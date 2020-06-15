 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.06.2020
23:44  Черный майдан в центре Сиэтла и не думает сдаваться
21:43  Си Цзиньпину стукнуло 67! Поздравляем
21:29  Задержан за взятки бывший глава "Кыргызских железных дорог" Канатбек Абдыкеримов
21:22  Абылгазиев ушел с поста премьер-министра Кыргызстана. Вридом премьера остался Кубат Боронов
20:34  Рахмон передвинул кресла в ТаджМВД, Минздраве и Госкомтелерадио
17:10  УзбВласть. Закон "О госслужащих" превращается в "воровской закон", - А.Волосевич
17:08  Демократический нацизм - новая утопия Запада. Новая книга Рона Инглхарта

17:07  Трамп – Эрдоган: кто кого водит за нос, - Ст.Тарасов
16:26  США создают этническое оружие? Об американских биолабораториях в странах СНГ, - Лев Золотко
14:33  Вертолет с Каз-премьером Маминым едва не разбился об Таразские кучугуры. Гидравлика отказала...
14:29  Вуфули вам в... Матраимовы пытаются отмазаться от Кыргыз-гейта
14:24  Куда пропала курдская ополченка Асия Сантар, поразившей многих своей красотой - "курдская Джоли". Пала в бою...
14:22  Оборона Самарканда: как 650 русских солдат сдержали тысячи нападавших шахрисябо-кипчакских джихадистов
14:19  "Мы были как братья": 31 год погромам в Фергане
14:17  Германия нашла способ загрузить "Северный поток-2" на полную мощность
14:14  "Войны отчаяния": Египет, Крым, Эфиопия скоро станут очагами напряженности
12:17  Умер легендарный казахстанский боксер и тренер Серик Абденалиев
11:37  Армия США против Трампа. Могут и свергнуть, - Guardian
10:58  Президента Арктической академии наук РФ Митько обвинили в госизмене в пользу Китая
10:17  В Бишкеке задержан учредитель ОсОО "Ала-ТВ" Артур Халдаров
10:02  Сокрытие достоверной информации о коронавирусе в Туркменистане может представлять угрозу в глобальном масштабе, - Китнисс Эвердин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Си Цзиньпину стукнуло 67! Поздравляем
21:43 15.06.2020

15 июня 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Китая Си Цзиньпина с днем рождения

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

В телеграмме отмечается богатый профессиональный и жизненный опыт китайского коллеги, который "является прочной основой успешной государственной деятельности, нацеленной на укрепление устойчивого развития дружественного Китая".

"Под вашим умелым руководством Китай консолидировал свои усилия и достиг больших успехов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом хотел бы выразить искреннюю благодарность за оказываемую Китайской Народной Республикой значимую гуманитарную помощь Кыргызской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ситуация с распространением коронавируса в мире по-прежнему крайне тяжелая, но, несмотря на это, я уверен, что общими совместными усилиями мы победим это заболевание", - говорится в поздравлении.

Сооронбай Жээнбеков твердо убежден в том, что кыргызско-китайские отношения, основанные на добрососедстве, дружбе и всестороннем стратегическом партнерстве, будут неуклонно развиваться и укрепляться во благо народов двух государств. Президент пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая - мира и процветания.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592246580
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2020 года №351
- Вакцину против коронавируса будут производить в Жамбылской области
- Премьер Казахстана самоизолировался после поездки с министром здравоохранения
- Мажилис принимает все необходимые меры для нераспространения коронавирусной инфекции
- Елбасы и бизнес-элита: благополучие и добро пребывают там, где есть преемственность поколений и традиций
- Образ Токаева: в первую очередь деловые качества
- Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-мае 2020г. составил 99,5%
- Как распределяли власть в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  