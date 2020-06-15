Куда пропала курдская ополченка Асия Сантар, поразившей многих своей красотой - "курдской Джоли". Пала в бою...

14:24 15.06.2020

Как и на любой войне, в сирийском конфликте тоже были свои герои. Тем более, что конфликт этот, скажем так, многогранный, в котором участвует несколько сторон, в котором много заинтересованных лиц. Одной из влиятельных фракций этой войны были курды. Надо сказать, что вели они себя на протяжении всего конфликта весьма неоднозначно, и часто пытались усидеть на двух стульях. Но сейчас речь не об этом. Одной из ярких особенностей курдских отрядов самообороны является наличие в них большого числа женщин. Так, по некоторым данным, из примерно 50 тысяч бойцов курдской организации YPG около 20% составляют женщины.



Одной из самых знаменитых курдских "валькирий" той войны была Асия Сантар. Девушка вступила в ряды курдского ополчения в возрасте 18 лет, в 2014-ом году. Она участвовала в самых горячих стычках с ИГИЛ (запрещен в России) и храбро сражалась в нескольких ключевых битвах войны. Однако, свою известность Асия Сантар обрела не благодаря ратным подвигам, а своей яркой и фотогеничной внешности. С тех пор, когда она была показана в СМИ, ее фотографии широко разлетелись по миру. Пользователи нарекли ее "курдской Анджелиной Джоли". Если присмотреться, сходство и правда есть.



Несмотря на известность, девушка продолжила борьбу с боевиками. Она воевала 2 года, но, к сожалению, в одном из столкновений с противником близ Джераблуса (турецко-сирийская граница), Асия Сантар пала. Случилось это событие 7 сентября 2016-го года.



Какая все-таки несправедливость, когда вот такие юные девушки вынуждены сражаться за свои дома и отдавать за них жизнь, в то время как здоровые сирийские/курдские мужики бегут в Европу.