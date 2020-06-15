Оборона Самарканда: как 650 русских солдат сдержали тысячи нападавших шахрисябо-кипчакских джихадистов

14:22 15.06.2020

Текст: Алексей Иванов



Восьмого июня 1868 года победой русских солдат закончилась героическая оборона Самарканда. 658 защитников цитадели города несколько дней сдерживали атаки многотысячного войска противника, пока на выручку не подоспели основные силы.



Самарканд был занят российскими войсками буквально за месяц до того - в начале мая в ходе кампании против Бухарского эмирата, руководил которой генерал-губернатор Туркестана Константин Петрович фон Кауфман. События тогда развивались стремительно, чтобы не дать противнику опомниться Кауфман решил рискнуть и 30 мая с большей частью войска выдвинулся по направлению к Каты-Кургану и Зерабулакским высотам, где планировалось решающее сражение. Генерал-губернатор полагал, что Самарканд не подвергнется нападению, но ошибся.



Вот как описывает произошедшее дальше другой участник той кампании, автор трехтомника "История завоевания Средней Азии" генерал-лейтенант Михаил Терентьев: "Тотчас же стали собираться скопища, каждый вооружался чем мог, и через два дня под стенами города собралось уже до 65 тысяч человек. Из них шахрисябцы в числе 25 000 человек приблизились с юго-западной стороны и расположились за городскими садами. 15 000 кипчаков покрыли собою всю поверхность горы Чупан-Ата, лежащей к северо-востоку от города, на окраине городских садов. Остальными участниками в осаде были городские и окрестные жители до 15 000".



Число защитников цитадели было в сто раз меньше: "всей пехоты, с нестроевыми 9-го батальона и слабыми из лазарета, можно было набрать до 658 штыков". Помимо того посильную помощь оказывали бывшие в Самарканде русские купцы, снабжавшие солдат "чаем, вином и сигарами". Был среди защитников городской крепости и художник Василий Верещагин, личным примером вдохновлявший солдат в боях с неприятелем, за что позже был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.



Из артиллерии на момент начала осады имелись две пушки и две мортиры. Примечательно, что незадолго до того в цитадель свезли 24 трофейные бухарские пушки, но по приказу начальника артиллерии полковника Жаринова все их заклепали. Какой в этом был смысл, непонятно, и уже по ходу осады орудия пытались спешно восстановить, но сделать это удалось только с четырьмя пушками.



Утром 2 июня город заполонили толпы шахрисябцев и кипчаков, которые при поддержке местного населения бросились на штурм цитадели. С помощью железных кошек они пытались забраться по стенам, но раз за разом отбрасывались оружейным и артиллерийским огнем. В то же время толпы противника пытались пробиться через Бухарские и Самаркандские ворота - по сути это были самые уязвимые точки, и на их защиту было отправлено почти по две роты солдат. Остальные небольшими группами обороняли имевшиеся в толстых стенах цитадели бреши.



Самаркандские ворота неприятелю удалось поджечь, поэтому защитникам крепости уже вскоре пришлось отбрасывать нападавших и штыками. Впрочем, штурм первого дня здесь был успешно отбит. Бухарские же ворота сгорели полностью - их во время пожара сняли с петель и бросили на землю, чтобы не загорелись строения внутри цитадели. Вместо этого на входе в крепость удалось соорудить баррикаду из мешков с землей. В результате штурма первого дня защитники крепости потеряли 22 человека убитыми и 58 ранеными.



На второй день картина в целом повторилась. К Кауфману послали гонца с известием о нападении на Самарканд (как стало известно позже, до адресата в итоге дошло лишь седьмое по счету сообщение), однако когда придет помощь никто не знал. Между тем по итогам второго дня осады защитники цитадели потеряли в сумме уже 150 человек убитыми и ранеными. Тогда комендант принял решение готовить к обороне сердце цитадели - ханский дворец, который в самом крайнем случае планировалось взорвать со всеми боеприпасами.



Между тем до города дошли известия, что бухарцы разбиты Кауфманом за Каты-Курганом, поэтому вечером 3-го числа шахрисябцы решили отступить, соответственно, количество осаждавших заметно снизилось. Это позволило гарнизону уже со следующего дня начать регулярные вылазки в город, чтобы жечь сакли вокруг крепости. Тем самым планировалось расчистить эспланаду, которую было бы удобно обстреливать артиллерией.



7 июня русский гарнизон в Самарканде получил наконец известие от Кауфмана о том, что он спешит на помощь. Продержаться оставалось один день и одну ночь. А утром 8 июня основные силы под командованием генерал-губернатора Туркестана уже беспрепятственно вошли в Самарканд: желавших выступить в открытую против российской армии там не нашлось.