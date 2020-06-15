Рахмон передвинул кресла в ТаджМВД, Минздраве и Госкомтелерадио

20:34 15.06.2020

Эмомали Рахмон произвел перестановки в двух ведомствах - МВД и Минздраве



А еще сменил состав Комитета по телерадиовещанию

Фото: пресс-службы президента РТ

Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения в руководстве Минздрава, МВД, Комитета по телевидению и радио и других государственных структур и органов, сообщает пресс-служба президента.



Так, постановлениями правительства, подписанными Эмомали Рахмоном, Саиднахш Рахмонзода назначен заместителем министра внутренних дел, Мухсинзода Гафур - первым заместителем министра здравоохранения и социальной защиты, Самариддин Ализода и Зульфия Абдусаматзода - заместителями министра здравоохранения и социальной защиты.



фото пресс-службы президента РТ

Саида Умарзода была освобождена от должности первого заместителя министра, Азиз Одиназода и Мирхамуддин Камолзода - от должности заместителей министра здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан.



Также постановлениями правительства РТ Субхиддин Шамсиддинзода назначен первым заместителем председателя, а Рустамзода Дилафруз назначен заместителем председателя комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве. А Махмадшариф Бобошохзода и Сайрам Бакозода были освобождены от должности первого заместителя председателя и заместителя председателя КТР.



фото пресс-службы президента РТ

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Таджикистан "О милиции", по согласованию с президентом были назначены начальники ОМВД в Дарвозском, Ванчском и Рушанском районах ГБАО, Шахристанского района и города Худжанд Согдийской области и Темурмаликского района Хатлонской области.



По данным пресс-службы, Эмомали Рахмон в ходе встречи поручил вновьназначенным кадрам честно служить и иметь сильную волю к принятию решений в интересах нации и государства.



Президент поручил подготовить опытные кадры и переподготовить молодые кадры в учреждениях Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.



"В связи с ситуацией в мировом сообществе мы должны быть бдительными, защищать национальные интересы, своевременно реагировать на обращения граждан, обеспечивать безопасность и стабильность в стране, обеспечивать своевременное и качественное выполнение планов и программ, принятых правительством", - сказал президент в конце встречи.