Президента Арктической академии наук РФ Митько обвинили в госизмене в пользу Китая

10:58 15.06.2020

Президента Арктической академии наук 78-летнего петербургского ученого Валерия Митько обвинили в госизмене в пользу Китая (ст. 275 УК РФ). О случившемся "Медузе" рассказали его жена Татьяна Митько и адвокат Иван Павлов. О деле против ученого также сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката. Обвиняемый вину не признал.



Валерий Митько родился в Чернигове в 1941 году, окончил Военно-морское училище радиоэлектроники. После обучения работал главой радиотехнической службы спасательного судна на Тихоокеанском флоте, а потом начальником той же службы на атомной подводной лодке. Тогда он впервые оказался в Арктике. После окончания службы (в звании капитана первого ранга) занимался изучением Арктики.



По словам адвоката, ученого задержали и поместили под домашний арест в феврале по постановлению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. По версии следствия (расследованием занимается петербургское управление ФСБ), Валерий Митько передал спецслужбам Китая материалы, которые содержат государственную тайну, во время поездки в эту страну. В материалах дела, с которыми ознакомилась защита, не уточняется, о каких материалах идет речь.



"Следствие нам эти материалы не показывает. Но документы, которые Митько брал с собой за границу, всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности",- сказал адвокат. По его мнению, подобные дела против ученых во многом "показательны", и в последние годы наметился "очевидный тренд".



По данным источника "Интерфакса", информация, которую ученый якобы передал Китаю, касалась разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Как утверждает следствие, материалы он собирал в период с марта 2017-го по март 2018 года.



5 июня Валерию Митько продлили срок ареста до 10 октября. Как сообщил адвокат, на ученого наложены все возможные запреты, в том числе прогулки, общение с детьми. Защита намерена добиваться смягчения условий домашнего ареста или изменения меры пресечения.



Арктическая академия наук была зарегистрирована в 2003 году. Организация называет своим основным направлением деятельности "научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации".