музкомпании Black Umbrella и сутенер, обвинявшийся в домашнем насилии. Он сформировал достаточно многочисленную группу боевиков. Перво-наперво Симон обложил данью торговые точки на территории "Автономной зоны"; элементарный рэкет. Его бандиты устроили несколько показательных расправ, фактически захватили CHAZ и явочным порядком оттеснили от руля говорунов-леваков, успевших издать декрет о запрете на употребление любой невеганской пищи в "Автономной зоне".

Раз Симон

Революция продолжается...

Источник - завтра
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