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Абылгазиев ушел с поста премьер-министра Кыргызстана. Вридом премьера остался Кубат Боронов
21:22 15.06.2020

Абылгазиев объяснил свой уход с поста главы правительства Кыргызстана

Глава правительства Кыргызстана подал в отставку. Мухаммедкалый Абылгазиев сделал заявление на сайте кабинета министров. В нем он объяснил причину своего ухода, передает корреспондент телеканала "МИР 24" Майя Смехова.

Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием граждан. Это особенно важно, когда страна противостоит распространению коронавируса и борется с последствиями в экономике. Так в своем заявлении объяснил свой уход Мухаммедкалый Абылгазиев.

Две недели назад он ушел в краткосрочный отпуск. Премьер-министр тогда объяснил, что уходит, чтобы не мешать следствию. В Кыргызстане возбуждено уголовное дело по продаже радиочастот, под стражей находятся бизнесмены и двое правоохранителей.
Депутаты на одном из заседаний высказали свои подозрения и в отношении правительства. В своем заявлении Абылгазиев отметил, что работал честно и открыто.

"Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона", – заявил Абылгазиев.

Исполняющим обязанности главы правительства Кыргызской Республики стал Кубатбек Боронов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - mir24.tv
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