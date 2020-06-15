Трамп – Эрдоган: кто кого водит за нос, - Ст.Тарасов

17:07 15.06.2020

Трамп – Эрдоган: кто кого водит за нос



Переговоры по Ливии, если они состоятся, не будут легкими, торг предстоит отчаянный. Главное, чтобы в итоге победителем оставался здравый смысл, который подсказывает всем сторонам, что политика – это искусство возможного.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 15 июня 2020, 10:53 - REGNUM В российско-турецких отношениях произошел пока необъяснимый конфуз. После телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным, в котором, как утверждает турецкая сторона, Эрдоган сообщил Путину о каком-то совместном с президентом США Дональдом Трампом "плане по Ливии", в Москве было принято решение направить в Стамбул межведомственную российскую делегацию во главе с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.



Надо полагать, что решение выйти на столь высокий формат появилось не просто и турецко-американский план по Ливии нуждался в обсуждении и анализе именно на таком уровне. К тому же The New York Times утверждает, что "Эрдоган и Трамп формируют новый союз", а президент Турции после телефонного разговора с Трампом заявил, что "в отношениях между США и Турцией может начаться новая эра". Почему? Во-первых, "Трамп уклонился от того, чтобы наложить санкции на Турцию за приобретение ей российского С-400", и "если бы не этот странный фактор, то появилась бы русско-турецкая ось". Во-вторых, считает издание, "Трамп дал зеленый свет военному вмешательству Эрдогана в Ливии, что в корне изменило суть конфликта в этой стране". При этом турецкие эксперты оценивают такие действия Вашингтона как "стремление руками Анкары осуществлять политику сдерживания России на севере Африки". Кстати, в их интерпретации "заявленный США отвод войска от зоны рядом с северной границей Сирии позволил Турции захватить контроль над узкой полоской земли внутри северной Сирии".



"Всегда существовала иллюзия, что Турция в сирийской игре была в той же команде, что и Россия, - рассуждает, к примеру, один турецкий эксперт. - Сейчас эта иллюзия начинает разрушаться". Есть и такие, которые считают, "Эрдоган, как всегда, реализует политику двойных стандартов с учетом того, что Путин его поймет и простит, а Трамп поймет и прикроет от американских санкций". Но произошло неожиданное. За несколько часов до начала переговоров в Стамбуле российский МИД сообщил, что мероприятие переносится на неопределенное время. О причине переноса не сообщалось, однако косвенные признаки указывают на то, что помешала "ливийская тематика". В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с Лавровым. В ходе его было решено перевести диалог на более низкий формат - на уровень заместителей министров двух стран и провести переговоры позднее. Итак, очевидно, что ливийский сценарий Эрдоган - Трамп по каким-то причинам не сработал. Ситуацию стал спасать Чавушоглу, понимая, что соблазн начать давить на Москву может подорвать ее существующее пока еще политическое доверие к Анкаре.



Это очень важный момент, поскольку на днях с предложением о прекращении огня и других политических инициативах по урегулированию в Ливии выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Его план по решению ливийского конфликта предполагает вывод из страны иностранных войск и равноправное представительство трех ливийских регионов в президентском совете, который следует избрать под эгидой ООН. Этот орган будет действовать в течение 18 месяцев, объяснил ас-Сиси. Он особо выделил необходимость выработать новую конституцию для подготовки выборов. Кроме того, президент Египта предостерег от поиска военного решения конфликта и призвал ООН к дальнейшим переговорам об установлении мира в Ливии. Сторонники Хафтара, Россия и ОАЭ, также приветствовали это предложение. Более того, с египетским президентом связался Трамп и сообщил ему, что поддерживает выдвинутую Каиром инициативу о прекращении огня в Ливии и начале политического процесса урегулирования. Отсюда вопрос: о чем же тогда договаривались Трамп с Эрдоганом по Ливии и кто кого все же водит за нос?



С точки зрения Каира, "турецкого фактор" в Ливии выглядит как "геополитическое недоразумение", а сама Ливия, вопреки мнению Эрдогана, "не является предметом обсуждения исключительно Анкары и Москвы". К процессу пытается подключиться и Иран, имея в виду возможность объединение "ливийского" и "сирийского" кейсов, ряд арабских государств, страны Европы и Африки. Хотя пока все выжидают, точнее, просчитают варианты действий в складывающейся ситуации не только на Ближнем Востоке, но и в мире в целом. Переговоры по Ливии, если они состоятся, не будут легкими, торг предстоит отчаянный. Главное, чтобы в итоге победителем оставался здравый смысл, который подсказывает всем сторонам, что политика - это искусство возможного.