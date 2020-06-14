В Бишкеке задержан учредитель ОсОО "Ала-ТВ" Артур Халдаров

10:17 15.06.2020

15 июня 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



В Бишкеке задержан учредитель ОсОО "Ала-ТВ" Артур Халдаров. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что решением Первомайского районного суда Бишкека Артур Халдаров водворен в СИЗО-1 до 12 июля.



"Учредитель компании задержан Военной прокуратурой в рамках уголовного дела о незаконной продаже радиочастот. Ему вручено уведомление о подозрении по статье "Коррупция" УК КР", - сообщили редакции.



Напомним, что межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.