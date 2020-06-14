УзбВласть. Закон "О госслужащих" превращается в "воровской закон", - А.Волосевич

17:10 15.06.2020 БЕЗ ПОПРАВОК ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА ЗАКОН О ГОССЛУЖАЩИХ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В "ВОРОВСКОЙ ЗАКОН"



Воскресенье, 14 Июня 2020



Законопроект "О государственной гражданской службе", разработанный Агентством развития государственной службы при президенте Узбекистана и выложенный для обсуждения на специальный сайт 22 мая (обсуждение закончилось 6 июня), - уже третья попытка регламентировать деятельность государственных служащих и установить критерии отбора и продвижения на основе их личных и профессиональных качеств; первая была предпринята еще при Каримове. Несмотря на видимую прогрессивность этого шага, опубликованный проект закона сразу же подвергся жесткой критике. И не столько по причине того, что объемистый 43-страничный документ, состоящий из 11 глав и 75 статей, получился рыхлым и декларативным, сколько потому что он показал: президент Мирзиеев и те категории чиновников, которых он считает своей непосредственной опорой, не декларируют доходы и расходы сегодня, и не намерены делать этого впредь.



Ничего нового здесь, собственно, нет: то же самое было зафиксировано и в предыдущей версии законопроекта "О государственной службе" (без слова "гражданской"), который был разработан Министерством занятости и трудовых отношений и опубликован в 2017 году. Он тоже состоял из 43 страниц, но глав в нем было 8, а статей 79. Несмотря на одинаковый объем, между старым и новым проектами закона имеются различия, однако не слишком существенные: прежний вариант столь же пуст, как и последующий. Статьи о противодействии коррупции в нем не было вовсе, производные от этого понятия слова встречаются всего три раза, термины "транспарентность" и "прозрачность" и в старой, и в новой версии отсутствуют. Зато слово Президент (с большой буквы) встречается в старой версии 21 раз, а в новой 29.



После общественного обсуждения предыдущий вариант законопроекта был передан в вышестоящие инстанции и должен был быть принят еще в сентябре 2017 года. Но этого так и не произошло. В 2018 году он был доработан Министерством юстиции и внесен в Администрацию президента. Представители власти сообщили, что по результатам его рассмотрения концепция и проект закона будут внесены в Законодательную палату Олии? Мажлиса (нижней палаты парламента Узбекистана). Однако затем о нем перестали упоминать как чиновники, так и журналисты. На неофициальном уровне высказывалось мнение, что его принятие было отложено по двум причинам: 1) властям не хотелось вводить декларирование собственности; 2) проект предусматривал достойную зарплату госслужащим, а денег на это то ли не было, то ли их было жалко тратить.



И вот он появился вновь. При этом о публикации обновленной версии законопроекта и начале его обсуждения почему-то не было объявлено, вероятно, чтобы не привлекать к нему внимания и побыстрее миновать фазу его общественного обсуждения. Ввиду того, что документ этот очень длинный, пройдемся по наиболее важным его местам.



НЕ ДЕКЛАРИРУЮЩИЕ ДОХОДЫ



Камнем преткновения в новом варианте законопроекта стала его 3-я статья: "Сфера применения настоящего Закона". На фоне того, что им предполагается обязать госслужащих и членов их семей предоставлять декларацию о доходах, имуществе и крупных расходах, в этой статье говорится, что его действие закона должно распространяться на всех государственных гражданских служащих Республики Узбекистан, за исключением президента, депутатов нижней и верхней палат парламента, членов Центральной избирательной комиссии, омбудсмена, депутатов Жокаргы Кенеса (Верховного совета) Республики Каракалпакстан и представительных органов государственной власти на местах, а также судей.



Из-под действия закона также выведены премьер-министр, члены Кабинета Министров, председатель и члены Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы (главы администраций - ред.), чей правовой статус определяется конституцией Узбекистана, Каракалпакстана и законами Узбекистана (какими именно, не уточняется).



Предполагается, что правовой статус работников Администрации президента должен определяться актами самого президента, в отношении которых готовящийся закон будет применяться только в части, не охваченной этими актами.



Правовой статус представителей правоохранительных органов, военных, сотрудников госбезопасности, дипломатической и спасательной служб, регулируется отдельными актами законодательства.



Действие закона не будет распространяться на вспомогательный технический и обслуживающий персонал, а также на работников коммерческих организаций, входящих в структуру государственных органов; отношения с приглашенными иностранными специалистами должны определяться на контрактной основе.



Практически все это присутствовало и в прежней версии законопроекта, только там это была не 3-я, а 4-я статья. Отличия между двумя вариантами этой статьи заключаются в том, что в новом к "исключениям" добавились члены ЦИК и уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмен), а госсоветники президента и их заместители трансформировались в работников Администрации президента. Зато работникам органов прокуратуры придется подавать декларации (в прежней версии они от этого были избавлены).



ВЫТЕКАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА



Необоснованность большинства вышеприведенных "исключений" бросается в глаза.



Да, действительно, депутаты не обязательно являются госслужащими: по крайней мере, формально, это выборные представители народа, их правовое положение устанавливает закон "О статусе депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан". Они могут быть частными предпринимателями, учеными или состоять на госслужбе; в последнем случае они должны декларировать свои доходы как обычные представители этого рода деятельности. Все остальное - проходной экзамен, деление на ранги и классы (законопроект предусматривает их введение; речь об этом пойдет дальше), прием на службу и увольнение с нее и вправду к ним относиться не может.



Однако непонятно, почему действие закона не должно распространяться на хокимов (глав администраций). Так же как и то, почему из-под его действия выводятся сотрудники администрации президента. Это противозаконно: президент - не царь, и нравится ему или нет, но все это должно определяться не его прихотями, а законодательством.



Что касается самого президента, то, несмотря на то, что его должность тоже считается выборной, после выборов он "садится" на зарплату и становится стопроцентным госслужащим, хоть и самого высшего статуса - главой государства. Хотя, конечно, служащим особым - ведь он занимает эту должность, минуя квалификационные классы, введение которых предусматривается законом, поскольку может быть и предпринимателей, и политиком и т.д., хотя бы теоретически. В любом случае, действие закона о государственных служащих в части декларирования доходов и имущества должно распространяться и на него, двух мнений здесь быть не может.



В 4-й статье законопроекта определяются основные понятия закона: государственная гражданская служба - профессиональная оплачиваемая деятельность граждан Республики Узбекистан в публичных интересах в государственных органах и организациях; государственная должность - должность, предусмотренная в государственных органах или организациях с установленным кругом служебных обязанностей и прав по обеспечению выполнения государственных задач и функций. Как видим, президент и его должность полностью подпадают под эти понятия.



Правда, услужливые авторы законопроекта, находящиеся в подчинении у нынешнего главы государства, сделали как бы лазейку для своего босса и его верных слуг - судей, оговорив, что выполнение ими своих обязанностей определяется Конституцией и отдельными законами. Однако в Конституции перечисляются только самые общие положения, а в специальных, посвященных представителям этой профессии, необходимость декларировать доходы и имущество не прописана.



Небезынтересно, что в Узбекистане напрочь отсутствует закон, регламентирующий права и обязанности самого президента. Да, как ни странно, это именно так: имеются законы о куда менее значимых должностях и занятиях, а вот о деятельности главы государства нет. Объясняется это тем, что покойный президент Каримов (а после него Мирзиеев) не слишком спешили поделиться властью: в закон же, полностью посвященный руководителю страны, вероятно, пришлось бы вписывать и слова о декларировании доходов и имущества, и о мерах, направленных против узурпации президентской должности (как известно, наплевав на конституцию, ее узурпировал Ислам Каримов), и, возможно, об импичменте - ведь граждане не обязаны терпеть преступника в должности главы государства. Поэтому такого закона и нет, зато наличествует закон "Об основных гарантиях деятельности президента Узбекистана", принятый в 2003 году, в соответствии с которым руководитель страны обладает пожизненной неприкосновенностью и иммунитетом. С точки зрения конституции это, конечно, филькина грамота, так как все граждане равны, но проверять его на соответствие Основному закону некому - председателя Конституционного суда назначает сам президент. Таким образом, раз нет отдельного закона о его деятельности, то нет и законодательно закрепленных требований о декларации им имущества и доходов, а также предоставлении гражданам возможности ознакомления с этими отчетами.



Не вызывает сомнений в том, что государственными служащими являются судьи. Исключение их из-под действия закона в одной части имеет основания, в другой - нет. Имеет в том смысле, что у судей нет иерархии (рангов и классов), согласно закону "О судах", все судьи в Узбекистане обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями и компетенцией (ст. 61). Однако при этом в законах, которыми должна определяться их деятельность - "О Конституционном суде Республики Узбекистан", "О судах" полностью отсутствуют положения о необходимости декларации ими своих доходов и имущества. Так что от обязательной декларации имущества и доходов, предусматриваемой новым законопроектом, их избавили. В то же время сотрудников прокуратуры, чья деятельность тоже регулируется отдельным законом "О прокуратуре", из-под действия готовящегося закона выводить не стали.



Понятно, что судьи поддерживают власть вовсе не из-за зарплаты. Между руководством страны и судьями имеется негласный контракт - власть разрешает им брать взятки, а они, со своей стороны, когда понадобится, выносят требуемый приговор. Поэтому отсылка на "пустые" законы - всего лишь уловка, направленная на обеспечение их лояльности.



ОПРИЧНЫЙ ОРГАН



В законопроекте определяются и полномочия руководителя страны в области государственной гражданской службы. Предлагается наделить его прерогативой образовывать уполномоченный орган - Агентство развития государственной службы при президенте Республики Узбекистан, которое должно подчиняться непосредственно президенту и быть подотчетно лично ему.



Единственным по-настоящему значимым пунктом в перечне направлений работы этого Агентства можно назвать "организацию открытого независимого конкурсного отбора наиболее перспективных кадров на государственную гражданскую службу". Все остальное - опять-таки декларации ("привлечение квалифицированных специалистов" и т.д.).



Однако вряд ли целесообразно ради одной задачи создавать целое отдельное ведомство, достаточно посмотреть, как эти вопросы решаются в развитых странах Европы, Северной Америки, в Корее, в Японии и в Израиле, где прекраснейшим образом обходятся без существования подобных агентств.



При дальнейшем ознакомлении с законопроектом, выясняется, что ряд его положений авторы решили не расписывать во всех подробностях, как это следовало бы сделать, а оставили на усмотрение президента, то есть, главы исполнительной власти. С их нелегкой руки:



"Перечень государственных должностей, подлежащих ротации, а также порядок ее проведения устанавливается Президентом Республики Узбекистан".



"Порядок формирования и функционирования системы Национального кадрового резерва утверждается Президентом Республики Узбекистан".



"Порядок проведения переподготовки и повышение квалификации государственных гражданских служащих определяется Президентом Республики Узбекистан".



"Порядок организации служебных командировок государственных гражданских служащих в зарубежные страны, предусматривающий требования по составлению плана-задания и отчета по результатам служебной командировки, права и обязанности командируемых государственных гражданских служащих (…) определяется Президентом Республики Узбекистан".



"Размеры базовых должностных окладов государственных гражданских служащих, доплат за квалификационный ранг и персональных надбавок устанавливаются Президентом Республики Узбекистан".



Куда ни посмотри - все отдается на усмотрение президенту Республики Узбекистан.



Стоит вспомнить, что в Узбекистане, согласно Конституции, писавшейся в 1991 году "под Каримова" и так все подчинено президенту. Фактически он не президент (от латинского praesidens- сидящий впереди, во главе; председатель), то есть, избираемый представитель народа, а монарх с ничем не ограниченной властью.



Например, он назначает прямо или посредством декоративной процедуры представления премьер-министра, Генерального прокурора, председателя Счетной палаты, председателя Военного суда; утверждает членов Высшего судейского совета; судей областных, городских и районных судов, военных судов, хозяйственных судов, назначает хокимов областей и города Ташкента; командование Вооруженных Сил; председателя Службы государственной безопасности. Добавьте сюда и Национальную гвардию. Даже собрания депутатов, таких же народных избранников, как и он сам, - Законодательная палата и Сенат - могут быть им распущены.



Каковы же обязанности перед народом самого президента? В конституции они определены очень расплывчато, в самых общих выражениях. При этом у парламента, правительства и народа нет законных методов смещения президента с должности в случае совершения им уголовных преступлений, государственной измены или любых других опасных деяний.



И вот теперь уже в новом законопроекте ряд важных вопросов планируется оставить на усмотрение президента, который "определяет, назначает" и т.д. Хотя это по сути тот же госслужащий, только избираемый на определенный срок, и тот или иной порядок должен вводиться не им, а устанавливаться законами, быть детально расписанным и регламентированным. Мы же видим обыкновенное холуйство: вот, господин президент, вводите порядок, какой пожелаете. То есть, опять никто "опричь президента". Но, кстати, с чего это кто-то, кто скрывает свои доходы, должен контролировать тех, кто их не скрывает?



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ



Еще одна яркая - то ли в смысле проявления интеллекта, то ли наоборот, - идея: законопроектом предусматривается ввести т.н. квалификационные классы и ранги государственных гражданских служащих (высший, старший и основной). Наподобие того, как это было в царской России, начиная с петровской "Табели о рангах".



Предполагается присваивать их по итогам квалификационного экзамена, как правило, при наличии высшего образования по соответствующей специальности, определенных достижений в сфере госслужбы, включая определенный стаж и квалификацию. Экзамен предлагается проводить в форме собеседования, в ходе которого будут рассматриваться результаты деятельности государственного гражданского служащего, в том числе достижения ключевых показателей эффективности (что это за показатели, неизвестно).



Зачем это нужно, кроме того, что устанавливается новая вертикальная система, как в древних деспотиях, а также появляется множество коррупционных кормушек, инициаторы закона не объясняют. Понятно, что все эти экзамены-переаттестации будут проводить другие госчиновники, подчиненные третьим, которым дадут понять, кто из соискателей чей сынок или дочка или "цену" положительного решения. Это и станет единственным осязаемым результатом таких экзаменов. При этом в развитых странах никаких рангов и классов нет, и служащие спокойно справляются с обязанностями и без этого (потому что система госслужбы там прозрачна и подотчетна обществу).



Плюсом можно назвать положение о том, что поступление на госслужбу (ст. 24) должно осуществляться на основе открытого независимого конкурсного отбора. Однако как будет проводиться этот самый отбор, традиционно не уточняется.



Обязанности государственного гражданского служащего определяются в статье 12. В соответствии с ними он должен соблюдать конституцию, требования трудового законодательства, трудовую дисциплину; не допускать конфликта интересов, быть объективным и беспристрастным, проявлять уважение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей как при исполнении своих полномочий, так и во внеслужебных отношениях и т.д. и т.п. (Перечень чрезвычайно длинный.)



Один пункт следует отметить особо. Государственным служащим вменяется в обязанность не разглашать, в том числе после прекращения государственной гражданской службы, иные сведения, полученные при исполнении служебных обязанностей. (Хотя понятно, что у госслужащих не может быть тайн от общества.)



К тому, чем госслужащий заниматься не вправе, в частности, отнесено:



- занимать государственную должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой лицами, состоящими с ним в близком родстве или свойстве (родители, братья и сестры родителей, братья, сестры, сыновья, дочери, супруги, а также родители, братья, сестры и дети супругов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;



- заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой деятельности;



- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через аффилированных (доверенных) лиц;



- состоять членом органа управления коммерческой организацией, за исключением организаций с государственной долей;



- приобретать непосредственно или через представителей доли, паи, акции в организациях, находящихся под контролем государственного органа или организации, в которых государственный гражданский служащий проходит государственную гражданскую службу или с которыми имеет связи и интересы, которые могут привести к нарушению их независимости;



- получать от физических и юридических лиц какие-либо вознаграждения в связи с исполнением своих служебных обязанностей или со статусом государственного гражданского служащего;



- принимать без разрешения президента Республики Узбекистан награды, почетные и специальные звания иностранных государств, международных и иностранных организаций, за исключением научных степеней и званий;



- состоять членом в политической партии (за исключением руководителя Администрации президента Республики Узбекистан и его заместителей, советников президента Республики Узбекистан и их заместителей, членов Кабинета Министров, а также хокимов областей, районов и городов).



Последние два пункта удивляют, во-первых, у граждан своя голова на плечах, а во-вторых, с чего бы это им запрещается состоять в политических партиях? Тогда как для "начальства" опять делается исключение. Получается, разработчики законопроекта на неизвестном основании вознамерились ограничить в гражданских правах целый слой населения, только так можно расценивать вышеприведенные положения.



АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ



Противодействию коррупции в системе госслужбы посвящена статья 14, не слишком большая по своему объему. Единственной более-менее действенной мерой называется "введение системы декларирования доходов, имущества и крупных расходов государственных гражданских служащих и членов их семей".



Подробнее это расписывается в отдельной статье 18. В соответствии с ней государственные гражданские служащие обязаны ежегодно представлять декларацию о своих доходах, имуществе и крупных расходах, а также декларацию о доходах и тратах ближайших родственников. Для отдельных категорий госслужащих, перечень которых определяется президентом, могут быть установлены дополнительные требования к декларированию доходов, имущества и крупных расходов, в том числе расширенный круг их близких родственников, включаемых в декларацию.



Законопроект предусматривает, что кандидаты на государственную гражданскую службу должны представить декларацию о своих доходах, имуществе и крупных расходах, а также о доходах, имуществе и крупных расходах членов семей.



Сведения, содержащиеся в декларации, за исключением относящихся к информации конфиденциального характера или иной охраняемой законом тайны, подлежат публикации в установленном порядке. Лица виновные в разглашении сведений либо в использовании указанных в декларации сведений в целях, не предусмотренных законодательством, несут установленную законом ответственность. (Первое предложение, противоречит второму, запрещающему разглашать их.)



"Основаниями для прекращения государственной гражданской службы (ст. 59) являются: …непредставление декларации о доходах, имуществе и крупных расходах (…), нарушение сроков подачи декларации либо представление заведомо неполных или недостоверных сведений в случае, если представление таких сведений является обязательным".



Следовало бы добавить и отчетливо сформулировать пункт о том, что представленные декларации должны выкладываться на определенный сайт со всей подобной информацией, где с каждой из них - причем за каждый год работы того или иного госслужащего - при желании мог бы ознакомиться любой гражданин, поскольку именно граждане финансируют деятельность госслужащих.



ПЛОХАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ



Общее впечатление от представленного законопроекта: отдельные пункты неплохи, но другие полностью сводят его на "нет". От него можно смело оставить несколько статей - о правилах поступления на государственную службу, о декларации доходов и этого будет достаточно. Гораздо больше пользы принес бы другой закон - об обязательном декларировании доходов всеми гражданами страны без исключения (причем, чтобы эти сведения были общедоступны: порядочным гражданам скрывать нечего).



В то же время в проекте закона ничего не говорится о том, что деятельность госслужащих должна быть прозрачна, а сами они должны быть подотчетны не президенту, а обществу, ничего не говорится об обеспечивающих это механизмах, каковые присутствуют в западных странах. Например, в Швеции любой желающий может затребовать для ознакомления деловую переписку чиновника самого высокого уровня, в том числе премьер-министра. Подчеркну: любой желающий, в том числе не гражданин Швеции. И чиновники не вправе ему отказать, более того, они не имеют права даже интересоваться, зачем это ему понадобилось. В представленном же законопроекте, напротив, упоминается, что госслужащие обязаны скрывать служебную информацию - очевидно, для того, чтобы сведения об их деятельности не стали доступны для населения страны.



Чтобы довести законопроект до относительно приемлемого состояния, возможно, следует добавить в него слова о том, что декларация доходов лицами, исключенными из-под действия закона о госслужащих, будет предусматриваться такими-то актами, и немедленно подготовить и опубликовать эти акты либо в виде отдельных законов (к примеру, "О деятельности президента"), либо в качестве дополнений к законам уже существующим. Без этого закон "О государственных гражданских служащих" будет иметь отчетливо выраженный коррупционный характер.



Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592230200

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