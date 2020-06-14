 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.06.2020
12:17  Умер легендарный казахстанский боксер и тренер Серик Абденалиев
11:37  Армия США против Трампа. Могут и свергнуть, - Guardian
10:58  Президента Арктической академии наук РФ Митько обвинили в госизмене в пользу Китая
10:17  В Бишкеке задержан учредитель ОсОО "Ала-ТВ" Артур Халдаров
10:02  Сокрытие достоверной информации о коронавирусе в Туркменистане может представлять угрозу в глобальном масштабе, - Китнисс Эвердин
09:47  "Коготь орла". ВВС Турции начали массированные бомбардировки курдских районов Северного Ирака
09:40  Митинги 6 июня - репетиция митингов 6 июля. КазВласти поджали хвост, - Т.Исаханов

09:37  Все шлюхи Трампа! Племянница АмерПрезидента анонсировала свою книгу сенсационных разоблачений
09:21  Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро официально подала на российское гражданство
08:55  Al Jazeera: Вдруг все арабы исчезнут?
08:38  Буза на Западе. Революция троцкистов-веганов и рэперов-сутенеров, - А.Иванов
08:28  Американцы дождались своего 1937 года, - С.Мардан
07:50  Елбасы и бизнес-элита: как зарождался национальный бизнес, - Д.Ашимбаев
01:19  Пять самых красивых озер Центральной Азии, где можно отдохнуть
00:39  Злые братья. Что происходит на границе между Казахстаном и Киргизией? - В.Прохватилов
00:35  Как в Таджикистане сначала научились, а потом разучились делать ром
00:32  Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке, - В.Никифорова
00:03  Китай держит антиамериканские санкции за пазухой, - В.Скосырев
Воскресенье, 14.06.2020
21:45  Беспорядки в США не остановятся.., - Дм.Дробницкий
16:18  Полундра! Почти месяц держит голодовку в Нур-СултанСИЗО вице-адмирал Жанзаков
15:58  Авраам Линкольн и свобода негров. С чего начинается гражданская война, - "Al Arabiya"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Президента Арктической академии наук РФ Митько обвинили в госизмене в пользу Китая
10:58 15.06.2020

Президента Арктической академии наук 78-летнего петербургского ученого Валерия Митько обвинили в госизмене в пользу Китая (ст. 275 УК РФ). О случившемся "Медузе" рассказали его жена Татьяна Митько и адвокат Иван Павлов. О деле против ученого также сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката. Обвиняемый вину не признал.

Валерий Митько родился в Чернигове в 1941 году, окончил Военно-морское училище радиоэлектроники. После обучения работал главой радиотехнической службы спасательного судна на Тихоокеанском флоте, а потом начальником той же службы на атомной подводной лодке. Тогда он впервые оказался в Арктике. После окончания службы (в звании капитана первого ранга) занимался изучением Арктики.

По словам адвоката, ученого задержали и поместили под домашний арест в феврале по постановлению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. По версии следствия (расследованием занимается петербургское управление ФСБ), Валерий Митько передал спецслужбам Китая материалы, которые содержат государственную тайну, во время поездки в эту страну. В материалах дела, с которыми ознакомилась защита, не уточняется, о каких материалах идет речь.

"Следствие нам эти материалы не показывает. Но документы, которые Митько брал с собой за границу, всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности",- сказал адвокат. По его мнению, подобные дела против ученых во многом "показательны", и в последние годы наметился "очевидный тренд".

По данным источника "Интерфакса", информация, которую ученый якобы передал Китаю, касалась разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Как утверждает следствие, материалы он собирал в период с марта 2017-го по март 2018 года.

5 июня Валерию Митько продлили срок ареста до 10 октября. Как сообщил адвокат, на ученого наложены все возможные запреты, в том числе прогулки, общение с детьми. Защита намерена добиваться смягчения условий домашнего ареста или изменения меры пресечения.

Арктическая академия наук была зарегистрирована в 2003 году. Организация называет своим основным направлением деятельности "научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592207880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2020 года №351
- Вакцину против коронавируса будут производить в Жамбылской области
- Премьер Казахстана самоизолировался после поездки с министром здравоохранения
- Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавирусной инфекции
- Елбасы и бизнес-элита: благополучие и добро пребывают там, где есть преемственность поколений и традиций
- Образ Токаева: в первую очередь деловые качества
- Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2020г. составил 99,5%
- Как распределяли власть в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  