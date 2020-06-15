Черный майдан в центре Сиэтла и не думает сдаваться

23:44 15.06.2020

Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"



Александр Гасюк



Спустя три недели после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда захлестнувшая страну волна беспорядков привела к беспрецедентному феномену - физическому захвату центра Сиэтла (столица штата Вашингтон) активистами протестного движения "Черные жизни важны". Возникший в городе хаос еще больше усугубляет очевидная разбалансировка децентрализованной системы американского госуправления: пока федеральные власти в лице президента-республиканца Дональда Трампа требуют немедленно навести порядок в городе и жестко зачистить его от "внутренних террористов", избранные от демократической партии США мэр Сиэтла и губернатор штата решают собственные политические задачи, подыгрывают протестующим и саботируют призывы главы государства.

На протяжении последних десяти дней градус противостояния полиции и демонстрантов, выступающих против расизма и насилия американских стражей порядка, неуклонно нарастал. Столкновения с использованием слезоточивого газа с одной стороны и "коктейлей Молотова" с другой становились все ожесточеннее. В итоге, как заявила шеф полиции Сиэтла Кармен Бест, правоохранители "не по своему решению" покинули восточный полицейский участок - его протестующие грозили сжечь.



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В результате "деэскалации круга конфликта", как назвала произошедшее мэр города Дженни Деркан, само здание участка, а также прилегающий к нему район "Кэпитал хилл" были немедленно захвачены членами движения "Черные жизни важны". Вывеску "Департамент полиции Сиэтла" протестующие перекрасили в "Департамент народа Сиэтла" и выставили на захваченной территории металлические заграждения и КПП. Отвоеванная от контроля властей территория размером в шесть кварталов получила название "автономная зона Кэпитал хилл" (Capitol Hill Autonomous Zone или CHAZ). В оккупированном в "лучших традициях майдана" районе активисты выставили палатки и перекрыли движение автотранспорта. Среди основных требований протестантов - расформирование полиции, запрет на ущемление прав темнокожих и перераспределение выделяемого правоохранителям финансирования на социальные расходы.



"Основная цель этой зоны - показать пример миру, что нам не нужна существующая в США полицейская система для того, чтобы поддерживать порядок. Нам не нужен человек с пистолетом, каждый раз когда мы звоним 911", - заявил один из протестующих журналистам.



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Впрочем, в условиях воцарившегося беззакония и полного отсутствия полиции "автономщики", активно разрисовывающие городскую собственность граффити, поющие антирасистские песни, беспрерывно танцующие, митингующие и раздающие друг другу еду, занялись вымогательством "пожертвований" у местных предпринимателей и прохожих, сообщила газета "The Seattle Times".



С кем в таких условиях вести переговоры об урегулировании ситуации непонятно - ярко выраженных лидеров у стихийной акции нет. Кроме того, "свободную от копов зону" теперь охраняют вооруженные огнестрельным оружием представители "антифашистских группировок", сообщает Национальное общественное радио (NPR).



О том, что теперь делать с забаррикадировавшимися в CHAZ активистами движения "Черные жизни важны", присоединившимися к ним маргиналами, радикалами и анархистами, сейчас ломают голову в мэрии Сиэтла. Как заявила градоначальница Деркан, "власти ведут оценку" того, когда и каким образом офицеры полиции смогут безопасно вернуться в этот район. При этом она признала, что пока никаких конкретных сроков для этого нет, но сама посетить "автономную зону" так и не рискнула.



Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

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Впрочем, свою главную политическую задачу представительница демпартии США выполнила - в угоду протестному моменту в преддверии ноябрьских президентских выборов в Америке изрядно насолила Дональду Трампу.



Между тем, сам глава Белого дома раскритиковал американские СМИ за замалчивание ситуации с протестами в столице штата Вашингтон. "Кто-нибудь заметил, как мало захват Сиэтла левыми радикалами обсуждается в СМИ, которые публикуют вымышленные новости? Это происходит во многом нарочно, потому что они знают, какое политическое значение имеют подобные слабость и некомпетентность. Мэру [Сиэтла] и губернатору [штата Вашингтон] должно быть стыдно", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter. По мнению американского лидера, участники беспорядков в Сиэтле являются анархистами и террористами, а для их усмирения необходимо привлечь Национальную гвардию США.