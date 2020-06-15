Умер легендарный казахстанский боксер и тренер Серик Абденалиев

12:17 15.06.2020

Умер ветеран казахстанского бокса Серик Абденалиев



Захар Мостовой

Скончался бывший наставник сборной Казахстана по боксу.



Серику Абденалиеву был 81 год.

"Вся его жизнь была посвящена боксу, в котором он нашел себя как выдающийся спортсмен, который неоднократно становился чемпионом страны, как тренер, который возглавлял национальную сборную – по его руководством казахстанские боксеры завоевали четыре олимпийских медали в Атланте – и как судья, ставший первым казахстанцем, который судил олимпийские соревнования по боксу в Сиднее", – говорится в сообщении Казахстанской федерации бокса.