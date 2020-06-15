Вуфули вам в... Матраимовы пытаются отмазаться от Кыргыз-гейта

14:29 15.06.2020

Юристы Фонда Матраимова: Документы были фейком

Турецкий банк не подтвердил подлинность документов, которые продемонстрировали журналисты "Азаттык" в своем расследовании о контрабанде на таможне. Документы, а также официальный ответ банка VB.KG продемонстрировали представители Матраимовых.

Так, из ответа банка следует, что фонд получил только 200 тысяч долларов от некой Вуфули Буалиаму. Также банку были переданы для проверки транзакции, которые демонстрировались в расследовании "Азаттыка".

"... мы получили ответ из "Иш банка", в котором подтверждалось, что все данные на предоставленных транзакциях были проверены, выяснилось, что они являются недействительными, таких переводов вообще не было. Журналисты также показывали другие транзакции, по которым якобы остальная часть суммы из 2,3 млн. долларов переводилась из турецкого "Кувейт–банка". От них в скором времени тоже получим ответ", - говорится в заявлении представителей семьи Матраимовых.

Напомним, из расследования "Азаттыка" следовало, что Айеркен Саймаити перечислил в благотворительный фонд, которым владеют Матраимовы, 2,3 млн долларов. В подтверждение предоставили документы, подтверждающие это.

Экс–заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов, который являлся главным фигурантом журналистских разоблачений, назвал все расследование клеветой. Он, а также его брат - депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов - обратились в суд с требованием к СМИ опровергнуть информацию и выплатить компенсацию.

"Уважаемый "Азаттык", прекращайте рьяно пытаться прикрыть свои "косяки". Уже прошел год, а вы никак не прекратите огульно очернять Матраимовых", - пишут члены скандально известного клана.

Кроме того, они задаются вопросом, почему "Азаттык" до сих пор не предоставил собственные результаты по проверке опубликованных документов:

"...прошлой зимой, адвокаты "Азаттыка" самостоятельно обращались в Нью–Йоркский окружной суд с просьбой помочь им выявить подлинные ли эти документы, которые они получили от Саймаити. Адвокат "Азаттыка" Акмат Алагушев даже поспешил нам отправить решение американского суда, согласно которому был отправлен запрос в турецкие банки по поводу подлинности документов.Однако после они вовсе пропали. Мы вообще не знаем, что в итоге эти банки ответили на решение суда. "Азаттык" решил просто молчать об этом", мы требуем, чтобы "Азаттык" показал результаты обращения в американский суд".

"Признайте публично, что вы в поиске сенсации опубликовали фейковые документы и через них свое расследование связали с Матраимовым. Мы эти официальные ответы обязательно приложим к судебному иску по защите чести и достоинства", - завершили свое послание юристы.

Напомним, журналисты опубликовали расследование о контрабанде на таможне, которое вызвало большой резонанс в обществе и волну возмущений. Речь шла о сотнях миллионов долларов, которые выводили из Кыргызстана в иностранные банки. Во главе пирамиды якобы стоял Райымбек Матраимов. Одним из главных источников этого расследования стал Айеркен Саймаити. Именно он предоставил документы, которые были опубликованы. Через несколько недель после беседы с журналистами Саймаити был застрелен в одном из кафе Стамбула. Расследование этого убийства не завершено.



Екатерина Улитина