США создают этническое оружие? Об американских биолабораториях в странах СНГ, - Лев Золотко

16:26 15.06.2020 13.06.2020

США создают этническое оружие?

Продолжаем отслеживать актуальную тему, затронутую нами в статье "Подопытная Нэнька". Проблема, разумеется, остается острейшей. Вопросы функционирования на Украине американских бактериологических лабораторий, официальное заявление о наличии которых озвучило посольство США, оказывается, не входят в компетенцию президента Украины. Такой неожиданный ответ из офиса пана Зеленского получил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.



"Ну, вот и дождались официального ответа от президента страны, - пишет нардеп. - Это при том, что ст. 102 Конституции Украины возлагает на президента функции Гаранта Конституции и соблюдения прав и свобод граждан, ст. 106 возлагает на него обязанности обеспечения национальной безопасности, а ст. 107 - наделяет полномочиями по руководству Советом Национальной безопасности и обороны Украины, координирующим работу органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в стране".



"Другими словами, запретить российский интернет-ресурс "Одноклассники", это в компетенцию президента входит, про масочки рассказывать и про "мойте руки перед едой" тоже, "Мрию" с коммерческим грузом встречать - его компетенция, а вот изучить законность проведения опытов с опасными вирусами в бактериологических лабораториях - нет, это не его, не президентское дело", - отметил депутат, добавив, что команда Зе ни на что не способна, кроме сдачи национальных интересов под прикрытием пустой болтовни и красочных шоу.



Кратко напомним, что украинские СМИ обнародовали данные Минздрава страны, подтверждающие факт создания на Украине биолабораторий под эгидой Минобороны США, в которых хранятся особо опасные инфекции.



Стало известно, что Агентство США по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), подведомственное Министерству обороны США, содействовало строительству восьми биолабораторий на Украине. Всего же в проекте задействовано 13 украинских НИИ и лабораторий. Исполнителем была привлеченная компания Black & Veatch Special Projects.



И это был уже повторный запрос нардепов из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" (ОПЗЖ), от 12 мая. Первый, от 13 апреля, остался безответным. Дело в том, что Р. Кузьмин и В. Медведчук с коллегами направляли депутатский запрос в Офис президента, премьеру Шмыгалю, главе Минздрава Степанову и министру обороны Тарану с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины.



Поэтому на сей раз Медведчук и Кузьмин одновременно обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с заявлением о нарушении законодательства премьером Шмыгалем, который проигнорировал требования парламентской оппозиции предоставить отчет о работе американских биолабораторий на территории страны.



Партия ОПЗЖ установила, что посольство США пыталось скрыть информацию о работе на Украине центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов. Власть Украины окончательно завралась в вопросах функционирования американских биолабораторий.



От Минздрава нардепы получили два взаимоисключающих ответа. В одном из них министр утверждает, что на Украине "отсутствуют американские биологические лаборатории", а в другом, что "американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность на Украине".



Конечно же, американские биолаборатории на Украине не занимаются "хозяйственной деятельностью" - они занимаются деятельностью разведывательной, а также деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов. Короче говоря, дорогие вы наши государственные и политические деятели из "страны в смартфоне", мы, депутаты ОПЗЖ, заявляет нардеп Кузьмин, готовим вам новые депутатские запросы, на которые вам обязательно придется ответить. А пока почта вам их доставит, соберитесь, пожалуйста, своим тесным и веселым кружком и вспомните:



1. Какие преступления расследовались Генпрокуратурой в уголовном производстве 42016000000001742 и какова судьба этого производства?



2. Кто и на каком основании принял решения о ликвидации на Украине санитарно-эпидемиологической службы и о переоборудовании помещений областных СЭС под некие таинственные "эпидемиолого-мониторинговые лаборатории"?



3. Что вам известно о проекте строительства на Украине 490 бактериологических дозорных пунктов и о его реализации?



Депутат-оппозиционер предлагает коллегам по Раде вспомнить также, что именно установили на киевском Подоле по ул. Ярославской американские военные разведчики, те самые, которые "не осуществляют хозяйственную деятельность на Украине" и которые "отсутствуют".



Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин утверждает: "На самом деле ситуация еще хуже, чем думает Кузьмин, поскольку киевские власти сами не знают, чем там действительно занимаются американские военные биологи, которые их не посвящают в свои дела".



Украина является самой большой бывшей республикой СССР и самой зависимой от США, что позволяет Вашингтону разворачивать там подобную деятельность. "Официального закона, касающегося деятельности иностранных бактериологических лабораторий на украинской территории, не существует, они работают за пределами правого поля Украины", - пояснил эксперт.



"Лаборатории работают с конца 1990-х, регулярно открываются новые центры, и ни у одного госоргана нет к этому вопросов. В любой другой стране подобные вещи были бы невозможны. Главный проблемный момент в этой ситуации - то, что власти Украины, по-видимому, не имеют никаких рычагов контроля за деятельностью таких организаций", - также замечает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. - Есть все основания для того, чтобы в том, что там происходит, начали разбираться украинские силовые структуры. Но учитывая, что действующая власть не самостоятельна и заглядывает в рот кураторам из посольства США, в этих обстоятельствах "Оппозиционная платформа" ищет иные пути для проведения расследования, например через обращение в ООН".



Действительно, такое обращение в ООН существует, однако пока ответа на него нет.



Политолог А. Мухин, резонно утверждающий, что стремительное распространение нового образца коронавирусной инфекции COVID-19 открыло миру глаза на возможный характер новой мировой войны, считает, что огромное количество американских биолабораторий по всему миру должно было бы помочь с поиском вакцины от нового вируса. Однако результаты деятельности этих учреждений в борьбе с коронавирусом отсутствуют. Примечательно, что биолаборатории на территории самой Америки не раз становились источником распространения опасных инфекционных заболеваний в различных странах.



После распада СССР биолаборатории США стали создаваться на территориях новоиспеченных республик с заметной регулярностью.



Помимо Украины, в фокусе Вашингтона оказались Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдова. Причем количество лабораторий, созданных по периметру российских границ, с каждым годом только растет. Доступ ко всем объектам и результатам исследований имеют исключительно американские специалисты.



Интерес к американским секретным лабораториям вырос после того, как в 2018 г. появилось громкое расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, раскрывающее шокирующие факты о военной программе биологических экспериментов США по всему миру.



В частности, речь шла о Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, созданного в Тбилиси по программе DTRA в 2011 г. Задачи центра: исследование биоагентов (сибирской язвы и туляремии), вирусных заболеваний (включая геморрагическую лихорадку Крым-Конго) и сбор биологических образцов для будущих экспериментов.



Исследовательские центры находятся в больших городах с высокой плотностью населения, где утечка вируса наиболее опасна.



Эксперт дает развернутую экспозицию по бывшим советским республикам.



В частности, сообщает, что в 2008 г. при поддержке USAID была открыта Центральная референс-лаборатория в Кишиневе в рамках проекта "Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С", но с небольшой оговоркой: правительство и службы безопасности Молдовы не имеют доступа в лабораторию и не контролируют ход исследований.



Наращивание военно-биологических мощностей также происходило в Средней и Центральной Азии. В 2007 г. в Ташкенте появилась первая национальная референс-лаборатория. В 2013 г. заработали еще две - в Андижане и Фергане, а в 2016 г. - в Ургенче (Хорезмская региональная диагностическая лаборатория).



В настоящий момент насчитывается 10 объектов (помимо Ташкента, станции санэпиднадзора в городах Андижан, Бухара, Денау, Карши, Нукус, Ургенч, Самарканд и Фергана, ветеринарный центр Узбекистана). На территории Узбекистана регулярно происходят вспышки эпидемий, в том числе - неизвестного происхождения.



В 2008-м к программе DTRA по снижению биологической угрозы (BTRP), присоединилась Армения, и уже к 2018 г. американские подрядчики создали целую сеть из 12-ти биолабораторий в стране, потратив на это около 50 млн долларов. Три из них находятся в Ереване - в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице "Норк", а региональные лаборатории действуют в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре. Вирусологи отмечают, что в результате деятельности этих лабораторий резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране, а также в Кавказском регионе и прилегающих районах в целом.



После распада СССР и в Азербайджане осталась бесхозная сеть объектов, состоящая из шести НИИ, 29 региональных и 53 полевых биостанций, что весьма заинтересовало США. И в 2005 г. Азербайджан, как и Украина, подписал соглашение с военным ведомством США "О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере".



А в 2013 г. появилась центральная референс-лаборатория в Баку стоимостью около 170 млн долларов, специализирующаяся на исследовании патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного происхождения. Кроме того, в рамках сотрудничества с американцами построены и модернизированы около 10 станций биологического мониторинга в разных районах Азербайджана.



В том же году в Таджикистане западными компаниями, аффилированными с ВПК США, создана сеть бактериологических лабораторий в Согдийской и Хатлонской областях в Душанбе и республиканской туберкулезной больнице "Шифо" в Вахдате.



В 2016 г. в Алматы открылась Центральная референс-лаборатория на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева. Строить ее начали американцы еще в 2010 г., выделив на эти цели 80 млн долларов.



Как заявляет Пентагон, создание сети референс-лабораторий США на территории бывших советских республик нацелено на недопущение в этих странах утечки в окружающую среду штаммов микроорганизмов, а также для минимизации шансов биологической атаки на Америку.



Однако, как не раз пожчеркивалось наблюдателями, основная цель США прозрачна и заключается она в окружении России не только войсками, но и биобазами, что в случае возможной военной угрозы позволит нанести стремительный удар наиболее непредсказуемым и смертоносным биологическим оружием.



При этом не исключено, что американцы создают не просто биологическое оружие, а этническое оружие, направленное исключительно на истребление россиян и всего славянского этноса.



Исследования в области военной биологии через DARPA постоянно наращиваются. Работа идет, проще говоря, с организмами, вызывающими болезни, и это не только вирусы.



Примечательно, что после того, как в 2014 г. грузинский Центр Лугара был оснащен специальным оборудованием по разведению насекомых и начал реализовывать проекты по сбору, изучению и тестированию уровня их заражения, было зафиксировано преобладание нетипичных для этой местности насекомых, а также количество участившихся случаев различных заболеваний у населения страны.



Наблюдатель И. Новицкий сообщает, что еще с 2016 г. лаборатории США ведут исследования, в которых изучается возможность разносчиками вирусов сделать насекомых. Мало того, что есть малярийные комары, был вирус Зика и прочие гадости, разносимые летающими, так еще теперь их намеренно хотят сделать эдакими доставщиками вирусов. У программы даже есть название - InsectAllies. В ней разрабатывают такой вирус, который мог бы менять генетическую структуру растений. Американские разработчики тестируют свою программу на таких насекомых, как кузнечик, тля и белокрылка, которые распространены во всем мире.



А продуктом, кстати, была выбрана латиноамериканская и африканская кукуруза, являющаяся основой рациона данных регионов. Штатам легко будет поработить их население, запустив всего лишь немного зараженной тли. В программу было вложено 27 млн долларов.



И это несмотря на то, что существует "Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении". Ее приняли еще в 1972 г. и подписали 163 страны. Но Соединенные Штаты не подписали протокол, предусматривающий взаимный контроль.



В немецком институте эволюционной биологии Макса Планка и французском университете Монпелье считают, что исследования DARPA могут быть ширмой, скрывающей разработку биооружия. Америка - единственная страна, которая выступает против запрета на создание биооружия. Источник - stoletie.ru

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