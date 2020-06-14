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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро официально подала на российское гражданство
09:21 15.06.2020

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По словам Орейро, получить российский паспорт ей предложили в посольстве России в Аргентине, так как она много путешествует и имеет "столько связей с Россией".

"Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", - сообщила певица.

Орейро напомнила, что все началось с ее шутки в программе "Вечерний Ургант" на "Первом канале" в марте прошлого года. "Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что [президенту Владимиру] Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", - отметила она.

Наталия Орейро обратилась к Путину фразой "дай мне паспорт"
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Орейро призналась, что у нее уже есть российские паспорта - только сувенирные, которые ей дарили фанаты. "У меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие", - сказала певица.

Автор: Виктория Полякова

Источник - rbc.ru
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