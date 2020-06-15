Вертолет с Каз-премьером Маминым едва не разбился об Таразские кучугуры. Гидравлика отказала...

14:33 15.06.2020

Вертолет с Аскаром Маминым совершил экстренную посадку в Таразе



Вертолет с премьер-министром РК Аскаром Маминым на борту 12 июня совершил экстренную посадку в Таразе, передает Kazakhstan Today.



12 июня совершался облет по Жамбылской области с премьер-министром РК Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система. Согласно рекомендациям летной эксплуатации пилот был вынужден совершить посадку в Таразе", - сообщила корреспонденту "Казинформа" специалист по связям с общественностью Казавиаспаса Анар Хамитова. По ее словам, в данный момент Министерством индустрии и инфраструктурного развития уже создана специальная комиссия в сфере гражданской авиации. Официальная причина будет обнародована позже. Напомним, что во время рабочей поездки в Жамбылскую область Аскара Мамина сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Позднее тест главы Минздрава на COVID-19 дал положительный результат. В настоящее время Елжан Биртанов госпитализировал с признаками инфекции. Аскар Мамин находится на самоизоляции и продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.