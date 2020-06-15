Абылгазиев ушел с поста премьер-министра Кыргызстана. Вридом премьера остался Кубат Боронов

21:22 15.06.2020

Абылгазиев объяснил свой уход с поста главы правительства Кыргызстана



Глава правительства Кыргызстана подал в отставку. Мухаммедкалый Абылгазиев сделал заявление на сайте кабинета министров. В нем он объяснил причину своего ухода, передает корреспондент телеканала "МИР 24" Майя Смехова.



Правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием граждан. Это особенно важно, когда страна противостоит распространению коронавируса и борется с последствиями в экономике. Так в своем заявлении объяснил свой уход Мухаммедкалый Абылгазиев.



Две недели назад он ушел в краткосрочный отпуск. Премьер-министр тогда объяснил, что уходит, чтобы не мешать следствию. В Кыргызстане возбуждено уголовное дело по продаже радиочастот, под стражей находятся бизнесмены и двое правоохранителей.

Депутаты на одном из заседаний высказали свои подозрения и в отношении правительства. В своем заявлении Абылгазиев отметил, что работал честно и открыто.



"Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона", – заявил Абылгазиев.



Исполняющим обязанности главы правительства Кыргызской Республики стал Кубатбек Боронов.