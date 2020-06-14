Все шлюхи Трампа! Племянница АмерПрезидента анонсировала свою книгу сенсационных разоблачений

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09:37 15.06.2020
Племянница Трампа собралась раскрыть "непристойные истории" о президенте
Мэри Трамп ранее раскрыла налоговые схемы своего дяди, а теперь решила рассказать о роли президента в смерти ее отца
Дочь Фреда Трампа (покойного брата президента США) Мэри Трамп планирует летом 2020 года выпустить книгу, в которой содержатся "душераздирающие и непристойные" истории о Дональде Трампе. Об этом сообщает издание The Daily Beast.
По данным портала, 55-летняя Мэри Трамп планирует опубликовать книгу под названием Too Much And Never Enough 11 августа. Ее содержание держится в тайне издателем, но источники издания сообщили, что одним из главных "откровений" книги станет рассказ племянницы президента о том, как она сыграла решающую роль в публикациях New York Times о налоговых схемах Дональда Трампа.
В расследовании NYT, которое было удостоено Пулитцеровской премии, говорилось, что Трамп использовал мошеннические налоговые схемы для вывода из бизнеса своего отца Фреда Трампа более $400 млн в переводе на нынешние деньги.