"Войны отчаяния": Египет, Крым, Эфиопия скоро станут очагами напряженности

14:14 15.06.2020 Как будет происходить дележ пресной воды между странами в 21-м веке



Сергей Ищенко



Мало кто в мире заметил полный провал переговоров между Суданом, Египтом и Эфиопией под патронатом США о ближайшем будущем реки Нил и народов, живущих по ее берегам. А напрасно. Потому что этот провал может в самое ближайшее время послужить предтечей первой в современной истории большой войны за воду, как минимум, между египтянами и эфиопами. То есть - между весьма крупными африканскими странами, население каждой из которых составляет более 100 миллионов человек. По мнению экспертов, эта война, ежели она все же грянет, может оказать огромное влияние на судьбы не только Ближнего Востока, но и всего остального мира.



На днях о том, что война с Египтом - на пороге, прямо заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Эфиопии генерал-майор Бирхану Джула Гелалча. По мнению генерала, столкновение между соседями станет неизбежным, если Каир и союзный ему Судан продолжат мешать достройке Аддис-Абебой огромной гидроэлектростанции Хидасэ ("Возрождение") стоимостью в 4,7 миллиарда долларов.



Уже готова плотина высотой в 175 метров в русле Голубого Нила, правого притока реки Нил, текущей еще и через территории Египта и Судана. Сооружение этой ГЭС продолжается с 2012 года под неумолчные протесты лежащего ниже по течению Каира, который опасается, что слишком быстрое заполнение огромного водохранилища перед плотиной оставит египтян совершенно без питьевой воды и без сельского хозяйства, традиционно ведущей отрасли древнейшего государства.



- Египтяне и остальной мир слишком хорошо знают, как мы воюем - многозначительно пригрозил Каиру не в меру грозный генерал Гелалча 12 июня 2020 года, сразу после того, как международные переговоры о порядке и темпах ввода в строй эфиопской ГЭС "Возрождение" провалились. Ответ египетского руководства последовал тут же. Уже через неделю (19 мая 2020 года, менее месяца назад) президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал своей армии привести себя в повышенную боевую готовность.



Надо сказать: обмен взаимными угрозами военных ударов между Каиром и Аддис-Абебой продолжается не первое десятилетие. Еще в 1979 году, когда ГЭС "Возрождение" не было даже в проектах, но разговоры о возможном перекрытии Нила уже вовсю велись эфиопами, тогдашний президент Египта Анвар Садат стал угрожать превентивной войной с ними. Он заявлял: "Мы не собираемся ждать смерти от жажды в Египте. Мы пойдем в Эфиопию и умрем там".



В 2013 году, другой президент Египта - Мухаммед Мурси продолжил эту мысль: "Как президент республики я подтверждаю, что все варианты открыты. Если Египет - это дар Нила, то Нил - это дар Египту… Если он уменьшается на одну каплю, то наша кровь - это альтернатива".



А вот и совсем недавнее высказывание на эту тему. В сентябре 2019 года нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси всерьез предупредил даже Генеральную Ассамблею ООН: "Нил - это вопрос жизни, вопрос существования Египта. Другими словами, нильский вопрос - это вопрос жизни и смерти для Египта". Потом, в марте 2020 года, Египет добился от Лиги арабских государств осуждения Эфиопии за "нарушение исторических прав Египта на воды Нила".



Когда может грянуть эта "Буря над Нилом"? Да совсем скоро. Ведь начало заполнения гигантского водохранилища расчетной площадью в 1?541 квадратных километров, эфиопами запланировано на нынешний июль, до которого рукой подать. При этом Аддис-Абеба настаивает на быстром заполнении рукотворного моря - за три года. Поскольку намерена поскорее начать выработку электроэнергии в запланированных масштабах и начать гасить кредиты международных организаций.



С этим не согласны в Каире и Хартуме - по мнению тамошних экспертов, заполнение водохранилища должно быть постепенным - в течение не менее десяти лет. То есть - не следует у ГЭС "Возрождение" на годы столь резко сокращать сток главной реки Африки. Иначе из-за недостатка воды выше по течению может начаться беспрецедентная засуха. Как следствие - массовый голод.



Судя по всему, миром договориться уже не удастся. Просто уже некогда. Но египтяне точно не станут безмолвными свидетелями того, как для них с помощью общей воды из Нила безнаказанно "намыливают веревки". И тогда в ответ может произойти все, что угодно. Внезапный штурмовой ракетно-бомбовый удар египетской авиации по плотине, видимо, - наименее масштабный вариант начала очень вероятных боевых действий.



Естественно, в Аддис-Абебе это сознают. И энергично готовятся к вооруженному противостоянию. Поэтому для прикрытия плотины от ударов с воздуха вблизи "Возрождения" еще год назад развернуты дивизионы зенитных ракетных систем С-300ПМУ1 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", специально и очень предусмотрительно заранее закупленные в России.



Таким образом, буквально через считанные недели мир может впервые столкнуться с новым видом войн - за пресную воду. Некоторые политики и эксперты считают, что в 21-м веке кровопролитные сражения за нее станут, увы, обычным делом на нашей планете. И уже зловеще нарекли такие вооруженные конфликты "войнами отчаяния". Их итогом может стать массовый исход с родных мест целых народов и неконтролируемая миграция чудовищных масштабов.



Можно ли попытаться спрогнозировать, в каких еще регионах Земли всеобщая жажда и массовый голод могут спровоцировать такое же? Вполне. На эту тему полтора года назад, в сентябре 2018 года, в Израиле вышла аналитическая статья "Апокалипсис сегодня" местного политолога и востоковеда Гая Бехора.



Вот несколько строк из нее: "Это совершенно беспрецедентно - Нил, Тигр и Евфрат исчезают… Смятение в Ираке: русло Тигра почти совсем пересохло и люди в сердцах клянут власти. Теперь, с обмелением всех трех великих ближневосточных рек, будто бы в каком-то жутком библейском проклятии, куда податься жителям арабских земель?..



Великий Тигр, вот уже тысячи лет текущий по Ираку, обмелел настолько, что его стало возможно переходить пешком, словно какую-нибудь лужу - с одной стороны на другую. Он обмелел до такой степени, что в некоторых районах Ирака и вовсе пересох. И рыба, водившаяся в нем, погибла, конечно, вместе со всей растительностью. Вполне возможно, что это самая страшная из катастроф, когда-либо происходивших на Ближнем Востоке".



По мнению Бехора, к форменному бедствию, масштабы которого человечеству еще предстоит осознать, Ближний Восток привели три причины. Первая - безрассудные и эгоистичные действия Турции. Эта страна, сама страдающая от недостатка живительной влаги, воспользовалась хаосом, воцарившимся у соседей после американского вторжения и свержения режима Саддама Хусейна. И в русле Тигра на границе с Ираком совершенно беспрепятственно соорудила огромную плотину Илису за 2,6 миллиарда долларов. При этом были затоплены десятки курдских деревень. На дне гигантского водоема оказался тоже населенный преимущественно курдами и древний город Хасанкейф (известный еще под названием Кефе), которому около десяти тысяч лет.



Анкара утверждает, что многие реликвии Хасанкейфа перенесены в другие места, а люди из него заранее и бережно переселены. Но зная отношения турков к курдам в это как-то не очень верится. Впрочем, речь сейчас не об этом. Главное для нас в этом разговоре сомнению не подлежит: уровень Тигра с возведением плотины драматически упал. Сельское хозяйство и без того пострадавшего от войны с США Ирака на грани краха.



Вторая причина практического исчезновения великих рек Ближнего Востока - изменения климата. Бехор пишет по этому поводу: "Климат действительно изменился - нехватка дождей, засуха, длящаяся уже десять лет, пересыхание источников рек, и как результат варварская откачка деревнями подземных источников, в итоге еще больше снижающая уровень грунтовых вод. Поскольку на всем арабском пространстве власти либо бездействуют, либо абсолютно коррумпированы, никакого контроля над скважинами нет, а то и вовсе чиновники сами бурят их для собственного обогащения".



Причина №?3 - управленческая. По мнению эксперта, "десятилетиями власти игнорировали нужды своего населения, заставляя его выращивать культуры, требующие огромного количества воды - пшеницу, хлопок. Ну и конечно растраты, коррупция, равнодушие правительства и войны превратили власть на всем арабском пространстве в совершенно нерелевантный фактор. Они и не хотят, и не могут"…



И далее: "Усыхает и сам Ирак, прозванный некогда „Ум эль-рафидиин" - „страной двух рек". И сценарий неотвратимой катастрофы воспринимается там с апокалиптическим пессимизмом, поскольку в день, когда „уйдут" реки - „уйдет" и сам Ирак". В Багдаде, похоже, спохватились, когда стало поздно. Вероятным исходом, по мнению эксперта, может стать еще одна "война отчаяния" между Ираком и Турцией.



Далее - коротко. Многолетняя и ставшей хронической засуха на юге Сирии уже породила миллионы беженцев в ее города, что стало одним из запалов для многолетнего мятежа исламистов против режима Башара Асада. Страдает от безводья и соседняя Иордания. По ту сторону границы бедствующие сирийские крестьяне бесконтрольно бурят скважины и варварски выкачивают воду из реки Ярмук, притока реки Иордан. Поэтому ситуация в регионе ухудшается на глазах.



По данным Бехора, аналогичная напасть обрушилась и на Иран. Засуха там свирепствует уже полтора десятилетия на половине территории страны, где сосредоточено 90% населения и сельскохозяйственных угодий. Некогда великая река Зайендеруд (буквально "река, дарующая жизнь" - перс.) текущая по Исфахану, совершенно пересохла. А ведь она, с ее древними мостами, была важнейшим символом, визитной карточкой Ирана.



Вам кажется, что "войны отчаяния" - это где-то далеко и нас не коснутся? Как сказать. Вот же пару недель назад аналитики штатовского Джеймстаунского фонда (The Jamestown Foundation) с чего-то ж заявили, что "критическая нехватка воды в Крыму может стать потенциальной причиной войны между Украиной и Россией".



Некоторые из 22 водохранилищ полуострова полностью высохли, другие же заполнены максимум на треть. Причиной стали бесснежные зимы и малое количество осадков в последнее время. "Это увеличивает вероятность того, что Москва может принять решение о военном варианте в отношении юга Украины, чтобы получить контроль над водой для полуострова, прежде чем летом случится полномасштабная гуманитарная катастрофа", - отмечают аналитики The Jamestown Foundation.



И хоть названный фонд известен как исключительно "околоцереушная" организация, я бы не стал пропускать это его предупреждение мимо ушей. Хотя бы потому, что с водой в Крыму сегодня действительно - хуже некуда. И никто не обещает, что через пару лет будет лучше. Потому что власти республики практически ничего серьезного для исправления ситуации пока не предпринимают и все топят в словах и бесконечных совещаниях. Пинка от Москвы по этому поводу тоже пока не ощущается.



Между тем, громыхать оружием по поводу Крыма вовсе не обязательно. Опыт других показывает, что и на нашем полуострове проблему решить можно, даже не оглядываясь на Украину. Но только - если начать, наконец, ее решать всерьез.



За основу, вероятно, стоит взять опыт Израиля. Там с климатом и прочими природными факторами куда хуже, чем в Крыму. Но пока мы только болтаем, Израиль успел за считанные годы превратиться в рукотворную водяную "сверхдержаву" Ближнего Востока. И обеспечивает водой не только себя, но и отчасти, например, соседнюю Иорданию, о которой уже шла речь. Как это у него получилось?



Снова послушаем господина Бехора: "Мы в этом плане в полном порядке. На протяжении 70 лет мы искали источники воды, учились использовать ее по нескольку раз, очищать, экономить. Поэтому этот кошмарный апокалипсис застал нас во всеоружии, включая и способность опреснять воду, которой нет ни у кого в арабском мире. Они думали, что их великие реки будут течь вечно. А потому палец о палец не ударили, чтобы подготовиться. Ведь кому это нужно, когда воды и так столько, что не о чем тревожиться? Но вот изобилие закончилось, и как раз те, у кого не было, оказались лучше всех готовыми к этому".



В принципе - основных факторов успеха израильтян три.



Первый - повсеместное капельное орошение зеленых насаждений, к которому у нас в Крыму только-только приступают. И то - в гомеопатических дозах.



Второе - тотальный контроль за состоянием водопроводных труб. Каждая из них снабжена специальными датчиками, контролирующими объем и скорость движения воды. Если трубу вдруг где-то прорывает - на мониторе у оператора тут же звучит сигнал тревоги. Датчик информирует и о том, где именно произошла авария. Устранение любой утечки происходит в течение суток.



А у нас? По сведениям главы Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля, скажем, до симферопольцев доходит всего 38% влаги, которую город забирает из водохранилищ. Остальное сквозь бесчисленные трещины и разрывы в трубах, которые никто и не чинит, уходит в никуда.



Третий фактор - опреснение морской воды. Несколько самых современных заводов построены для этой цели на берегах Средиземного моря. Только один из них - "Сорек" под Тель-Авивом - является крупнейшим и наиболее продвинутым в своем роде во всем мире. Его установки производят 624 тысячи кубометров опресненной воды в день.



Для сравнения: расчетная потребность в пресной воде, допустим, в том же Симферополе вне курортного сезона составляет 140?150 тысяч кубометров в сутки. Выходит, один израильский завод "Сорек" способен "напоить" из Черного или Азовского моря сразу до четырех столиц Крыма. Так почему мы до сих пор не купили такой же завод в Израиле для Крыма? Или хотя бы соответствующие технологии?



Читаешь все это, и досада берет. Шесть лет, ребята, прошло. Шесть лет, как над вами развивается наш, российский триколор. Пора бы слазить с печи. Чтобы действительно когда-нибудь не пришлось добывать воду с боем. Как в осажденной Брестской крепости. Или возить ее судами через Керченский пролив. Который в таком случае станет для Крыма новой "Дорогой жизни". Источник - СвободнаяПресса

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