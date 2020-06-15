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Задержан за взятки бывший глава "Кыргызских железных дорог" Канатбек Абдыкеримов
21:29 15.06.2020

15 июня 2020, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ
ГКНБ задержал бывшего гендиректора ГП "Кыргыз темир жолу"

В Бишкеке задержали бывшего директора государственного предприятия "Кыргыз темир жолу". Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, сейчас идет досудебное производство по фактам коррупции и хищения в особо крупном размере в отношении ряда руководителей и ответственных лиц госпредприятия.

"Как установило следствие, бывший генеральный директор госпредприятия А.К.А. в сговоре с руководителями филиалов, а также с предпринимателем А.А.А. создал устойчивую преступную группу по извлечению теневых доходов при организации госзакупок с привлечением подконтрольных поставщиков. В целях реализации преступных намерений А.К.А. необоснованно завысил ежегодный бюджет, предусмотренный на приобретение товарно-материальных ценностей до 1,5 миллиарда сомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная схема проведения тендеров ограничивала возможность участия посторонних компаний, тем самым обеспечивала доступ к госзакупкам исключительно подконтрольным фирмам, которые на систематической основе передавали "откаты" в размере от 8 до 15 процентов от суммы заключенного договора.

"В результате коррупционной схемы с ноября 2018 года по апрель 2020-го ежемесячно в теневой кассе госпредприятия аккумулировалось порядка 8-9 миллионов сомов, из которых 50 процентов забирал генеральный директор. Оставшуюся часть распределяли между руководителями высшего и среднего звена", - заявили в ведомстве.

Сумма нанесенного ущерба составила более 22 миллионов сомов. Сегодня бывшего директора ГП "Кыргыз темир жолу" А.К.А. задержали и водворили в ИВС.

Напомним, что со 2 октября 2018 года госпредприятием руководил Канатбек Абдыкеримов. 11 апреля 2020-го он уволился. На его место пришел Василий Дашков.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
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