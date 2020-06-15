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Умер легендарный казахстанский боксер и тренер Серик Абденалиев
12:17 15.06.2020

Умер ветеран казахстанского бокса Серик Абденалиев

Захар Мостовой
Скончался бывший наставник сборной Казахстана по боксу.

Серику Абденалиеву был 81 год.
"Вся его жизнь была посвящена боксу, в котором он нашел себя как выдающийся спортсмен, который неоднократно становился чемпионом страны, как тренер, который возглавлял национальную сборную – по его руководством казахстанские боксеры завоевали четыре олимпийских медали в Атланте – и как судья, ставший первым казахстанцем, который судил олимпийские соревнования по боксу в Сиднее", – говорится в сообщении Казахстанской федерации бокса.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 365info.kz
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