|Умер легендарный казахстанский боксер и тренер Серик Абденалиев
12:17 15.06.2020
Умер ветеран казахстанского бокса Серик Абденалиев
Захар Мостовой
Скончался бывший наставник сборной Казахстана по боксу.
Серику Абденалиеву был 81 год.
"Вся его жизнь была посвящена боксу, в котором он нашел себя как выдающийся спортсмен, который неоднократно становился чемпионом страны, как тренер, который возглавлял национальную сборную – по его руководством казахстанские боксеры завоевали четыре олимпийских медали в Атланте – и как судья, ставший первым казахстанцем, который судил олимпийские соревнования по боксу в Сиднее", – говорится в сообщении Казахстанской федерации бокса.