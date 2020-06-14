Митинги 6 июня - репетиция митингов 6 июля. КазВласти поджали хвост, - Т.Исаханов

09:40 15.06.2020

МИТИНГИ 6 ИЮНЯ – РЕПЕТИЦИЯ МИТИНГОВ 6 ИЮЛЯ?



Молодежь не ходит на митинги: им подавай сразу баррикады. Аркадий Давидович В Казахстане произошел фазовый переход атомизации общества со всеми вытекающими идеологическими, политическими, информационными, социальными и поведенческими последствиями. Попутно власть получила назад свой бумеранг за развал системы образования, потому что на митинги 6 июня могли выйти только те люди (за исключением запрограммированных пассионариев), чье мировоззрение сформировались в эпоху постмодернизма и постправды, когда во что веришь – то и правда…



В период, когда под руководством Н.А. Назарбаева формировался независимый Казахстан, абсолютную массу человеческого ресурса страны составляли советские люди. Да, казахоязычные и русскоязычные казахи, русские, немцы, уйгуры, корейцы имели отличия, но в базовых вещах они все-таки были отформатированы советской системой терпеть трудности, слушаться органы государственного управления, побаиваться правоохранительные органы и спецслужбы, задумываться о последствиях своих действий и воспринимать реальность как она есть. Касым-Жомарт Токаев в 2020 году имеет дело с кардинально иным обществом, чем Нурсултан Назарбаев в 1992-ом.



Теперь население разбито на микрогруппы, которые даже в небольшие массы невозможно собрать с сохранением однородности. Например, те, кто является адептами казахского языка и его развития, внутри делятся на многочисленные группы и подгруппы. Одни за латиницу, другие за кириллицу в качестве основы казахского алфавита. Те, которые за латиницу, внутри себя делятся за варианты ее написания для казахского алфавита. И даже внутри каждой конкретной группы проявляется различное отношение к тому, какую политику вести по отношению к русскому, казахскому или китайскому языку, и как поступать с не владеющими казахским языком.



У Гарри Симановича есть афоризм: "Волнения и митинги – лакмус разобщенности народа". События 6 июня данное утверждение подтвердили полностью. Беглый банкир Мухтар Аблязов пришедших на несанкционированное мероприятие приписывает своим обращениям к мобилизации для борьбы с режимом. Кадры, вроде лидера находящейся в стадии оформления и регистрации Демократической партии Жанболата Мамая, стараются отметится на любой протестной акции и на ней пропиариться. При этом ядром последнего выступления в Алматы стали люди, которые не могут расплатиться с банками. Одни представители данной группы требуют провести кредитную амнистию, а другие – чтобы не выглядеть эгоистами – кроме этого выдвигают лозунги национализации земли и ранее приватизированных объектов. А часть горожан (в основном молодежь) поначалу думала, что люди собираются на акцию из-за убийства в США полицейскими Джорджа Флойда. Власти Алматы действуют с одной стороны креативно – обрызгивать митингующих из дезинфекторов мог додуматься только творческий человек, а с другой – без сколько-нибудь внятной стратегии. "Всех разгонять и мешать собираться" – это не стратегия.



Городские власти не понимают, что имеют дело с максимально разобщенным социумом как по вертикальным (богатые – бедные), так и по горизонтальным (молодежь – взрослые) линиям. Так собираются вместе лишь на основе конкретного интереса: получить 42500 тенге, поставить шлагбаум во дворе, возмутиться отсутствием горячей воды в многоквартирном доме, потребовать убрать из школьного обучения "дикий" учебник или добиться кредитной амнистии (как 6 июня, когда такие люди выступили ядром несанкционированного митинга). Поэтому городскому акимату нужно предельно внимательно следить за системами жизнеобеспечения города на всем его пространстве, тогда и вспышек массового недовольства на 90% не будет. Среди профессионально фрондирующих есть люди вроде Асии Тулесовой. У них микрогруппа ничуть не больше, чем у всех остальных, однако они гораздо лучше подкованы с точки зрения работы в медийном пространстве. Сказывается то, что образованные горожане, владеют гаджетами, умеют работать с информационными потоками.



В подтверждение приведенных выше вещей можно просмотреть медийные и политические итоги митингов 6 июня. Про задержание полицией Тулесовой написано куда больше, чем то, какими конкретно вещами в работе банков недовольны их должники. Вот и правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана "снять уголовные обвинения с Альнура Ильяшева (задержан в апреле по обвинению в распространении заведомо ложной информации) и Асии Тулесовой и освободить их". Необходимо уточнить то обстоятельство, что Тулесова отбывает 10 суток административного ареста не за участие в несанкционированном митинге, а за то, что сбила фуражку с офицера полиции. Снова напомним: Асия Тулесова – профессиональный политический активист. Поэтому она прибегает к голодовкам (без смертельного исхода, разумеется, хотя и более жестким, чем диетические или разгрузочные), всегда на связи с коллегами и международными НПО от коллективного Запада.



Одновременно с этим миллионы жителей Казахстана о ней не знают ничего, поскольку сферы их интересов (включая информационные) со спектром деятельности активистки никак не пересекается. Но есть важное обстоятельство: те НПО, которые держат в поле зрения Тулесову и Ильяшева, имеют прямой выход на власти Республики Казахстан с возможностью выразить свою обеспокоенность или недовольство по тому или иному фигуранту и конкретному вопросу. В подтверждение слов о нездоровой разобщенности казахстанского общества можно привести инициативу партии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым о проведении в Казахстане политики декоммунизации. Формально, вроде бы, вещь могучая: парламентская партия призывает политическое руководство сделать так, чтобы в Казахстане было примерно как в Латвии с Литвой. Но даже многие из тех, кому идея бывшего инструктора райкома КПСС в Талдыкорганской области не понравилась, поленились на это отвечать в информационном пространстве. А еще больше тех, кто про декоммунизацию от Перуашева до сих пор ничего не знает, даже если ему такое по идейным соображениям не по барабану. Теперь сравниваем. На одной чаше весов Асия Тулесова со своей микрогруппой, связями с западными НПО и помощью интернета и телефонных звонков. С другой – целая партия с парламентской фракцией, во главе с человеком, который в политике гораздо дольше Тулесовой. А по информационному воздействию на Казахстан они очень даже сопоставимы и нельзя утверждать наверняка, кто более весом конкретно в июне. Приближается 6 июля – а это не только День столицы, но и день рождения Елбасы Нурсултана Назарбаева. Разумеется, различные микрогруппы и люди, мнящие себя кукловодами из-за рубежа, активно готовятся в этой юбилейной дате (Первому президенту Казахстана исполнится 80 лет). На санкционированных и несанкционированных митингах люди постараются донести до окружающих кто свои проблемы, а кто – хотелки. Судя по тому, как прошла репетиция 6 июля в день 6 июня, власть не имеет четкого видения, за кем из протестующих стоят серьезные социальные и политические силы, а кто представляет только себя, да еще при условии финансовой мотивации. А когда у власти нет ясного понимания, всегда будет желание напугать ее с помощью бумажного тигра или дракона, поскольку такова политическая природа изрядного количества людей.



Тимур Исаханов