Си Цзиньпину стукнуло 67! Поздравляем

21:43 15.06.2020

15 июня 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Китая Си Цзиньпина с днем рождения



Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.



В телеграмме отмечается богатый профессиональный и жизненный опыт китайского коллеги, который "является прочной основой успешной государственной деятельности, нацеленной на укрепление устойчивого развития дружественного Китая".



"Под вашим умелым руководством Китай консолидировал свои усилия и достиг больших успехов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом хотел бы выразить искреннюю благодарность за оказываемую Китайской Народной Республикой значимую гуманитарную помощь Кыргызской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ситуация с распространением коронавируса в мире по-прежнему крайне тяжелая, но, несмотря на это, я уверен, что общими совместными усилиями мы победим это заболевание", - говорится в поздравлении.



Сооронбай Жээнбеков твердо убежден в том, что кыргызско-китайские отношения, основанные на добрососедстве, дружбе и всестороннем стратегическом партнерстве, будут неуклонно развиваться и укрепляться во благо народов двух государств. Президент пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая - мира и процветания.